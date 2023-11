Γάζα: Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος διαψεύδει το Ισραήλ για επιθέσεις ενόπλων από το νοσοκομείο Αλ Κοντς

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταδίκασε απόψε τους «ψευδείς ισχυρισμούς» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) περί επιθέσεων που δέχθηκαν από ενόπλους που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Αλ Κοντς στη Γάζα (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, κάνει λόγο για κραυγαλέα απόπειρα αιτιολόγησης της πολιορκίας και των πληγμάτων στο νοσοκομείο, που συνιστούν «σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

🚨The @PalestineRCS strongly condemns the false claims by the occupying forces about armed individuals launching projectiles from inside Al-Quds Hospital. The PRCS sees these claims as a blatant attempt to incite further targeting and besieging of the hospital, constituting a… pic.twitter.com/uyILwaM7jq

— PRCS (@PalestineRCS) November 13, 2023