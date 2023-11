Λίβανος: Τραυματίστηκε φωτογράφος του Al Jazeera μετά από ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

Δημοσιογράφοι κινδύνευσαν από δύο ισραηλινά χτυπήματα στον νότιο Λίβανο, ενώ ένας φωτογράφος του Al Jazeera τραυματίστηκε ελαφριά.

O στρατός του Ισραήλ στόχευσε με πυροβολικό μια αυτοκινητοπομπή μέσων ενημέρωσης στη συνοριακή πόλη Γιαρούν στο νότιο Λίβανο, τραυματίζοντας έναν δημοσιογράφο ελαφρά και καταστρέφοντας ένα από τα οχήματα της εκπομπής.

Συγκεκριμένα πηγές του τύπου ανέφεραν ότι ο εικονολήπτης του Al Jazeera Issam Mawasi τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ το όχημα μετάδοσης του καναλιού υπέστη ζημιές.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ είχαν σκοτώσει ορν ένα μήνα έναν φωτογράφο του Reuters κατά τη διάρκεια παρόμοιων βομβαρδισμών στις μεθοριακές περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Η είδηση έρχεται ακριβώς έναν μήνα μετά το χτύπημα σε δημοσιογράφους του Reuters, του AFP και του Al Jazeera, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο δημοσιογράφος του Reuters, Ισάμ Αμπντάλα.

❗️Large group of journalists targeted by two Israeli strikes in southern Lebanon, journalists in the group say.

Light wounds reported.

Comes exactly one month after Reuters, AFP & Al Jazeera journalists were hit by two Israeli strikes, killing Reuters journalist Issam Abdallah. pic.twitter.com/GJqJKGa16A

— Timour Azhari (@timourazhari) November 13, 2023