Ισραήλ-Χαμάς: Πώς ο δημοσιογράφος του Al Jazeera έμαθε ότι η οικογένειά του σκοτώθηκε

Την ώρα που ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ουαέλ αλ- Νταντού, έκανε ρεπορτάζ για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη γειτονιά Yarmouk της πόλης της Γάζας, πληροφορήθηκε για ένα ισραηλινό χτύπημα που είχε στόχο το σπίτι στο οποίο έμενε η οικογένειά του, πιο νότια, στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat.

«Δυστυχώς, καθώς μιλούσα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που εννοούσαν οι συνάδελφοί μου ήταν ότι το σπίτι είχε πράγματι χτυπηθεί απευθείας με πύραυλο».

«Πήγα εκεί αμέσως. Ήταν όλα κατεστραμμένα. Κάποιοι από την οικογένειά μου είχαν διασωθεί από τα συντρίμμια του σπιτιού. Για άλλους βοήθησα να τους βγάλουν έξω, απομακρύνοντας τα συντρίμμια από τη μέση».

Ήταν δυστυχώς κάτι που έπρεπε να περάσω. Περάσαμε την πιο φρικτή νύχτα. Στη συνέχεια, σήμερα τους θάψαμε. Τους έθαψα με τα ίδια μου τα χέρια σε έναν ομαδικό τάφο».

How Al Jazeera’s Wael Al-Dahdouh learned that members of his family had been killed by an Israeli air strike in Gaza. pic.twitter.com/jA5hkAuuby

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 26, 2023