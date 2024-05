Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ναόμι Κάμπελ στις Κάννες – Το φόρεμα Chanel του 1996 

H Ναόμι Κάμπελ με την εμφάνισή της την Τετάρτη στις Κάννες, απέδειξε ότι ένα καλό ρούχο δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Η «μαύρη γαζέλα» περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου με ένα φόρεμα Chanel που είχε βάλει στην πασαρέλα το 1996.

Το styling που έκανε τώρα για το κινηματογραφικό φεστιβάλ ήταν διαφορετικό από εκείνο που φόρεσε πριν από 28 χρόνια. Τότε είχε τα μαλλιά της πιασμένα, ενώ τώρα η 53χρονη τα άφησε σγουρά και μακριά να πέφτουν πίσω στην πλάτη της.

The incredible Naomi Campbell on the red carpet at the #Furiosa #Madmax Cannes premiere.

📸 Photo: Victoria Mazurova for @Glittermagazine #CannesFilmFestival #Cannes2024 #NaomiCambell pic.twitter.com/Xoiivu53zR

