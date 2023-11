Τα νοσοκομεία στο στόχαστρο των ισραηλινών επιδρομών – Κατέρρευσε το σύστημα Υγείας

Οι άμαχοι και τα παιδιά εξακολουθούν να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος στη Λωρίδα της Γάζας με τους ισραηλινούς να χτυπούν ακόμα και νοσοκομεία.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από πυρά των IDF στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, στην Πόλη της Γάζας, ενώ σφοδρές μάχες είναι σε εξέλιξη στην περιοχή αυτήν μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χαμάς, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι παιδιά και δύο από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού δέχτηκαν πυρά ελεύθερων σκοπευτών, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση.

«Διεξάγονται σφοδρές μάχες και οι ελεύθεροι σκοπευτές των ειδικών δυνάμεων (ισραηλινής) κατοχής πυροβολούν στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα μεταξύ των εκτοπισμένων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι «δεν μπορεί να συζητήσει τις πιθανές τοποθεσίες των επιχειρήσεών του» για να μην θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του.

«Πολλά άρματα (…) περικυλώνουν τέσσερα νοσοκομεία του τομέα» υποστήριξε από την πλευρά του το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, αναφέροντας το παιδιατρικό-ογκολογικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι, μια ψυχιατρική κλινική, το παιδιατρικό Νασρ και την οφθαλμολογική κλινική.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του νοσοκομείου Αλ Ραντίσι φαίνονται τα ισραηλινά άρματα.

lsraeli tanks spread in the vicinity of Al-Nasr and al-Rantisi Hospitals which both were bombed last night. #Gaza pic.twitter.com/vKsPr7CuFX

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023