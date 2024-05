Δεκάδες νεκροί από πλημμύρες και ροές κρύας λάβας

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι είναι νεκροί και ακόμη 16 αγνοούνται εξαιτίας πλημμυρών και ροών κρύας λάβας που έπληξαν κοινότητες στη νήσο Σουμάτρα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, και βίντεο, κάτω), στη δυτική Ινδονησία, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Η τραγωδία σημειώθηκε προχθές Σάββατο, περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), στις περιφέρειες Αγκαμ και Τάναχ Ντατάρ, στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρας, έπειτα από πολύωρες καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες και ροές κρύας λάβας από το κοντινό ηφαίστειο Μαράπι.

The death toll from the flash floods in three areas of West Sumatra on Saturday night has risen to 27 people as of Sunday at 14:30 WIB according to the Regional Disaster Management Agency (BPDP) pic.twitter.com/J5Cb3msv3Q

