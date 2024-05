Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία, ανάμεσά τους και παιδιά, και τέσσερις ακόμη αγνοούνται έπειτα από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Σουμάτρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

Όπως δήλωσε ο Αμπντούλ Μάλικ, επικεφαλής της ομάδας έρευνας και διάσωσης,«28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούμε να αναζητούμε άλλους τέσσερις που αγνοούνται».

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Αγκάμ και Τανάχ Ντάταρ στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρα περίπου στις 22:30 χθες το βράδυ (τοπική ώρα,μ 18:30 ώρα Ελλάδας).

🚨🇮🇩FLASH FLOODS: 15 DEAD, 100+ HOMES DESTROYED

Heavy rains and cold lava flows from Mount Marapi triggered flash floods in West Sumatra, Indonesia, killing at least 15 and injuring several.

Over 100 houses were submerged in Agam and Tanah Datar districts, with rescue… pic.twitter.com/Q7FgjYNpu3

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2024