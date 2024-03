Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά αγνοούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή Πεσισίρ Σελατάν της επαρχίας Δυτικής Σουμάτρας, εξωθώντας χιλιάδες ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλες περιοχές.

Λάσπη, πέτρες και ξεριζωμένα δέντρα κατέβηκαν από βουνοπλαγιές και καταπλάκωσαν χωριά στην περιοχή Πεσίρ Σελατάν στη Δυτική Σουμάτρα αργά την Παρασκευή, δήλωσε την Κυριακή ο Ντόνι Γιουσριζάλ, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Torrential rains in Indonesia have resulted in severe landslides & floods in Sumatra – claiming at least 10 lives & displacing 46,000 people.

This just confirms Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/Fd1soEy3Ox

— Steve Hanke (@steve_hanke) March 9, 2024