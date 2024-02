Χαλάζι και πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι – Καλύφθηκαν ολόκληρες περιοχές

Δυστοπικές εικόνες δημιούργησε μια κακοκαιρία στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, όπου ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από νερό και χαλάζι.

Ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν με χαλάζι

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν τις δυο πόλεις. Περιοχές του Άμπου Ντάμπι καλύφθηκαν με χαλάζι, ενώ το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας εξέδωσε κόκκινη και κίτρινη προειδοποίηση για περισσότερη βροχόπτωση μέχρι το απόγευμα.

Δυστοπικές εικόνες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Τα φαινόμενα προκλήθηκαν από μια ψυχρή αέρια μάζα, με το υπουργικό συμβούλιο του Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να ανακοινώνει τηλεργασία για εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Make this Dubai 🇦🇪 cold no kill me 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 I don freeze plsss where can I get origin pic.twitter.com/vIXOeL7adJ — Zamani 🎴 (@xx_zamani) February 12, 2024

A strong storm accompanied by hail has caused havoc in Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates….🌊pic.twitter.com/lvjtL5T3n6 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 12, 2024