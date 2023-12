Σεϋχέλλες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από ισχυρή έκρηξη εν μέσω πλημμυρών

Έκρηξη σε αποθήκη εκρηκτικών κατέστρεψε κτίρια και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βιομηχανική ζώνη στο Μαχέ, το κύριο νησί των Σεϋχελλών, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της χώρας να κηρύξει σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η έκρηξη συγκλόνισε το νησί την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε εικόνες, που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση, φαίνονται δρόμοι καλυμμένοι με μεγάλες ποσότητες λάσπης και γεμάτοι συντρίμμια και ξεριζωμένα δένδρα.

«Έπειτα από μια έκρηξη στην αποθήκη εκρηκτικών CCCL που προκάλεσε μαζικές ζημιές στη Βιομηχανική Περιοχή Πρόβιντενς και τις γύρω περιοχές και τη μεγάλη καταστροφή που προκλήθηκε από πλημμύρες εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, ο πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για σήμερα 7 Δεκεμβρίου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του προέδρου Γουάβελ Ραμκαλαουάν.

«Ζητούμε από όλους να μείνουν σπίτι. Όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Επιτρέπεται να μετακινούνται ελεύθερα μόνον εργαζόμενοι στις βασικές υπηρεσίες και πρόσωπα που ταξιδεύουν», προστίθεται στην ανακοίνωση.

To all our visitors currently in the Seychelles, we kindly ask for your cooperation and understanding whilst the authorities handle the situation.

The Seychelles international Airport is still operational and ferry services between islands are operating for visitors. pic.twitter.com/pJPSDfGJVL

— The Seychelles Islands (@visitseychelles) December 7, 2023