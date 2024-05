Το Ισραήλ ισοπεδώνει με βομβαρδισμούς την Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με αναφορές τοπικών και διεθνών ΜΜΕ.

Οι IDF διεξάγουν νέα χερσαία επιχείρηση στην περιοχή, μήνες μετά που είχαν ανακοινώσει ότι «διέλυσαν» τη Χαμάς στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν κατά μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, αφού ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει τις εντολές εκκένωσης της πόλης που φιλοξενεί περίπου 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν μέρος σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ, καθώς εντείνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa επικαλούμενο ιατρικές πηγές.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ένας 16χρονος Παλαιστίνιος τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Νωρίτερα, το Al Jazeera Arabic μετέδωσε ότι υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινών δυνάμεων στην Μπαλάτα, σε μία από τις πολλές νυχτερινές ισραηλινές επιδρομές σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Νέες εκκενώσεις διέταξε το Ισραήλ στη Ράφα, καθώς εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη νότια Γάζα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε όλα τα κράτη να σταματήσουν να στέλνουν όπλα σε όσους «τροφοδοτούν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικριθεί για τον ρόλο τους ως ο μεγαλύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, το οποίο έχει σκοτώσει περίπου 35.000 Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη Λωρίδα.

Ετησίως οι ΗΠΑ στέλνουν περίπου 3,8 δισ. δολάρια στο Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 17 δισ. δολαρίων, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του στη Γάζα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Διεθνούς Αμνηστίας:

ICYMI: A coalition of NGOs came together earlier this month for a Global Day of Action to demand that states stop sending arms that are fueling violations of international law in the occupied Gaza Strip. pic.twitter.com/38tu7vRO49

Διαδηλωτές που ζητούσαν να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα πραγματοποίησαν μεγάλη συγκέντρωση μετά την τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

30 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και μέλη οικογενειών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση σε διαδήλωση που ζητούσε συμφωνία για τους ομήρους και πρόωρες εκλογές, στο Τελ Αβίβ, το βράδυ του Σαββάτου.

Ένας διαδηλωτής χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης στις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με αναφορές παλαιστινιακών ΜΜΕ που αναμεταδίδει το ισραηλινό Ynet, η χερσαία επιχείρηση στην Τζαμπάλια ξεκίνησε με ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων του IDF και μαχητών της Χαμάς στα ανατολικά της πόλης.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι σειρήνες που προειδοποιούν για ρουκέτες ακούστηκαν σε τέσσερις περιοχές στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές, ανέφεραν οι Times of Israel.

Οι ισραηλινές δυνάμεις και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για επίθεση σε στρατιωτική δομή της Χεζμπολάχ στην περιοχή Άμρα του νότιου Λιβάνου και δήλωσε ότι αναχαίτισε πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η ένοπλη οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε εν τω μεταξύ ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά της στρατιωτικής βάσης Μπέιτ Χιλέλ του Ισραήλ, κοντά στην πόλη Κίριατ Σμόνα.

Ο Γκουστάβο Πέτρο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προσβολές για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε: «Κύριε Νετανιάχου, θα μείνετε στην ιστορία ως γενοκτόνος. Το να ρίχνετε βόμβες σε χιλιάδες αθώα παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους δεν σας κάνει ήρωα».



Ο ίδιος συνέκρινε τον Νετανιάχου με τους Ναζί που σκότωσαν εκατομμύρια Εβραίους στην Ευρώπη και είπε ότι «μια γενοκτονία είναι γενοκτονία», ανεξάρτητα από τη θρησκεία των δολοφονηθέντων.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε αποκαλέσει τον Πέτρο «αντισημίτη υποστηρικτή της Χαμάς», αφού ο Κολομβιανός ηγέτης ζήτησε τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού για τις δολοφονίες Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Ίμαντ Αμπού Ζάιντα, γιατρός επειγόντων περιστατικών στην Τζαμπάλια, δήλωσε ότι οι εντατικοποιημένες ισραηλινές επιθέσεις στη βόρεια Γάζα έχουν θέσει τα νοσοκομεία εκτός λειτουργίας, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους.

«Οι περισσότεροι τραυματισμοί που βλέπουμε σήμερα είναι παιδιά και γυναίκες», δήλωσε στο Al Jazeera. «Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις εδώ… Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα στο νοσοκομείο. Το αυτόνομό μας σύστημα, οι γεννήτριες έχουν κλείσει. Τώρα δεν έχουμε φως στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει οξυγόνο για να δώσουμε στους ασθενείς», περιέγραψε.

Δείτε βίντεο από τις ολονύχτιες επιθέσεις στη βόρεια Γάζα, με τους διασώστες να καταγγέλλουν ότι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τους τραυματίες.

The Civil Defense has stated that its crews cannot reach dozens of civilians, who have been calling for help, due to the Israeli targeting of first responders. pic.twitter.com/f7eu0mupaJ

Ο Γεώργιος Πετρόπουλος, επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ (OCHA) στη Γάζα, δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) θα ξεμείνουν από τρόφιμα προς διανομή μέχρι την Κυριακή.

«Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα μείνουν μόνο με ό,τι έχει διανεμηθεί στα καταφύγιά τους, στα σπίτια τους», δήλωσε στο Al Jazeera.

Από το Σάββατο, «έχουμε 12 αρτοποιεία που υποστηρίζονται από ανθρωπιστικούς εταίρους εδώ στη Γάζα. Τα οκτώ έχουν σταματήσει να λειτουργούν λόγω έλλειψης καυσίμων και αποθεμάτων.

Τέσσερα που εξακολουθούν να λειτουργούν έχουν μειωμένη παραγωγικότητα και θα ξεμείνουν από αυτό το απόθεμα μέχρι τη Δευτέρα», είπε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

No fuel. No food. No water.

No exit or entry for people.

Almost 300 thousand #displaced over the last five days.

The UN and partners are facing a completely preventable #humanitarian stoppage in days.

The aid must flow if humanity is to prevail in #Gaza. https://t.co/tku6W26J59

— Georgios Petropoulos (@GeorgiosPetrop2) May 11, 2024