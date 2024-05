Η «ώρα μηδέν» έχει ήδη σημάνει για τη Ράφα και τους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους που έχουν αναγκαστεί να συγκεντρωθούν στην πόλης της Λωρίδας της Γάζας.

Η επιχείρηση των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ σε εξέλιξη, μετά από την έγκριση που πήραν από το πολεμικό συμβούλιο της χώρας, όπως αποφασίστηκε σε συνεδρίαση του οργάνου, η οποία έλαβε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ: το Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέρχονται όλο και πιο βαθιά στην πόλη που φιλοξενεί 1,4 εκατομμύρια Παλαιστινίους

Σφοδρές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στην ανατολική Ράφα, με μαχητές της Χαμάς να στήνουν ενέδρες σε άρματα μάχης και στρατεύματα με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ρουκέτες και πυρά ελεύθερων σκοπευτών, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εισχωρούν ολοένα και πιο βαθιά στην πόλη που φιλοξενεί 1,4 εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Βομβαρδισμός της Ράφα:

RT @swilkinsonbc «More than 8000 Palestinian people are missing & unaccounted for in Rafah as merciless israeli shelling & bombing continues into the night pic.twitter.com/OQOcVTjWgg« — Richard Hardigan (@RichardHardigan) May 11, 2024

Τα ισραηλινά τανκς σφραγίζουν τη Ράφα από τον Νότο και ολοκληρώνουν την περικύκλωση της «κόκκινης ζώνης». «Βροχή» ισραηλινών βομβών πέφτει τη Ράφα. Από το σφυροκόπημα των IDF παθαίνουν άμαχοι. Διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα μεταδίδουν ότι μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ σαρώνουν τους παλαιστινιακούς αιθέρες και σκορπούν τον τρόμο στη βαλλόμενη πόλη.

At least 14 #Palestinians were killed on Saturday when Israeli warplanes bombed a house and two civilian gatherings in #Rafah, in the southern #Gaza Strip. https://t.co/H0DcSA6z7z — ANews (@anews) May 11, 2024

Στόχος της εν λόγω επιχείρησης, σύμφωνα -πάντοτε- με το σχετικό αφήγημα το οποίο έχει αναπτύξει η ακροδεξιά κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι ο εντοπισμός και η εξόντωση του επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος εκτιμάται ότι σχεδίασε και καθοδήγησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός Στρατός διέταξε επίσης την εκκένωση 150.000 κατοίκων της Τζαμπάλια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας από τον εκεί προσφυγικό καταυλισμό, πριν από την έναρξη της επιχείρησης στη Ράφα.

Έντονες αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις είναι έντονες. Σήμερα (11/5), η Αίγυπτος αρνήθηκε να συνεργαστεί με το Ισραήλ για την είσοδο βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας από το πέρασμα της Ράφα λόγω της «απαράδεκτης κλιμάκωσης» από την πλευρά του Ισραήλ, μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Alqahera News satellite, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο.

Παράλληλα, η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να σταματήσει «πάραυτα» τη στρατιωτική επιχείρησή του στη Ράφα, η οποία απειλεί να δημιουργήσει μια «καταστροφική κατάσταση» για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμα που κοινοποίησε χθες Παρασκευή μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αυτήν την στρατιωτική επιχείρηση πάραυτα και να επιστρέψουν στην οδό των διαπραγματεύσεων, της μόνης που μπορεί να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων και στην επίτευξη βιώσιμης εκεχειρίας», υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Αντιτρομοκρατική επιχείρηση ακριβείας»

Αψηφώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν «στοχευμένες» επιχειρήσεις στην ανατολική Ράφα, ενώ απέκλεισαν το σημείο διέλευσης στα σύνορα με την Αίγυπτο – νευραλγικής σημασίας πύλη εισόδου για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για «αντιτρομοκρατική επιχείρηση ακριβείας» σε συγκεκριμένες περιοχές στην ανατολική Ράφα, όπου εξαλείφονται«πυρήνες τρομοκρατών».

Οι ΗΠΑ «παρακολουθούν με ανησυχία» τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, είπε χθες Παρασκευή ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, άνθρωποι διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στη σφαγή που διαπράττεται στη Ράφα και ζητούν να μπει ένα τέλος. Ακολουθούν πλάνα από διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τορόντο.

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε νωρίτερα σήμερα και από τους κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυθούν από εκεί και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Χ εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

Περίπου 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας Γάζας πριν ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση εκ μέρους των IDF.