Μαχητικά αεροσκάφη και drones του Ισραήλ σφυροκοπούν ανελέητα τη Ράφα, την ώρα που χιλιάδες άκρως ευάλωτα άτομα δεν είναι σε θέση να φύγουν από τη βαλλόμενη πόλη και να σώσουν τη ζωή τους.

Η «ώρα μηδέν» έχει ήδη σημάνει για τη Ράφα, ενώ ο δημοσιογράφος Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera μεταδίδει από την πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ ότι αυτήν τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Ράφα, ιδιαίτερα από το κεντρικό τμήμα της πόλης, καθώς και προς τα δυτικά.

Όπως τονίζει, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ ξεκίνησαν στο ανατολικό τμήμα της Ράφα, όμως, ώρα με την ώρα επεκτείνονται περαιτέρω – βαθύτερα μες στο έδαφος της πόλης. Οι οικιστικοί πύργοι και οι δημόσιες εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Ράφα βομβαρδίζονται ασταμάτητα από F-16 και επιθετικά drones του Ισραήλ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ανατολικό τμήμα της πόλης -και η περιοχή κοντά στο πέρασμα της Ράφα- έχει σχεδόν ισοπεδωθεί και πλέον, έχοντας ευκολότερο έργο, ο ισραηλινός στρατός ελίσσεται και να προχωρά ολοένα και περισσότερο προς την καρδιά της πόλη.

Οι εικόνες που έρχονται από τη Ράφα είναι αποκαρδιωτικές. Το σκηνικό είναι δυστοπικό, με την πόλη να έχει γεμίσει συντριμμια και χαλάσματα. Οι άνθρωποι παλεύουν με τις εκρήξεις και τον τρόμο.

Whilst the EU is distracted with EuroVision, radical Israeli settlers set fire to olive orchards and crops in the village of Al-Mughayyir, north of Ramallah.

The IDF does not stop them.

The IDF also bombing areas in the west of Rafah and also North Gaza.pic.twitter.com/wFvzezahXH

— KHAL (@Hal9000_T1) May 11, 2024