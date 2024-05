Τουλάχιστον 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα υπό τον φόβο της εισβολής πλήρους κλίμακας από το Ισραήλ, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Στην περιοχή διεξάγονται σφοδρές μάχες των IDF με Παλαιστίνιους μαχητές.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, σε περιοχές όπου είχε ανακοινώσει ότι είχε διαλύσει τη Χαμάς, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για τανκς στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, καθώς και στις γειτονιές Σάμπρα και Ζεϊτούν.

Η Αίγυπτος επισήμως ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο, στην οποία το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

09:33 Σειρήνες ακούγονται σε κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας

Σειρήνες ακούγονται στο κιμπούτς Μεφαλσίμ και στην Νετίβ ΧαΑσάρα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

09:27 Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν drone των Χούθι στον Κόλπο του Άντεν

Η κεντρική Αμερικάνικη Διοίκηση ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε drone των Χούθι στον Κόλπο του Άντεν.

May 12 CENTCOM Update⁰⁰At approximately 3:30 a.m.(Sanaa time) on May 12, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) launched by Iranian-backed Houthis over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. There were no… pic.twitter.com/cf3duJvqG3 — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 12, 2024

09:18 Σφοδρές μάχες στην Τζαμπάλια καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στον προσφυγικό καταυλισμό

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, σφοδρές μάχες διεξάγονται στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προσπαθούν να εισχωρήσουν στο κέντρο του προσφυγικού καταυλισμού.

Το Al Jazeera Arabic μεταδίδει ότι ισραηλινά στρατεύματα συγκρούονται με Παλαιστίνιους μαχητές στο έδαφος, ενώ ισραηλινά αεροσκάφη βομβαρδίζουν το μπλοκ 2 και το μπλοκ 4 του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια.

Οι επιθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα τον αριθμό των θυμάτων, αν και ο ακριβής αριθμός δεν είναι μέχρι τώρα γνωστός.

The Israeli army bombed dozens of residential buildings in Jabalia refugee camp in the early morning hours pic.twitter.com/fLjVxWS0RS — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 13, 2024

09:09 Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο χωριό Αζούν κοντά στην πόλη Καλκίλια στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το Quds News Network, έγινε εισβολή σε τουλάχιστον 30 σπίτια.

Israeli soldiers are carrying out right now a large raid campaign in the village of Azzoun in the West Bank city of Qalqilya. Over 30 houses have been reportedly stormed so far. pic.twitter.com/UrJHQBpsOQ — Quds News Network (@QudsNen) May 13, 2024

09:00 Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές διαδήλωσαν στην τελετή αποφοίτησης του Κολεγίου Πομόνα

Φοιτητές που διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψαν για λίγο την τελετή αποφοίτησης του Κολεγίου Πομόνα σε χώρο στο κέντρο του Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, απαιτώντας από τη σχολή τους να σταματήσει τις επενδύσεις σε εταιρείες και κατασκευαστές όπλων που συνδέονται με το Ισραήλ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν την είσοδο του χώρου, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες στο X, προσθέτοντας ότι ένα άτομο στη συγκέντρωση προσπάθησε να «χτυπήσει έναν αστυνομικό».

Η διαμαρτυρία είχε ως αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας να ανακοινώσει ότι θα κλείσει την πανεπιστημιούπολη University Park, η οποία βρίσκεται δίπλα στον χώρο που φιλοξενεί την τελετή αποφοίτησης στην Πομόνα.

STUDENTS DISRUPT POMONA GRADUATION AT USC After Pomona College moved its graduation to the Shrine Auditorium at USC due to a solidarity encampment, a coalition of students are blocking one of the entrances to demand divestment pic.twitter.com/ujWS4j2xey — Samson Zhang (@wwsalmon) May 12, 2024

08:50 Ο πόλεμος επισκιάζει την επέτειο ίδρυσης του Ισραήλ

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πολλαπλασιάστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να εορτάσει, «χωρίς ειρήνη», την επέτειο της ίδρυσής του, την οποία επισκιάζει φέτος ο πόλεμος στη Γάζα που διαρκεί εδώ και 7 μήνες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι έγιναν πλήγματα σε διάφορους τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία» για τους περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι βομβαρδισμοί είχαν στο στόχαστρο ειδικά τη Ράφα (νότια), όπου βρίσκονται 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους βίαια εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου.

Αψηφώντας τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις —η Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φοβούνται πολύ βαρύ απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων—, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να λέει πως θα διεξαχθεί ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το τελευταίο οχυρό των ταγμάτων της Χαμάς.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέταξαν τους άμαχους στο ανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν και έκτοτε λένε πως διεξάγουν «στοχευμένες» επιχειρήσεις εναντίον των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Η επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε «χάος», «αναρχία» και «τεράστιες ζημιές» για τον άμαχο πληθυσμό, χωρίς «να επιλύσει το πρόβλημα της Χαμάς», προειδοποίησε χθες Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

«Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ένοπλα μέλη της Χαμάς» κι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση στη Ράφα, ενώ οι Ταξιαρχίες έχουν «επιστρέψει σε ζώνες που το Ισραήλ απελευθέρωσε στον βορρά, ακόμα και στη Χαν Γιούνις», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

08:40 Σειρήνες ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ

Για δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα σειρήνες ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι σειρήνες που ακούστηκαν ήταν ψευδής συναγερμός, καθώς τελικά δεν υπήρξε εισβολή drone, όπως αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε συμβεί.

08:33 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Το Ισραήλ έστειλε ξανά στρατεύματα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια και ενέτεινε τις επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους στη συνοικία Σάμπρα και έναν ακόμη στη συνοικία Σουτζάγια

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στη βόρεια Γάζα ήταν ο Ταλάλ Αμπού Ζαρίφα, υψηλόβαθμο μέλος του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (DFLP), σύμφωνα με μια σειρά αναφορές σε ΜΜΕ

Στη νότια και κεντρική Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις αεροπορικές επιθέσεις, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο σε πλήγμα σε ιατρικό κέντρο στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ και στοχεύοντας κτίρια κατοικιών στην ανατολική Ράφα

Το Ισραήλ δήλωσε ότι άνοιξε ένα νέο πέρασμα στη βόρεια Γάζα, στο Ερέζ, για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Αυτό έρχεται μετά από συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλάντ, ο οποίος επανέλαβε την αντίθεση της Ουάσινγκτον σε μια μεγάλη επιχείρηση στη Ράφα και ζήτησε την επέκταση των σημείων εισόδου για ανθρωπιστική βοήθεια

08:24 Κολομβιανοί υποδέχθηκαν την ομάδα της Παλεστίνο στο αεροδρόμιο

Συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Ελ Ντοράδο της Κολομβίας, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν την ποδοσφαιρική ομάδα Παλεστίνο (Club Deportivo Palestino) από τη Χιλή.

Η Παλεστίνο βασίζεται στις περίπου 500.000 Παλαιστίνιους που ζουν στη Χιλή, η οποία έχει τον μεγαλύτερο παλαιστινιακό πληθυσμό στον κόσμο εκτός της Μέσης Ανατολής.

Οι οπαδοί ανέμιζαν παλαιστινιακές σημαίες και φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Free Palestine» καθώς καλωσόριζαν την ομάδα πριν από τον αγώνα της με την κολομβιανή Μιγιονάριος για το Copa Libertadores της Νότιας Αμερικής στις 15 Μαΐου.



Ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος έχει υποστηρίξει ανοιχτά την Παλαιστίνη, κάλεσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα.

08:14 Το Ισραήλ ξαναστέλνει στρατό στα βόρεια, ενώ 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα στον νότο

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

