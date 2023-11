Μπενιαμίν Νετανιάχου: Επίσκεψη στο νότιο Ισραήλ – «Δεν υπάρχουν παύσεις εδώ, πάμε μέχρι την ολοκληρωτική νίκη»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με στρατιώτες των IDF από τη μονάδα περιπολίας στην έρημο στον νότο και δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν διαλείμματα εδώ, δεν υπάρχουν μισά πράγματα εδώ. Δεν είναι μια ‘επιχείρηση’, δεν είναι ένας ‘γύρος’. Εδώ πάμε μέχρι την ολοκληρωτική νίκη».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στον ισραηλινό βορρά, προσθέτοντας: «Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να επεκτείνουν τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών μας και εναντίον αμάχων – αυτό είναι παιχνίδι με τη φωτιά. Η φωτιά θα απαντηθεί με πολύ ισχυρότερη φωτιά. Ας μην μας δοκιμάσουν».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εννοούσε προφανώς τη Χεζμπολάχ, ωστόσο δεν τη κατονόμασε.

Βίντεο από την επίσκεψη Νετανιάχου ανάρτησε και η Μοσάντ:

