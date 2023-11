Ισραηλινός στρατός: Σκοτώσαμε «21 τρομοκράτες» που μας πυροβολούσαν από νοσοκομείο στη Γάζα

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν «μια ομάδα 21 τρομοκρατών» που άνοιξαν πυρ εναντίον τους από την είσοδο του νοσοκομείου Al-Quds στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η ομάδα ήταν ενσωματωμένη σε μια ομάδα πολιτών στην είσοδο του νοσοκομείου όταν πυροβόλησε με RPG και φορητά όπλα προς τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι στρατιώτες απάντησαν με πραγματικά πυρά και οβίδες.

Στην απόπειρα ενέδρας συμμετείχαν και άλλοι «τρομοκράτες» που βγήκαν από κτίρια της περιοχής και αργότερα κρύφτηκαν στην περιοχή του νοσοκομείου, λένε οι IDF.

«Το περιστατικό αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της συνεχιζόμενης κατάχρησης από τη Χαμάς των δομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, για την πραγματοποίηση επιθέσεων προσθέτουν οι IDF σε ανακοίνωσή τους, σύμφωνα με τους Times of Israel.

IDF says troops killed a terror cell that opened fire at Israeli forces from Al-Quds Hospital in Gaza City.

According to the IDF, the cell had opened fire at troops of the 188th Armored Brigade with light arms and RPGs, while being “embedded within a group of civilians at the… pic.twitter.com/Tq8h9tj64d

