Γάζα: Γιατρός για την κατάσταση στο Αλ Σίφα – «Ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε ασθενείς, υπάρχουν πτώματα»

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας το οποίο βρίσκεται υπό «πολιορκία» από τον ισραηλινό στρατό περιέγραψε ένας γιατρός.

Αφού ανέκτησαν επαφή με ένα μέλος του προσωπικού που έχει παγιδευτεί στο νοσοκομείο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) εξέδωσαν μια ανακοίνωση με τα τελευταία νέα από το εσωτερικό του πολιορκημένου ιατρικού συγκροτήματος.

Μάλιστα ένας ελεύθερος σκοπευτής έχει ανοίξει πυρ κατά ασθενών ενώ στην κεντρική πύλη υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, τους οποίους δεν μπορούν να φτάσει το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα το Αλ Σίφα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φαγητό.

«Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπάρχει νερό στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει φαγητό. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν σε λίγες ώρες χωρίς λειτουργικούς αναπνευστήρες. Μπροστά στην κεντρική πύλη υπάρχουν πολλά πτώματα. Υπάρχουν επίσης τραυματισμένοι ασθενείς- δεν μπορούμε να τους φέρουμε μέσα.

«When we sent an ambulance to bring the patients—a few meters away—and they attacked the ambulance. There are injured people around the hospital looking for medical care. We can’t bring them inside.»

