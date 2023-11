Ισραήλ: Μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς ακτιβίστρια για την ειρήνη

Θλίψη επικρατεί στο Ισραήλ καθώς μία ακτιβίστρια για την ειρήνη που θεωρούνταν πως βρισκόταν ανάμεσα στους ομήρους που κρατάει η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τελικά ήταν ανάμεσα στα θύματα της παλαιστινιακής οργάνωσης στην επίθεσή της 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους Τimes of Israel, οι ιατροδικαστές ταυτοποίησαν τη σορό της ακτιβίστριας για την ειρήνη Βίβιαν Σίλβερ, επιβεβαιώνοντας ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η καναδικής καταγωγής Σίλβερ, 74 ετών, είχε καταγραφεί ως αγνοούμενη από τότε που το σπίτι της στο Κιμπούτς Μπεερί δέχθηκε επίθεση τον περασμένο μήνα.

Έτσι 38 ημέρες αφότου θεωρήθηκε ότι είχε απαχθεί στη Γάζα, η Βίβιαν Σίλβερ αναγνωρίστηκε ως ένα από τα θύματα της θανατηφόρας επίθεσης.

38 days after she was believed to be kidnapped into Gaza, Vivian Silver was just identified as one of the people slaughtered by Hamas on the October 7th massacre.

Vivian is one of Israel’s best-known campaigners for peace with the Palestinians.

May her memory be a blessing. pic.twitter.com/uQ2Dpq6iam

— Hen Mazzig (@HenMazzig) November 13, 2023