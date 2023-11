Ερντογάν: Το Ισραήλ είναι πλέον, στα μάτια του κόσμου, μία χώρα που σκοτώνει μωρά

Για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από το Ριάντ και την έκτακτη κοινή σύνοδο Αραβικού Συνδέσμου-Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, τονίζοντας ότι «στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, το Ισραήλ είναι πλέον μια χώρα που σκοτώνει μωρά».

Όπως είπε, η Τουρκία παραμένει βασικός παράγοντας για την επίλυση περιφερειακών κρίσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

«Η Παλαιστίνη, η οποία παλεύει για την ίδια της την ύπαρξη, υφίσταται μια ανείπωτη καταπίεση, εδώ και 36 ημέρες. Πολίτες στη Γάζα χάνουν τη ζωή τους από τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα εδάφη τους. Το Ισραήλ, μπροστά στα μάτια του κόσμου, διαπράττει εγκλήματα πολέμου στοχεύοντας νοσοκομεία, σχολεία και χώρους λατρείας χωρίς διακρίσεις. Στοχεύουν ασθενοφόρα που μεταφέρουν ασθενείς και νεκρούς και προσφυγικούς καταυλισμούς. Και οι δυτικές χώρες παρακολουθούν αυτή τη βαρβαρότητα» είπε ο Ερντογάν.

συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τη Daily Sabah και αναφέρθηκε στις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει από τις 7 Οκτωβρίου και στην παροχή από την Τουρκία ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Erdogan describes Israel as a “baby killer state”

• “Israel has lost the support of the international community with the recent Gaza attacks.”

• “Even though some governments are in a race to embrace the Israeli government in line with their imperialist interests, Israel is… pic.twitter.com/GhFAL27bjB

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 12, 2023