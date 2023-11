Νεα Υόρκη: Ο ΠΟΥ εκφράζει «σοβαρές ανησυχίες» μετά την απώλεια επικοινωνίας με το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) με την οποία εκφράζει την ανησυχία του καθώς έχασε επαφή με το νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Τις τελευταίες 48 ώρες, το νοσοκομείο Αλ-Σίφα -που είναι το μεγαλύτερο ιατρικό συγκρότημα στη Γάζα – έχει δεχθεί σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές και δημοσιογραφικές πηγές πολλές επιθέσεις, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων χτυπήθηκε η τελευταία γεννήτρια, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 2 νεογνά και 4 ενήλικες

Υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι άνθρωποι που εγκατέλειψαν το νοσοκομείο δέχθηκαν πυροβολισμούς, τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι έχασε την επικοινωνία με τις επαφές του στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη βόρεια Γάζα. «Καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται τρομακτικές αναφορές για το νοσοκομείο που αντιμετωπίζει επανειλημμένες επιθέσεις, υποθέτουμε ότι οι επαφές μας εντάχθηκαν σε δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους ανθρώπους και εγκαταλείπουν την περιοχή», ανέφερε.

Ο ΠΟΥ πρόσθεσε ότι «έχει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των εκατοντάδων ασθενών και τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων των μωρών που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη και των εκτοπισμένων που παραμένουν μέσα στο νοσοκομείο. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών φέρεται να είναι σχεδόν διπλάσιος από τη χωρητικότητά του».

.@WHO has lost communication with its contacts in Al-Shifa Hospital in northern Gaza. As horrifying reports of the hospital facing repeated attacks continue to emerge, we assume our contacts joined tens of thousands of displaced people and are fleeing the area. ⬇️ pic.twitter.com/SouW2W3cad

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) November 12, 2023