ΠΟΥ: Όλες οι πληροφορίες για την κατάσταση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα μετά την αυτοψία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά από μια ενδελεχή αξιολόγηση του νοσοκομείου Αλ Σίφα στο πεδίο εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση που επικρατεί.

Το νοσοκομείο πλέον χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό από όλους τους φορείς, τόσο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όσο και το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται απελπιστική με το προσωπικό, τους ασθενείς και συγγενείς αυτών να παρακαλούν για διάσωση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημερώνει πως «Η έλλειψη καθαρού νερού, καυσίμων, φαρμάκων, τροφίμων και άλλης βασικής βοήθειας τις τελευταίες έξι εβδομάδες έχει προκαλέσει την ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας του νοσοκομείου Al-Shifa – που κάποτε ήταν το μεγαλύτερο, πιο προηγμένο και καλύτερα εξοπλισμένο νοσοκομείο παραπομπής στη Γάζα – ως ιατρικής μονάδας».

»Η ομάδα παρατήρησε ότι λόγω της κατάστασης ασφαλείας, ήταν αδύνατο για το προσωπικό να πραγματοποιήσει αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στο νοσοκομείο. Οι διάδρομοι και οι χώροι του νοσοκομείου ήταν γεμάτοι με ιατρικά και στερεά απόβλητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης».

»Οι ασθενείς και το υγειονομικό προσωπικό με το οποίο συνομίλησαν ήταν τρομοκρατημένοι για την ασφάλεια και την υγεία τους και παρακαλούσαν για εκκένωση. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα δεν μπορεί πλέον να δεχτεί ασθενείς, με τους τραυματίες και τους ασθενείς να κατευθύνονται πλέον στο σοβαρά υπερφορτωμένο και ελάχιστα λειτουργικό νοσοκομείο της Ινδονησίας».

WHO leads very high-risk joint humanitarian mission to Al-Shifa Hospital in Gaza

18 November 2023 – Earlier today, a joint UN humanitarian assessment team, led by WHO accessed Al-Shifa Hospital in northern Gaza to assess the situation on the ground and conduct a rapid… pic.twitter.com/JD5lnpOqvH

