Πόλεμος στη Γάζα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την εκκένωση του Αλ Σίφα

Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν σήμερα το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, ενώ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διευκρίνισε ότι «120 τραυματίες» και πρόωρα βρέφη εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο διότι δεν ήταν δυνατή η απομάκρυνσή τους.

Υπεύθυνοι του αλ Σίφα είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι δεν είχε καταστεί δυνατό να απομακρυνθούν 450 ασθενείς και τραυματίες. Γιατροί παραμένουν στο αλ Σίφα για να φροντίζουν ασθενείς, διευκρίνισαν.

Footage taken earlier this morning in Al Shifa Hospital when all people inside, including patients and medical personnel, were given one hour by the Israeli army to evacuate. pic.twitter.com/1iX3eOSZNd

