Γάζα: Σε «Επικίνδυνη αποστολή» ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – Μπήκε στο νοσοκομείο Αλ Σίφα για αυτοψία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε το νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Λωρίδα της Γάζας ως «εκτός λειτουργίας».

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έστειλε αποστολή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Το νοσοκομείο είναι «χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς καύσιμα, με εξαντλημένες ιατρικές προμήθειες».

«Δεδομένης αυτής της θλιβερής εικόνας και της κατάστασης πολλών ασθενών, μεταξύ των οποίων και μωρά, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ζήτησαν υποστήριξη για την απομάκρυνση των ασθενών που δεν μπορούν πλέον να λάβουν σωτήρια φροντίδα εκεί.

Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους για την ανάπτυξη ενός επείγοντος σχεδίου εκκένωσης και ζητάμε την πλήρη διευκόλυνση αυτού του σχεδίου.

Συνεχίζουμε να ζητάμε την προστασία της υγείας και των πολιτών. Η τρέχουσα κατάσταση είναι αφόρητη και αδικαιολόγητη.

Κατάπαυση του πυρός. ΤΩΡΑ», γράφει ο επικεφαλής του ΠΟΥ στο X.

Today @WHO led a very high risk @UN assessment mission to Al-Shifa hospital in #Gaza.

The team saw a hospital no longer able to function: no water, no food, no electricity, no fuel, medical supplies depleted.

Given this deplorable situation and the condition of many patients,…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 18, 2023