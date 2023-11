Ισραήλ: Οι IDF δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν μεταφορά ομήρων από τη Χαμάς στο Αλ Σίφα

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα, το οποίο όπως υποστηρίζουν προέρχεται από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τα οποία όπως ισχυρίζονται αποτελούν «αποδείξεις» ότι η παλαιστινιακή οργάνωση χρησιμοποίησε την ιατρική εγκατάσταση για «τρομοκρατικές ενέργειες» έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Στα βίντεο όπως υποστηρίζουν οι IDF και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ, διακρίνονται όμηροι να μεταφέρονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου την 7η Οκτωβρίου και μάλιστα ο ένας εξ αυτών είναι τραυματίας.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα κλιπ από μία κάμερα ασφαλείας να δείχνει ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις εκ των οποίων οπλοφορούν. Σε άλλο κλιπ από άλλη κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε έναν διάδρομο.

«Πρόκειται για ντοκουμέντα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα από την ημέρα της σφαγής, 7 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των ωρών 10:42 π.μ. και 11:01 π.μ., όπου οι όμηροι, ένας πολίτης από το Νεπάλ και ένας πολίτης από την Ταϊλάνδη, που είχαν απαχθεί από το ισραηλινό έδαφος φαίνονται περικυκλωμένοι από ένοπλους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο ένας από τους ομήρους είναι τραυματισμένος και μεταφέρεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι και ο άλλος περπατάει», αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Χ που συνοδεύεται από βίντεο οι IDF.

«Αυτά τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα Αλ Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός», προσθέτει.

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv

Σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι, ανέφερε ότι οι δύο τραυματίες όμηροι μεταφέρθηκαν αργότερα από τη Χαμάς σε κρησφύγετα και ότι ο Ερυθρός Σταυρός δεν μπόρεσε να τους επισκεφθεί. Λέει ότι οι τοποθεσίες τους είναι προς το παρόν άγνωστες.

«Εδώ μπορείτε να δείτε τη Χαμάς να μεταφέρει ένα όμηρο στο εσωτερικό», σχολίασε ο Χαγκάρι. «Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τους δύο ομήρους. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», πρόσθεσε.

Οι IDF λένε ότι έχουν ενημερώσει τις «αρμόδιες Αρχές» σχετικά με το υλικό.

Επίσης, σε φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι IDF κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έδειξαν φωτογραφίες με κλεμμένα οχήματά τους, που χρησιμοποιήθηκαν για να επιστρέψουν οι μαχητές της Χαμάς μετά την επίθεση, αλλά και αυτοκίνητα να έχουν μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο, τα οποία σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ χρησιμοποίησε η παλαιστινιακή οργάνωση για την επίθεση.

Οι IDF δημοσίευσαν επίσης ένα infographic που δείχνει τις τοποθεσίες κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπου βρέθηκαν τα πτώματα των ομήρων Γεχουντίτ Βάις και της στρατιώτη Νόα Μαρσιάνο πριν από αρκετές ημέρες.

Το οπτικό υλικό, την αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει το AFP, φαίνεται ότι φέρει την ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου.

Πάντως, ήδη κάποιοι χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τη γνησιότητά των βίντεο και υποστηρίζουν ότι ίσως έχει υπάρξει κάποια αλλοίωση.

Not The wall clock

in the first video the format was dd/mm/yr and in the second video it was formatted as

mm/dd/yr

Surprise!!!! 😂

All it takes to become an IDF editor is to be able to write on images

Israel is a chronic liar#IsraelTerrorists pic.twitter.com/MlVKAaSx4W

— KODREAMS (@Ray14110532) November 19, 2023