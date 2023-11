Γάζα: Μάχη με σοβαρές λοιμώξεις δίνουν 31 νεογνά που απομακρύνθηκαν από το Αλ Σίφα

Ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας 31 προώρων νεογνών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα και να μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, καθώς δεν υπάρχει καθαρό νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά άλλα βασικά είδη, πραγματοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Αυτά τα πρόωρα και χαμηλού βάρους μωρά είχαν μεταφερθεί νωρίτερα από τη μονάδα νεογνών του Αλ Σίφα σε ασφαλέστερο χώρο του νοσοκομείου, λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία της μηχανικής υποστήριξης της ζωής τους και κινδύνων ασφαλείας στο νοσοκομείο.

Μάλιστα όπως σημειώνει ο ΠΟΥ, δυστυχώς, δύο μωρά πέθαναν πριν προλάβει να γίνει η εκκένωση.

Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ τα μωρά περιθάλπονται τώρα στο μαιευτήριο Αλ Χελάλ-Αλ Εμαράτι στη νότια Γάζα, όπου αξιολογείται και σταθεροποιείται η κατάστασή τους. Οι γιατροί εκεί είπαν πως όλα τα μωρά παλεύουν με σοβαρές λοιμώξεις λόγω της έλλειψης ιατρικών προμηθειών και της αδυναμίας συνέχισης των μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Έντεκα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

WHO-led joint UN and Red Crescent mission evacuates 31 infants from Al-Shifa Hospital in #Gaza

A second WHO-led joint UN mission, working in collaboration with the Palestine Red Crescent Society (@PalestineRCS), earlier today evacuated 31 babies from Al-Shifa Hospital in… pic.twitter.com/aPilFhdVi9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 19, 2023