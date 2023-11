Γάζα: Στα νοσοκομεία πρόωρα μωρά κι ασθενείς σε ΜΕΘ αργοσβήνουν σε θαλάμους χωρίς ρεύμα

Τόσο απελπιστική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ανθρωπιστικές οργανώσεις τα χαρακτηρίζουν πλέον νεκροταφεία.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Arabic, ο Dr Ashraf al-Qudra, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε ότι λόγω της έλλειψης καυσίμων, όλα τα νοσοκομεία του πολιορκημένου θύλακα θα μπορούσαν να κλείσουν μέσα σε 48 ώρες.

Σε απόσταση λίγων μέτρων από την πύλη του νοσοκομείου Αλ Σίφα της Γάζας, η οποία έχει γίνει επίκεντρο του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, βρίσκονται άρματα μάχης και τεθωρακισμένα.

Ανταποκριτής του Al Jazeera αναφέρει ότι ισραηλινά τανκς περικύκλωσαν περισσότερους από 100 ασθενείς και ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο Αλ Χίλου στην πόλη της Γάζας, με τον διοικητικό διευθυντή να ζητάει από τις ισραηλινές δυνάμεις να παράσχουν μια ασφαλή οδό για εκκένωση έκτακτης ανάγκης.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη στο νοσοκομείο και χρησιμοποιήσαμε το νερό της βροχής για αποστείρωση», λέει ο ίδιος. «Δεν υπάρχει καύσιμο ή νερό στο νοσοκομείο, το οποίο πλέον έχει μετατραπεί αποκλειστικά σε μαιευτήριο».

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE

— Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023