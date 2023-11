Ισραήλ: Μεταφέρουν θερμοκοιτίδες από ισραηλινά νοσοκομεία στη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι συντονίζουν τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να καταστεί ενδεχομένως δυνατή η απομάκρυνση νεογέννητων από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα.

Η σχετική ανάρτηση έγινε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με βίντεο μέλους του ισραηλινού στρατού που φορτώνει θερμοκοιτίδες σ’ ένα βαν.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις εκκλήσεις απόγνωσης από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα για ασθενή νεογνά καθώς οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πλησιάζουν και τα καύσιμα για τις γεννήτριες εξαντλούνται.

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE

Δραματικές προειδοποιήσεις από το Αλ Σίφα

Οι γιατροί και οι ομάδες βοήθειας σε νοσοκομεία της Γάζας έχουν προειδοποιήσει ότι τα πρόωρα νεογνά διατρέχουν «σοβαρό κίνδυνο», καθώς εξαιτίας του ισραηλινού αποκλεισμού αναμένεται σε μερικές ημέρες ή και ώρες να εξαντληθούν τα καύσιμα για τις γεννήτριες που τροφοδοτούν τις θερμοκοιτίδες τους.

Ο διευθυντής του Νοσοκομείου Αλ Ακσά στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, Iyad Abu Zahar, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press ότι «Η ευθύνη που έχουμε πάνω μας είναι τεράστια».

Τουλάχιστον επτά από τα σχεδόν 30 νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω ζημιών από ανελέητα ισραηλινά χτυπήματα και έλλειψης ρεύματος, νερού και άλλων προμηθειών, αναφέρεται στο ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

🚨 URGENT UPDATE: Doctors in #Gaza have issued an urgent warning that the lives of 130 premature babies are in imminent danger if fuel does not reach hospitals soon.

1/4 pic.twitter.com/JiVFQIdOwJ

— Medical Aid for Palestinians (@MedicalAidPal) October 21, 2023