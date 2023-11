Γάζα: Δραματική έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την κατάσταση στα νοσοκομεία

Τα τελευταία 24ωρα, τα νοσοκομεία στη Γάζα δέχονται ανηλεείς βομβαρδισμούς. Το νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ-Σίφα, η μεγαλύτερη υγειονομική εγκατάσταση όπου εξακολουθεί να εργάζεται προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, έχει χτυπηθεί αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένων των μαιευτηρίων και των εξωτερικών ιατρείων, με αποτέλεσμα πολλαπλούς θανάτους και τραυματισμούς.

Οι εχθροπραξίες γύρω από το νοσοκομείο δεν έχουν σταματήσει.

Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορακαι εκατοντάδες ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επαναλαμβάνουν επειγόντως τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, για άμεση κατάπαυση του πυρός και για την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών.

Το νοσοκομείο Αλ-Σίφα είναι το κύριο νοσοκομειακό συγκρότημα στη Λωρίδα της Γάζας, με 700 κλίνες, παρέχοντας επείγουσα και χειρουργική περίθαλψη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις στη Λωρίδα της Γάζας που να μπορούν να δεχθούν και να περιθάλψουν τόσους πολλούς ασθενείς με πολύπλοκους, ενίοτε απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς. Παρά τις τακτικές επιθέσεις και τις ελλείψεις, το προσωπικό έχει καταφέρει να κρατήσει το νοσοκομείο λειτουργικό.

Χθες, το νοσοκομείο Αλ-Σίφα έχασε το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ασθενοφόρα δεν μπορούν πλέον να μετακινηθούν για να παραλάβουν τους τραυματίες και οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί εμποδίζουν την εκκένωση των ασθενών και του προσωπικού. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το προσωπικό μας βλέπει ανθρώπους να δέχονται πυροβολισμούς καθώς προσπαθούν να φύγουν από το νοσοκομείο.

«Μας σκοτώνουν εδώ, σας παρακαλώ κάντε κάτι» έγραψε με μήνυμα ένας από τους νοσηλευτές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από το υπόγειο του νοσοκομείου Αλ-Σίφα σήμερα το πρωί, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του βρίσκουν καταφύγιο από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς. «τέσσερις ή πέντε οικογένειες έχουν καταφύγει τώρα στο υπόγειο, οι βομβαρδισμοί είναι τόσο κοντά, τα παιδιά μου κλαίνε και ουρλιάζουν από φόβο».

«Η κατάσταση στην αλ-Σίφα είναι πραγματικά καταστροφική. Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την ανελέητη επίθεση στο σύστημα υγείας της Γάζας. Το προσωπικό και οι ασθενείς μας βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, όπου οι σφοδροί βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από χθες», λέει η Αν Τέιλορ, επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που έχουν ήδη χειρουργηθεί και δεν μπορούν να περπατήσουν. Δεν μπορούν να απομακρυνθούν», δήλωσε ο Δρ Μοχάμεντ Ομπέιντ , χειρουργός των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. «Χρειαζόμαστε ένα ασθενοφόρο για να τους μεταφέρουμε, δεν έχουμε ασθενοφόρα για να απομακρύνουμε όλους αυτούς τους ασθενείς» συμπλήρωσε.

«Δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί από χθες το πρωί μέχρι σήμερα χειρουργήσαμε περίπου 25 ασθενείς. Αν δεν είμαι εγώ εδώ ή ο άλλος χειρουργός, ποιος θα φροντίσει τους ασθενείς;» ρώτησε ο Obeid. Υπάρχει ένας ασθενής που χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, ένας άλλος κοιμάται ήδη (υπό αναισθησία)».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν το ένταλμα θανάτου των αμάχων που βρίσκονται σήμερα παγιδευμένοι στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, το οποίο υπέγραψε ο ισραηλινός στρατός. Πρέπει να υπάρξει επείγουσα και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός από όλα τα εμπόλεμα μέρη- η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας τώρα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν χάσει την επαφή με έναν χειρουργό, ο οποίος εργάζεται και καταφεύγει στο νοσοκομείο Αλ-Κουντς μαζί με την οικογένειά του. Άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου Αλ-Ραντίσι, το οποίο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν επίσης υποστηρίξει στο παρελθόν, φέρεται να έχουν περικυκλωθεί από ισραηλινά τανκς.

Καλούμε τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τα κράτη μέλη του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν επανειλημμένα ζητήσει τον σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΔΑΔ) να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν την κατάπαυση του πυρός τώρα.

Η φρίκη που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας στη Γάζα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και τήρηση του ΔΑΔ δεν εισακούστηκαν. Η στοχευμένη εργασία για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων.

