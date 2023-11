Ισραήλ-Χαμάς: «Τα νοσοκομεία του ΟΗΕ στη Γάζα στοχοποιούνται εσκεμμένα» λέει η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος

Ο Μαρουάν Τζιλάνι, γενικός διευθυντής της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, σήμανε συναγερμό για την κρίση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της Γάζας κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή.

«Οι εκτοπισμένοι στα νοσοκομεία δέχονται πυροβολισμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε» είπε ο Τζιλάνι και υπογράμμισε ότι τα νοσοκομεία «στοχοποιούνται εσκεμμένα».

«Ρωτούν “τι μπορούμε να κάνουμε; πού μπορούμε να πάμε;” Χιλιάδες αθώες ζωές βρίσκονται υπό άμεση απειλή» τόνισε.

Mr. Marwan Jilani, PRCS Director General Speech in the Security Council, 9472nd meeting about “The humanitarian situation in Gaza particularly about the disastrous condition of the Al-Quds hospital.#Security_Council#Gaza#AlQudsHospital pic.twitter.com/YnczYKNTsK

— PRCS (@PalestineRCS) November 10, 2023