Live: Ανελέητο σφυροκόπημα των Ισραηλινών στη Γάζα – Αιματηρά πλήγματα κατά αμάχων σε νοσοκομεία

Ανελέητο είναι το σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ. Οι βομβαρδισμοί από τις IDF στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, στη Σάμπρα και την Καν Γιουνίς ήταν ολονύχτιοι ενώ χτυπήθηκαν ξανά νοσοκομεία και υποδομές.

Στο παιδιατρικό νοσοκομείο Al Rantisi, βόρεια της Γάζας, ξέσπασε πυρκαγιά, μετά από ευθύ χτύπημα από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη. Ο πύραυλος ή οι πύραυλοι χτύπησαν στο πάρκινγκ, το οποίο βρίσκεται κοντά στα κτίρια προκαλώντας υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι επιδρομές του ισραηλινού στρατού και στη Δυτική Όχθη με τους νεκρούς να είναι περίπου 160 από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θρηνούν 10.818 άτομα, εκ των οποίων τα 4.412 είναι παιδιά και τα 2.918 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 26.905.

Οι Ισραηλινοί έχουν περισσότερες από 1.200 απώλειες, με 1.162 από αυτές να έχουν αναγνωριστεί. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 5.400.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες (9/11) ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε καθημερινές τετράωρες παύσεις πυρός στη βόρεια Γάζα, ώστε να επιτραπεί στους ανθρώπους να διαφύγουν κατά μήκος δύο ανθρωπιστικών διαδρόμων, και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για κάποια εκεχειρία με τη Χαμάς, παρά για τοπικές και περιορισμένου εύρους παύσεις πυρός, που κάθε φορά θα ανακοινώνονται τρεις ώρες νωρίτερα. «Οι μάχες συνεχίζονται και δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των αιχμαλώτων μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η επέκταση του πολέμου που διεξάγεται στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς είναι «πλέον αναπόφευκτη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, σύμμαχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος, με φόντο τον γενικευμένο φόβο για περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Εξαιτίας της αυξανόμενης έντασης του πολέμου πάνω στους άμαχους κατοίκους της Γάζας, η επέκταση του πεδίου του πολέμου έχει πλέον καταστεί αναπόφευκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Καταριανό ομόλογό του, Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε το Τελ Αβίβ, το μεσημέρι της Παρασκευής με τις σειρήνες να ηχούν σε όλη τη πόλη.

Δέκα ρουκέτες αναχαιτίστηκαν πάνω από το κεντρικό Ισραήλ και τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Israel Today.

Τα νοσοκομεία της Γάζας καταρρέουν εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 18 νοσοκομεία, από τα 35, είναι εκτός λειτουργίας και τουλάχιστον 51 κλινικές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από τις 72, έχουν κλείσει.

Επίσης, έχουν σημειωθεί περισσότερες από 270 επιθέσεις στον τομέα της υγείας της Γάζας και τουλάχιστον 57 ασθενοφόρα έχουν υποστεί ζημιές.

Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί και η μεθόριος μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι επτά ακόμη μέλη της σκοτώθηκαν, με τον αριθμό των νεκρών της οργάνωσης να ανεβαίνει στους 70 από την έναρξη των εχθροπραξιών.

«Η Χεζμπολάχ συμμετέχει στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς για χάρη της μείωσης της πίεσης στη Γάζα», δήλωσε ο Ναΐμ Κασέμ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, σε συνέντευξή του στο NBC News.

Και προειδοποίησε: «Εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίσουν την επιθετικότητά τους με αυτόν τον τρόπο και κλιμακώσουν αυτή την επίθεση, αφήνοντας αρνητικό αντίκτυπο που θα είναι μεγαλύτερος από αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη αντιπαράθεση».

Η Ρωσία ανακοίνωσε την αποστολή 25 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας από την Αίγυπτο, η οποία συνορεύει με τον παλαιστινιακό θύλακα που βομβαρδίζεται από τον ισραηλινό στρατό μετά την πολυαίμακτη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Ειδικό αεροσκάφος του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων παρέδωσε 25 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

«Το ανθρωπιστικό φορτίο παραδόθηκε ήδη σε εκπροσώπους του αιγυπτιακού τμήματος της Ερυθράς Ημισελήνου», συνεχίζει η ανακοίνωση, «ενώ θα σταλεί και άλλη ρωσική βοήθεια στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές ώρες που ζουν οι ασθενείς και οι γιατροί στο νοσοκομείο Al Rantisi, το οποίο είναι πλέον περικυκλωμένο από τανκς του ισραηλινού στρατού.

«Είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στο νοσοκομείο Al Rantisi, που είναι περικυκλωμένο από τα ισραηλινά τανκς. Μας δόθηκε προειδοποίηση για εκκένωση, αλλά δεν υπάρχουν εκπρόσωποι από τον Ερυθρό Σταυρό ή κάποια οργάνωση που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των ασθενών και των πολιτών», λέει μια γυναίκα.

Ένας άλλος άνδρας προσθέτει: «Για όνομα του Θεού, λάβαμε μια προειδοποίηση ότι πρέπει να εκκενώσουμε το νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς διεθνή προστασία, τον Ερυθρό Σταυρό, τον ΟΗΕ ή οποιονδήποτε οργανισμό. Βοηθήστε μας».

Συγκλονίζει φοιτητής ιατρικής στο νοσοκομείο Αl-Shifa. Εν μέσω των επιθέσεων που δέχεται το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας από το Ισραήλ, ο Ezudine Lulu αψηφά τις προειδοποιήσεις για εκκένωση και δηλώνει ότι θα μείνει εκεί, δίπλα στους ασθενείς του και στους άμαχους που έχουν βρει καταφύγιο.

«Είναι πιθανό ολόκληρο το νοσοκομείο να βομβαρδιστεί τις επόμενες ώρες. Ή θα βγούμε νικητές ή νεκροί. Οι γιατροί δεν θα εγκαταλείψουμε τους χιλιάδες ασθενείς μας και τους εκτοπισμένους, που βρίσκονται μέσα στο κτίριο», ανέφερε σε βίντεο στο Instagram, ο Ezudine Lulu.

Στη λεζάντα, έγραψε: «Είμαι ο Ezuddin Lulu, φοιτητής ιατρικής στο πέμπτο έτος και το όνειρό μου είναι να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου και να αποφοιτήσω».

Νέα προθεσμία για ασφαλή μετακίνηση των αμάχων από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας προς τα νότια έδωσε ο ισραηλινός στρατός από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.

«Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, το IDF επιτρέπει για άλλη μια φορά τη μετακίνηση μέσω του Salah al-Din μεταξύ 10:00 και 16:00 η ώρα», ανακοίνωσε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο Αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee.

Και πρόσθεσε: «Μην ακούτε τι λένε ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς από τα ξενοδοχεία τους στο εξωτερικό ή από τα υπόγεια μέρη που κρύβονται με τις οικογένειές τους. Για την ασφάλειά σας, μετακινηθείτε νότια του Γουάντι.

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι το νοσοκομείο Αl-Shifa «δέχεται νέο βομβαρδισμό», προσθέτοντας ότι 20 νοσοκομεία στη Γάζα είναι πλέον εκτός λειτουργίας.

Λίγο νωρίτερα, ο διευθυντής του Νοσοκομείου ανέφερε ότι έλαβε κλήση από έναν αξιωματικό του στρατού του Ισραήλ, που προειδοποίησε ότι το νοσοκομείο θα δεχθεί επίθεση επειδή είναι ζώνη μάχης.

Τη συμφωνία του Ισραήλ για τετράωρες ανθρωπιστικές παύσεις πυρός στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χαιρέτησε ο Άντονι Μπλίνκεν, εκτιμώντας παράλληλα ότι «μένουν να γίνουν πολλά» για την προστασία των αμάχων.

Από το Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι σημειώθηκαν πρόοδοι ωστόσο «είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι μένουν να γίνουν πολλά ακόμη σε ό,τι αφορά την προστασία των αμάχων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε «συγκεκριμένα σχέδια για να γίνει αυτό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τετράωρες, καθημερινές παύσεις θα επιτρέψουν «να σωθούν ζωές» και να παρασχεθεί περισσότερη βοήθεια στους αμάχους.

«Τουλάχιστον 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες άφησε πίσω της η επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Αl Shifa κατά τη διάρκεια της νύχτας», αναφέρει η Χαμάς.

O προηγούμενος απολογισμός, διά στόματος του διευθυντή του νοσοκομείου, έκανε λόγο για έξι θύματα.

Την ίδια ώρα, βίντεο δείχνουν ισραηλινά τανκς να έχουν περικυκλώσει τα νοσοκομεία Παίδων Al Rantisi και Al Nasr και να ζητούν την εκκένωσή τους.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει ζημιές σε περισσότερο από το 50% των κατοικιών σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με το κυβερνητικό γραφείο ΜΜΕ στη Γάζα.

«Περίπου 40.000 κατοικίες στον πολιορκημένο θύλακα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τον ισραηλινό στρατό και περίπου 32.000 τόνοι εκρηκτικών έχουν ριχτεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου», ανέφερε.

«Οι απώλειες στον τομέα της στέγασης και τις υποδομές της Γάζας εκτιμώνται σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία», σημείωσε επίσης το γραφείο.

Αιγύπτιος συνοριακός αξιωματούχος, δήλωσε στο CNN, ότι 699 ξένοι υπήκοοι έφτασαν στην Αίγυπτο την Πέμπτη, έχοντας εκκενώσει τη Γάζα μέσω της Ράφα.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του τηλεοπτικού δικτύου, αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ξένων υπηκόων, που έχουν απομακρυνθεί από τον θύλακα, σε περισσότερους από 2.000.

Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία της Γάζας είναι τεράστιος, ενώ οι γιατροί αναγκάζονται να κάνουν χειρουργεία χωρίς αναισθησία για να σώσουν ζωές.

Ο Μοχάμαντ Αμπού Σελμεγιάχ, διευθυντής του νοσοκομείου Al Shifa, εξηγεί ότι όταν φτάνει μεγάλος αριθμός τραυματιών, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο πάτωμα, χωρίς τη χορήγηση αναισθητικού.

«Αν περιμέναμε να τους χειρουργήσουμε έναν έναν, θα είχαμε χάσει πολλούς από τους τραυματίες. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε επεμβάσεις στο δάπεδο χωρίς γενική αναισθησία, ή χρησιμοποιώντας απλή αναισθησία ή παυσίπονα, προκειμένου να σώσουμε ζωές», λέει.

Μεταξύ των επεμβάσεων που έχουν κάνει υπό αυτές τις συνθήκες είναι ο ακρωτηριασμός δακτύλων ή μελών, ράμματα σε σοβαρά τραύματα και η αντιμετώπιση σοβαρών εγκαυμάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λίγη ώρα μετά την καταγγελία ότι το Reuters γνώριζε για την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, έρχεται στο φως φωτογραφία ενός ρεπόρτερ, που συνεργάζεται με το CNN, αγκαλιά με τον ηγέτη της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, Yahya Sinwar.

Η αποκάλυψη έγινε από την μη κυβερνητική οργάνωση Honest Reporting, η οποία παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης που μεροληπτούν εναντίον του Ισραήλ.

Η σχετική ανάρτηση της ΜΚΟ, δείχνει τον δημοσιογράφο Hassan Eslaiah, ο οποίος συνεργάζεται και με το Associated Press, αγκαλιά με το No2 της Χαμάς και εγκέφαλο της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου που συγκλόνισε τον κόσμο.

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.

Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8

— HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023