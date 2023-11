Live: «Καταλάβαμε αρχηγείο της Χαμάς στην Τζαμπάλια» λέει ο ισραηλινός στρατός – Δεκάδες νέοι νεκροί

«Είμαστε ενήμεροι για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον δύο ανεξάρτητων φωτογράφων που συνέβαλαν στην κάλυψη του Reuters στις 7 Οκτωβρίου. Αποκτήσαμε φωτογραφίες από δύο φωτογράφους της Γάζας που βρίσκονταν στα σύνορα, με τους οποίους δεν είχαμε καμία προηγούμενη σχέση» αναφέρει το διεθνές πρακτορείο.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του δήλωσε πως εάν ισχύουν οι παραπάνω ισχυρισμοί, τότε αυτοί που γνώριζαν δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τρομοκράτες και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Journalists found to have known about the massacre, and still chose to stand as idle bystanders while children were slaughtered – are no different than terrorists and should be treated as such. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 9, 2023

12:26 Βίντεο με τη σύλληψη δύο πρώην μελών του ισραηλινού κοινοβουλίου





12:12 Το Ιράν απέρριψε την έκκληση της G7 να πάψει να στηρίζει τη Χαμάς

Το Ιράν απέρριψε σήμερα ανακοίνωση της G7 η οποία ζητούσε από την Τεχεράνη να πάψει να στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και να λαμβάνει μέτρα που «αποσταθεροποιούν» τη Μέση Ανατολή.

Η έκκληση αυτή έγινε την ώρα που το Ισραήλ βομβαρδίζει ασταμάτητα εδώ και έναν μήνα τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να εξαλείψει τη Χαμάς μετά την πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της χώρας στις 7 Οκτωβρίου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 κατά τη συνάντησή τους στο Τόκιο ζήτησαν χθες Τετάρτη από το Ιράν να μην στηρίζει τη Χαμάς και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και να μην κάνει οτιδήποτε μπορεί «να αποσταθεροποιήσει» τη Μέση Ανατολή. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

12:03 Ο Mohammad Barakeh, πρώην επικεφαλής του κόμματος Hadash, συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ναζαρέτ

Οι αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι το πρώην μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου συνελήφθη επειδή σχεδίαζε διαμαρτυρία κατά του πολέμου.

Ένα άλλο πρώην μέλος της Κνεσέτ, η Haneen Zoabi, και ο Sami Abou Shehadeh, ηγέτης του κόμματος Tajamo‘, έχουν επίσης συλληφθεί.

Former MK Mohammad Barakeh detained after organizing pro-Gaza protesthttps://t.co/DmsGAegI8s — MSN Canada (@MSNca) November 9, 2023

11:57 Εργοστάσιο κατασκευής drone της Χαμάς δίπλα σε παιδικό δωμάτιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τα μαχητικά αεροσκάφη πλήττουν στόχους της Χαμάς.

Τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν στον παλαιστινιακό θύλακα εντόπισαν ένα εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) και μια αποθήκη όπλων μέσα σε ένα συγκρότημα κατοικιών, ακριβώς δίπλα από ένα παιδικό δωμάτιο. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:53 Τουλάχιστον 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες έπειτα από επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Τζενίν

Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επιβεβαίωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το κυβερνητικό νοσοκομείο της Τζενίν δέχτηκε τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων ένας με σοβαρό τραυματισμό. Άλλοι δύο ασθενείς έφτασαν στο εξειδικευμένο νοσοκομείο Ibn Sina.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια γυναίκα γιατρός, η οποία πυροβολήθηκε από σφαίρα στην πλάτη, δήλωσε στο Al Jazeera αξιωματούχος του νοσοκομείου.

Συνολικά 166 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

11:44 Μακρόν: Πρέπει να υπάρξει ανθρωπιστική παύση πολύ γρήγορα στη Γάζα

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι πρέπει να υπάρξει πολύ γρήγορα ανθρωπιστική παύση στη Γάζα και ότι οι χώρες πρέπει επίσης να εργαστούν για την κατάπαυση του πυρός.



«Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται, αυτό είναι απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο και αποτελεί άμεση ανάγκη», δήλωσε ο Μακρόν κατά την έναρξη ανθρωπιστικής διάσκεψης για τη Γάζα στο Παρίσι.

11:37 Το ισραηλινό κοινοβούλιο ποινικοποιεί την «κατανάλωση τρομοκρατικού υλικού»

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του αντιτρομοκρατικού νόμου της χώρας, η οποία εισάγει την «κατανάλωση τρομοκρατικού υλικού» ως νέο ποινικό αδίκημα.

Το νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε με πλειοψηφία 13-4 στην Κνεσέτ χθες το βράδυ, είναι ένα προσωρινό διετές μέτρο που τροποποιεί το άρθρο 24 του αντιτρομοκρατικού νόμου για την απαγόρευση της «συστηματικής και συνεχούς κατανάλωσης εκδόσεων τρομοκρατικής οργάνωσης υπό συνθήκες που υποδηλώνουν ταύτιση με την τρομοκρατική οργάνωση«.

Η τροπολογία προσδιορίζει τη Χαμάς και το ISIL ως τις «τρομοκρατικές» οργανώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το αδίκημα.

11:23 Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ επιτρέπει στους γονείς να ανακτούν το σπέρμα των στρατιωτών ή πολιτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου

Το υπουργείο Υγείας επιτρέπει στους γονείς να παρακάμψουν τις συνήθεις νομικές διαδικασίες για να ανακτήσουν το σπέρμα των πεσόντων στρατιωτών ή αμάχων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, πριν από την ταφή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz, τον τελευταίο μήνα έχει ανακτηθεί σπέρμα από 33 άνδρες, τέσσερις από αυτούς ήταν πολίτες και οι υπόλοιποι στρατιώτες.

Σε κανονικές εποχές, η μεταθανάτια ανάκτηση σπέρματος (PSR) μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήματος της χήρας χωρίς να απαιτείται νομική γραφειοκρατία, αλλά οι γονείς που επιθυμούν την ανάκτηση και διατήρηση του σπέρματος του νεκρού γιου τους πρέπει να λάβουν εντολή από το οικογενειακό δικαστήριο. Η απαίτηση αυτή έχει καταργηθεί, τουλάχιστον προσωρινά. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:10 Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει παιδιά με καρκίνο από τη Γάζα

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Fahrettin Koca δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχτεί και να θεραπεύσει παιδιά με καρκίνο από τη Γάζα.

Μιλώντας για ένα τηλεφώνημα που είχε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Uriel Menachem Buso, ο Koca είπε ότι του ανέφερε ότι το μοναδικό νοσοκομείο στη Γάζα που παρέχει θεραπεία για τον καρκίνο δεν λειτουργεί πλέον.

«Του υπενθύμισα την ανάγκη μας να συνεχίσουμε να θεραπεύουμε αθώα παιδιά» δήλωσε ο Koca. «Τόνισα ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τα θύματα, ιδίως τα παιδιά, να μεταφερθούν στην Αίγυπτο με ασθενοφόρα και στη συνέχεια στην Τουρκία με αεροδιακομιδή. Θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε καρκινοπαθείς στην Τουρκία το συντομότερο δυνατό».

Fahrettin Koca: İsrail sağlık bakanıyla görüştüm, Gazze’deki kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağızhttps://t.co/wAuVFalwIY pic.twitter.com/FA3Pw6JQ42 — Gazete Pencere (@gazetepencere) November 9, 2023

11:02 Νεκρός ο επικεφαλής της μονάδας αντιαρματικών πυραύλων της Χαμάς

Με βάση τις πληροφορίες της ISA και των IDF, ένα μαχητικό αεροσκάφος σκότωσε τον Ibrahim Abu-Maghsib, επικεφαλής της μονάδας αντιαρματικών πυραύλων της Χαμάς στην Ταξιαρχία Κεντρικών Στρατοπέδων. Στο πλαίσιο της θέσης του, ο Maghsib διηύθυνε και πραγματοποίησε πολλές εκτοξεύσεις αντιαρματικών πυραύλων εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών των IDF.

צה״ל בהכוונה מודיענית של שב»כ ואמ»ן, חיסל את המחבל איבראהים אבו-מע׳ציב, ראש מערך טילי הנ»ט של חטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור חמאס באמצעות מטוס קרב. במסגרת תפקידו הכווין והוציא לפועל פיגועי נ״ט רבים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה״ל >> pic.twitter.com/vgw5XZYxHu — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 9, 2023

Στο πλαίσιο της βοήθειας προς τις χερσαίες δυνάμεις, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων της Χαμάς που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά των στρατευμάτων των IDF στη Λωρίδα της Γάζας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

10:53 Περισσότερες από τις μισές χειρουργικές αίθουσες στα ισραηλινά νοσοκομεία δεν είναι οχυρωμένες έναντι πυραυλικών επιθέσεων

Πάνω από το 50% των χειρουργικών αιθουσών στα ισραηλινά νοσοκομεία δεν είναι προστατευμένο από πιθανή πυραυλική επίθεση, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kan.

Ως αποτέλεσμα, σχεδόν όλο το ιατρικό προσωπικό πρέπει να βγαίνει από τις χειρουργικές αίθουσες και να πηγαίνει σε ασφαλείς περιοχές όταν ηχούν οι σειρήνες των πυραύλων – εκτός από τις κρίσιμες χειρουργικές επεμβάσεις που σώζουν ζωές.

Επιπλέον, μόνο το 30-40% των νοσοκομειακών κλινών στο Ισραήλ βρίσκονται σε προστατευμένους χώρους.

10:44 Οι IDF ανοίγουν ξανά διάδρομο εκκένωσης από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια για 6 ώρες

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee, λέει ότι το Ισραήλ θα ανοίξει και πάλι διάδρομο για τους πολίτες της Γάζας στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας για να διαφύγουν προς τα νότια.

Ο Adraee γράφει στο Χ ότι το Ισραήλ θα ανοίξει την οδό Salah-al-Din για την κυκλοφορία προς τα νότια μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ. Τις προηγούμενες ημέρες ο διάδρομος ήταν ανοιχτός μόνο για τέσσερις ώρες.

Λέει ότι χθες περίπου 50.000 κάτοικοι της Γάζας εκμεταλλεύτηκαν την ασφαλή διαδρομή για να κατευθυνθούν προς τη νότια Γάζα.

«Μην ακούτε τι λένε ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς από τα ξενοδοχεία τους στο εξωτερικό ή από τα υπόγεια μέρη που έχουν οργανώσει για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους», προειδοποιεί ο Adraee. «Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε το [άνοιγμα του Salah a-Din] για να κινηθείτε νότια» τονίζει.

Οι IDF προειδοποίησαν ότι η βόρεια Γάζα είναι ζώνη μάχης, καθώς προχωρούν στη στόχευση του κύριου προπυργίου της Χαμάς στην περιοχή.

#عاجل يا سكان غزة،

🔴أخبركم ان اليوم مثل الأيام الماضية يسمح جيش الدفاع من جديد التنقل عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحًا والساعة الرابعة (16:00) مساء.

🔴لقد شاهدنا استجابة كبيرة للمطالبات والنداءات حيث توجه أمس نحو 50 ألف من سكان منطقة شمال القطاع الى جنوب… pic.twitter.com/w6y57D6kRA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2023

10:38 Επιδρομή του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό al-Amari

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο αλ-Αμάρι λίγο πριν από τις 7 π. μ. τοπική ώρα και αποσύρθηκαν πάνω από μία ώρα αργότερα. Τουλάχιστον δύο άτομα συνελήφθησαν και άλλα πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

10:30 Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Άμυνας: «Η κριτική για τη βία των εποίκων πρέπει να εξαφανιστεί από τον δημόσιο διάλογο»

Σε μια κυνική δήλωση προχώρησε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σχετικά με τη βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Άμυνας έγραψε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) «η κριτική στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σχετικά με τη ‘βία των εποίκων’ πρέπει να εξαφανιστεί εντελώς από το δημόσιο διάλογο».

Ο ακροδεξιός υπουργός δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει το δόγμα για το θέμα και ότι «όλοι γνωρίζουν ακριβώς ποιοι είναι βίαιοι στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια», επικαλούμενος μια επίθεση (εξετάζεται αν ήταν «τρομοκρατική») που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Δυτική Όχθη εναντίον Εβραίων.

הביקורת מבית ומחוץ על «אלימות מתיישבים» צריכה להיעלם לחלוטין מהשיח הציבורי. הגיע הזמן לשנות את הקונספציה גם לגבי זה. כולם יודעים מי בדיוק מתנהג באלימות ביו»ש, רק הלילה עוד פיגוע בשומרון. מתפלל ושולח איחולי החלמה מהירה לפצועים שנפגעו אך ורק בגלל היותם יהודים. שמות הפצועים… pic.twitter.com/CNo2S43eA3 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 9, 2023

10:20 Μητέρα στη Γάζα δεν μπορεί να συγκρατήσει τη χαρά της που ο γιος της σώθηκε από τους βομβαρδισμούς

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στη Γάζα όταν μια μητέρα αντίκρισε ζωντανό τον γιο της που νόμιζε ότι είχε σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η γυναίκα δεν μπορεί να πιστέψει τα μάτια της.

Δείτε το βίντεο:





10:12 Αμερικανός γερουσιαστής: «Ανησυχώ για τη βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη»

Ο Αμερικανός γερουσιαστής, Μαρκ Γουόρνερ έγραψε στο X: «Ενώ παραμένω πολύ ανήσυχος για την κατάσταση στη Γάζα, ανησυχώ επίσης για τα ανησυχητικά περιστατικά βίας από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων» στη Δυτική Όχθη.

While I remain very concerned about the situation in Gaza, I’m also worried about alarming incidents of violence by Israeli settlers against Palestinians. Alongside colleagues, I’m pushing for action from the Biden admin to enhance diplomatic efforts in the West Bank. — Mark Warner (@MarkWarner) November 8, 2023

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει εκτραχυνθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου αφού κάθε βράδυ οι ισραηλινές δυνάμεις κάνουν επιδρομές – ιδιαίτερα στην Τζενίν.

10:05 Χέρζι Χαλέβι: Ποιος είναι ο αρχηγός του επιτελείου των IDF που πολεμούν στη Γάζα

«Ένας στρατιώτης δεν μπορεί να πάει στη μάχη με ένα βιβλίο με νόμους», αλλά οι διοικητές έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι τηρούνται τα ηθικά και νομικά στάνταρ, έχει δηλώσει ο Χέρζι Χαλέβι.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

10:00 Αντιδράσεις από την εβραϊκή κοινότητα ενόψει της επίσκεψης του Ερντογάν στο Βερολίνο

Η επικείμενη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Η πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας Μονάχου και Άνω Βαυαρίας Σαρλότε Κνόμπλοχ επέκρινε την πρόσκληση της γερμανικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «λάθος».

«Πιστεύω ότι είναι απολύτως λάθος να του προσφέρουμε βήμα στη Γερμανία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ απειλείται», δήλωσε η Κνόμπλοχ στην εφημερίδα «» και τόνισε ότι η Τουρκία «ήταν ένας σημαντικός σύμμαχος της Δύσης, αλλά τώρα απομακρύνεται από αυτήν».

Υποψιάζομαι, ανέφερε η ίδια, ότι «η Τουρκία βρίσκεται τώρα στο πλευρό του Ιράν».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί το Βερολίνο στις 17 και 18 Νοεμβρίου, στη σκιά των πρόσφατων δηλώσεών του περί «εγκλημάτων πολέμου» του Ισραήλ τα οποία «συγκαλύπτει» η Δύση και περί «γενοκτονίας των Εβραίων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ερντογάν εξέφρασε την άποψη ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μια απελευθερωτική ομάδα που αγωνίζεται για να προστατεύσει τη χώρα και τους πολίτες της.

09:52 Χαμάς: Οκτώ νοσοκομεία βομβαρδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε τρεις ημέρες

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα καταγγέλλει ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν βομβαρδιστεί οκτώ νοσοκομεία.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Nasser στην Καν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας ως αποτέλεσμα του ισραηλινού βομβαρδισμού σε κοντινό τζαμί την περασμένη νύχτα.

«Η οροφή έπεσε πάνω σε έναν συνάδελφο ενώ κατευθυνόταν από αυτό το δωμάτιο σε εκείνο το δωμάτιο για να βοηθήσει κάποιους ασθενείς. Βρίσκεται στα επείγοντα περιστατικά αυτή τη στιγμή», λέει ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου στο βίντεο. «Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος. Στον τομέα της δουλειάς μας, δεν υπάρχει ασφαλές μέρος».

Το υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις την Πέμπτη προκάλεσαν ζημιές σε δύο τζαμιά στην Καν Γιουνίς, αυξάνοντας τον αριθμό των τζαμιών που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τις 7 Οκτωβρίου σε 59 και των τζαμιών που έχουν καταστραφεί μερικώς σε 136.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

09:43 Υπουργός του Νετανιάχου: Παρερμηνεύτηκαν τα λόγια μου για την κήρυξη εκλογών

Σάλος προκλήθηκε στο Ισραήλ μετά από τη δήλωση του υπουργού Εργασίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιόαβ Μπεν-Τζουρ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα έχει καμία επιλογή παρά να κηρύξει εκλογές μέσα σε 90 ημέρες από το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Ο ίδιος είπε ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν.

Ο Μπεν-Τζουρ ανήκει στο τέταρτο σε μέγεθος κόμμα της ισραηλινής Κνεσέτ και είναι ραβίνος.

Yoav Ben-Tzur: mes propos sur les élections d’après-guerre ont été « sortis de leur contexte » https://t.co/PzKOIZBMb9 — TOIAlertsFR (@TOIAlertsFR) November 9, 2023

09:37 Πού βρίσκεται η ζώνη εκκένωσης στη Γάζα, σύμφωνα με τις IDF – «Κομμένη» στα δύο η Λωρίδα

Το CNN παρουσιάζει γράφημα όπου αποτυπώνεται πώς έχει η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και που την έχουν «κόψει» οι IDF.

09:28 Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γάζα – Πάνω από 4.300 τα νεκρά παιδιά

Τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι τουλάχιστον 4.324, ενώ οι νεκροί συνολικά, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, έχουν φτάσει τις 10.659.

Ο Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ Μαχμούντ Αχσί έχει αναρτήσει ένα συγκλονιστικό βίντεο στο Instagram, το οποίο έχει επαληθεύσει το Al Jazeera, και αποτυπώνει τη δραματική κατάσταση για τα παιδιά στη Λωρίδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη محمود سامي الهسي (@m.s_alhissi)

09:20 «Ανθρωπιστική διάσκεψη» για τη Γάζα διοργανώνεται σήμερα στο Παρίσι

Η Γαλλία φιλοξενεί σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου της Εμανουέλ Μακρόν, μια «ανθρωπιστική διάσκεψη» με στόχο να παρασχεθεί βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που έχει καταστεί σχεδόν αδύνατο λόγω των συνεχών βομβαρδισμών του Ισραήλ εναντίον του θύλακα μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί σε αυτή τη διάσκεψη που οργανώνει το Μέγαρο των Ηλυσίων, αλλά ο Μακρόν συνομίλησε την Τρίτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και θα έχει εκ νέου επικοινωνία μαζί του μετά το πέρας της, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

France’s President Emmanuel Macron is set to host a conference on humanitarian #aid for #Gaza although Israel, which has been bombarding the territory since an October 7 attack by Hamas, will be absent.https://t.co/txgwx4kTG5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 9, 2023



Επίσης την Τρίτη ο Μακρόν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, οι χώρες των οποίων διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στη βελτίωση της παροχής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

09:13 Ισραηλινή Αστυνομία: 845 άμαχοι που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής

Η ισραηλινή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι 845 άμαχοι (μη συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών) έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής από το Κέντρο Ταυτοποίησης στη στρατιωτική βάση Σούρα.

09:07 Βίντεο από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα

Χτυπήσαμε «εκατοντάδες» στόχους της Χαμάς υποστηρίζει η Ισραηλινή Αεροπορία, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις φονικές επιθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε Τζαμπάλια, Σάμπρα και Καν Γιουνίς.

חיל-האוויר ממשיך לתקוף בעוצמה מאות מטרות טרור ברצועה.

מצורף תיעוד מתקיפות מטוסי חיל-האוויר ביממה האחרונה. pic.twitter.com/lw0FyBFCk1 — Israeli Air Force (@IAFsite) November 9, 2023

09:00 Επικεφαλής της UNRWA: «Το μακελειό πρέπει απλώς να σταματήσει»

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, Φιλίπε Λαζαρίνι δήλωσε στην Washington Post ότι «Το μακελειό πρέπει απλώς να σταματήσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Για πολλούς Παλαιστίνιους, αυτή η έξοδος θυμίζει τον αρχικό εκτοπισμό περισσότερων από 700.000 ανθρώπων από τις πόλεις και τα χωριά τους το 1948, γνωστό και ως Νάκμπα (σ.σ. Καταστροφή) ».

«For many Palestinians, this exodus is reminiscent of the original displacement of more than 700,000 people from their towns and villages in 1948, also known as the Nakba»@UNLazzarini in @washingtonpost: The carnage simply must stop.https://t.co/y546i8vQku — UNRWA (@UNRWA) November 9, 2023

08:51 Στο Κατάρ ο διευθυντής της CIA – Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τους ομήρους της Χαμάς

Μετά το ταξίδι του στην Αίγυπτο, στο Κατάρ θα βρεθεί σήμερα ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς αφού συνεχίζονται οι προσπάθειες για να υπάρξει συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση.

Σύμφωνα με το CBS News, υπάρχει η ελπίδα ότι ο Μπερνς μπορεί να βοηθήσει στην επανεκκίνηση αυτών των προσπαθειών που ναυάγησαν στα τέλη Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται δημοσίως ότι η Χαμάς δεν εννοεί σοβαρά την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Κατάρ συνεχίζουν να εργάζονται παρασκηνιακά με ιδιαίτερη έμφαση στους ομήρους που έχουν διπλή υπηκοότητα.

Για το ίδιο θέμα το Associated Press, όπως αναμεταδίδει και ο Guardian, αναφέρει ότι σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τριήμερης ανθρωπιστικής εκεχειρίας στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου δώδεκα ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Αυτό αναφέρουν δύο αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, ένας από τα Ηνωμένα Έθνη και ένας δυτικός διπλωμάτης, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις ευαίσθητες διπλωματικές προσπάθειες.

Η συμφωνία θα επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων ποσοτήτων καυσίμων, στον πολιορκημένο θύλακα για την ανακούφιση των επιδεινούμενων συνθηκών των 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων που είναι παγιδευμένοι εκεί.

Αυτές οι προσπάθειες γίνονται με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τον διπλωμάτη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:41 Παλαιστιακά ΜΜΕ: Νέο χτύπημα του Ισραήλ στην είσοδο του νοσοκομείου Παίδων Αλ Νασρ

Τα παλαιστινιακά Μέσα μεταδίδουν ότι υπήρξε νέο ισραηλινό χτύπημα στην είσοδο του νοσοκομείου Παίδων Αλ Νασρ, με το Al Arabiya να αναμεταδίδει την είδηση.

New Israeli raid targets entrance of al-Nasr Children’s Hospital in #Gaza, Al Arabiya reports, citing Palestinian media. #Israelhttps://t.co/ri8U9V9c94 pic.twitter.com/1I5AWMZmz3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 9, 2023

08:31 Συλλήψεις Παλαιστινίων κοντά στην Τζενίν όπου έγιναν μάχες

Σε νέες συλλήψεις Παλαιστινίων προχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Βίντεο από την κωμόπολη Μπαρτα’ά κοντά στην Τζενίν αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης μιας ομάδας Παλαιστινίων.

Δείτε το βίντεο:





Σύμφωνα με αραβικά Μέσα, υπήρξε μάχη ανάμεσα σε Παλαιστίνιους μαχητές και δυνάμεις των IDF στην Τζενίν, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι μάχες ξέσπασαν αφού ισραηλινά στρατεύματα με την υποστήριξη επιθετικού ελικοπτέρου και μπουλντόζας επιτέθηκαν στον προσφυγικό καταυλισμό από πολλές κατευθύνσεις, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

08:22 «Μια αχτίδα ελπίδας» για το πολύπαθο νοσοκομείο Σίφα

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένα κονβόι με ιατρικές προμήθειες έφτασε – μετά από μεγάλες δυσκολίες και κινδύνους – στο νοσοκομείο Σίφα.

Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

A glimpse of hope for patients in Al-Shifa hospital — together with @UNRWA, @WHO’s convoy has delivered 56 additional metric tonnes of health supplies. This is our second delivery to Al-Shifa since 7 October. While welcome, the quantities we delivered are far from sufficient to… https://t.co/2akZDXBciJ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 8, 2023

08:13 IDF: Καταλάβαμε το αρχηγείο της Χαμάς στην Τζαμπάλια

Μετά από 10ωρη μάχη οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν αρχηγείο της Χαμάς στην Τζαμπάλια.

Πιο συγκεκριμένα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το Φυλάκιο 17, ένα από τα στρατιωτικά προπύργια της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης στη δυτική Τζαμπάλια, με την κατάληψη να επιτυγχάνεται από την Ταξιαρχία Nahal.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι IDF ολοκλήρωσαν την κατάληψη του φυλακίου μετά από 10 ώρες μάχης, κατά τη διάρκεια της οποίας «εξόντωσαν τρομοκράτες, κατάσχεσαν πολλά όπλα, ανακάλυψαν τούνελ, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρίσκεται κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και οδηγεί σε μια εκτεταμένη υπόγεια διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της κατάληψης του φυλακίου, οι μαχητές της Nahal εντόπισαν και συνέλεξαν σημαντικό επιχειρησιακό υλικό του εχθρού».

08:07 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά των IDF κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Δυτική Όχθη

Οι δύο Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας φέρονται να πυροβολήθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Ο Μουχάμαντ Ταουάμπτα, 50 ετών, σκοτώθηκε κοντά στη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης και ο Άνας Αμπού Ατουάν, 30 ετών, στην Ντούρα, νότια της Χεβρώνας.

08:03 CNN: «Οι ΗΠΑ είπαν στο Ιράν ότι δεν επιδιώκουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή»

Σύμφωνα με το CNN, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει «πρόσθετα μέτρα για άμεση επικοινωνία με το Ιράν», επειδή «δεν επιδιώκουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή».

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι στρατιωτικές μας ενέργειες δεν υποδηλώνουν αλλαγή στη στάση μας για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η αναφορά έρχεται μετά από την επίθεση που πραγματοποίησαν νωρίτερα οι ΗΠΑ σε μια αποθήκη όπλων που χρησιμοποιούν οι «Φρουροί της Επανάστασης» και πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στην ανατολική Συρία.

07:54 Εξετάζεται ως «τρομοκρατική επίθεση» περιστατικό με πυροβολισμούς στη Δυτική Όχθη – Δύο Ισραηλινοί τραυματίες

Δύο Ισραηλινοί τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς κοντά σε οικισμό στη Δυτική Όχθη, με τις ισραηλινές αρχές να σημειώνουν ότι εξετάζεται αν το περιστατικό ήταν «τρομοκρατική επίθεση».

Οι τραυματίες δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ ήταν στο όχημά τους, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και ένα μωράκι πέντε μηνών που, ευτυχώς, δεν έχει τραυματιστεί.

07:46 Haaretz: Ισραηλινοί στρατιώτες «διαφημίζουν» ανοιχτά τις κακοποιήσεις Παλαιστινίων κρατούμενων

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz παρουσιάζει φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση και φωτογραφίες:

מכות, קללות ו»יאללה בית»ר»: עלייה במספר החיילים שמתעדים את עצמם מתעללים בפלסטינים https://t.co/B9GC8cCJfr — Haaretz הארץ (@Haaretz) November 9, 2023

07:39 Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου: Η Χαμάς κάνει «ανταρτοπόλεμο» στην πόλη της Γάζας

Οι μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, πραγματοποιεί επιθέσεις του τύπου «χτυπάω και φεύγω», με τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ να επικεντρώνουν τις αμυντικές προσπάθειές τους στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

#Hamas forces north of #GazaCity conducted harassing attacks on #Israeli forces, which supports ISW & @criticalthreats‘ previous assessment that Hamas units in the northern Gaza Strip are screening a main defensive effort in central Gaza City. Latest: https://t.co/esZDGmzCf4 pic.twitter.com/VPLcMNgviH — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) November 9, 2023

07:30 Η Washington Post αφαίρεσε γελοιογραφία για τη Χαμάς μετά από αντιδράσεις

Η Washington Post αφαίρεσε μια γελοιογραφία που απεικονίζει έναν ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος έχει δεθεί με παιδιά και μια γυναίκα ως ανθρώπινες ασπίδες μετά από αντιδράσεις.

Το σκίτσο χαρακτηρίστηκε «ρατσιστικό» από πολλούς χρήστες των social media και όχι μόνο.

Δείτε το σκίτσο:

It’s 2023 and this is a cartoon that the @washingtonpost decided was fit for print. It includes a portrait of the angry brown man (complete with a big nose), the ugly veiled docile Arab woman, and of course both the kids and the woman are being used as human shields. pic.twitter.com/EnQYGZyAPc — Dalia Hatuqa🪬🤌 (@DaliaHatuqa) November 8, 2023

07:23 Σειρήνες ακούγονται στο κιμπούτς Κισουφίμ

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, σειρήνες ακούγονται στο κιμπούτς Κισουφίμ, με τον ισραηλινό στρατό να μην έχει δώσει ακόμη περισσότερες πληροφορίες.

Η Haaretz επισημαίνει ότι σειρήνες που προειδοποιούν για ρουκέτες ακούγονται στις κοινότητες δίπλα στη Λωρίδα της Γάζας μετά από ανάπαυλα 11 ωρών.

07:21 «Είναι κανείς ζωντανός;» – Έκθεση φωτογραφίας για τη σφαγή στη Γάζα

Έκθεση φωτογραφίας για τη Γάζα, που διοργανώνεται από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και τη Συμμαχία Σταματήστε Τον Πόλεμο – Αλληλεγγύη Στην Παλαιστίνη, εγκαινιάζεται σήμερα Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου.

Η έκθεση φιλοξενείται στο πολιτιστικό κέντρο Ρομάντσο στην Ομόνοια.

Η έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινά 18:00 με 21:00 η ώρα και το Σαββατοκύριακο από τις 10:30 έως τις 21:00 η ώρα.

07:15 Νέες φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα

Εκτός από το βίντεο με την καταστροφή των τούνελ στη Γάζα, οι IDF έχουν δώσει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις.

כוחות צה״ל בפעילות הקרקעית ברצועת עזה pic.twitter.com/YsW1sQErO3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2023

07:09 IDF: Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τούνελ της Χαμάς

Νέο βίντεο από τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας δημοσίευσαν οι IDF, σημειώνοντας ότι συνεχίζουν να καταστρέφουν τούνελ της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσα στα τούνελ βρέθηκαν νερό και συσκευές οξυγόνου που χρησιμοποιούνται για παρατεταμένη παραμονή μέσα στις σήραγγες.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas’ preparations for prolonged stays underground. 130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

07:00 Οι Πράσινοι της Αυστραλίας καλούν για «κατάπαυση του πυρός τώρα»

Εκπρόσωποι των Πράσινων στην Αυστραλία σήκωσαν πλακάτ που έγραφαν «κατάπαυση του πυρός τώρα» στη Γερουσία της Αυστραλίας, ενώ φώναζαν το ίδιο σύνθημα.

06:50 Πέτρες και μπογιές πετούσαν στα στρατιωτικά οχήματα στη Δυτική Όχθη

Κάτοικοι της Δυτικής Όχθης πετούσαν πέτρες και μπογιές στα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα στο χωριό Αλ Ταμπάκα στη Δυτική Όχθη, κοντά στην πόλη Ντούρα.

#BREAKING| Residents throw stones and paint cans at Israeli vehicles raiding Al Tabaqa village in the #WestBank city of Dura. pic.twitter.com/CMkuxcZmky — Quds News Network (@QudsNen) November 9, 2023

06:45 Τουλάχιστον 37 νεκροί από νέα χτυπήματα του Ισραήλ στη Γάζα – Τουλάχιστον ένας νεκρός στη Δυτική Όχθη

Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά από νέο βομβαρδισμό κοντά σε νοσοκομείο στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, ενώ δέκα βρήκαν τον θάνατο μετά από χτύπημα στην Καν Γιουνίς στον νότο.

Στα δυτικά το Ισραήλ χτύπησε στη Σάμπρα όπου σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι.

وصول عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Yw9QSh8j0b — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 8, 2023

Τουλάχιστον ένας νεκρός υπάρχει μετά από τις νέες ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις IDF στη Χεβρώνα.

Μπουλντόζες μπήκαν για άλλη μια νύχτα στην Τζενίν.

Israeli bulldozers are razing streets and destroying infrastructure in the refugee camp of Jenin.#GazaGeniocide pic.twitter.com/MTJD3fzo3F — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) November 8, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

06:39 Άλλοι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί στη Γάζα

Σύμφωνα με τις IDF, άλλοι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν μετά από μάχες με τη Χαμάς στη Γάζα.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού, έχουν σκοτωθεί συνολικά 35 στρατιώτες στη Λωρίδα.

Sergeant first class Eliyahu Benjamin Elmakayes (29), of Jerusalem, and Staff Sergeant Noam Yosef Abou (20), of Dimona, were killed in battle with Hamas in the Gaza Strip on Wednesday, the IDF stated on Thursday morning.#IDF | #Soldiers | #Israelhttps://t.co/FxZbNNNkMr — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 9, 2023

06:33 Τουλάχιστον 9 οι νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στη Συρία

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι – νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για 12 – που συνδέονταν με οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν σκοτώθηκαν σήμερα σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ντέιρ Εζόρ, στην ανατολική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Israel, US kill 12 Iran-backed fighters in separate strikes in Syria https://t.co/7qhgJ8AbKS . Click to read ⬇ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 9, 2023



Διαβάστε περισσότερα εδώ

06:25 Το αιματοκύλισμα στη Γάζα συνεχίζεται

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις στη Γάζα, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη όπου το αιματοκύλισμα συνεχίζεται.

