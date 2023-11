Ισραήλ: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τις επιδρομές στη Τζενίν

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στην πόλη και προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην Τζενίν, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι ισραηλινές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες.

Update on the situation in Jenin:

Ten Palestinians killed, dozens others injured during the ongoing invasion. lsraeli occupation forces bombed a house and spread snippers across the city, shooting indiscriminately against civilians and paramedics. pic.twitter.com/QzGfIZRIuG

