Ισραήλ – Χαμάς: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση 15 ομήρων

Διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για πιθανή απελευθέρωση 10-15 ομήρων, με αντάλλαγμα μία έως δύο ημέρες εκεχειρίας στη Γάζα, βρίσκονται σε εξέλιξη με τη μεσολάβηση του Κατάρ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Τα δημοσιεύματα την Τετάρτη, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, ανέφεραν ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με μια μελλοντική συμφωνία παραμένουν αβέβαιες. «Ο ακριβής αριθμός είναι ακόμη ασαφής σε αυτό το στάδιο», είπε μια ανώνυμη πηγή στο Reuters, ενώ ανέφερε ότι θα μπορούσα να απελευθερωθούν 10 – 15 αιχμάλωτοι.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλέστηκε μια πηγή κοντά στη Χαμάς ότι οι συνομιλίες «περιστρέφονται γύρω από την απελευθέρωση 12 ομήρων, οι μισοί από τους οποίους Αμερικανοί, με αντάλλαγμα μια τριήμερη ανθρωπιστική παύση».

«Γίνονται πολλές συζητήσεις, πολλές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη», είπε ο Άλαν Φίσερ του Al Jazeera. «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι. Και αυτή είναι μια σημαντική δήλωση που πρέπει να κάνουμε, ιδιαίτερα καθώς έχει μιλήσει με τον Τζο Μπάιντεν σε πολλές περιπτώσεις».

Το Κατάρ υπήρξε βασικός παράγοντας στις συνομιλίες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης περίπου 240 αιχμαλώτων που κρατούσε η Χαμάς και πιο πρόσφατα διαπραγματεύτηκε την παράδοση τεσσάρων αιχμαλώτων. «Αυτά είναι σπουδαία νέα. Έρχεται μετά από επικοινωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ τις τελευταίες 48 ώρες. Νομίζω ότι έγινε τεράστια προσπάθεια από τους Αμερικανούς όσον αφορά τους ομήρους», είπε στο Al Jazeera ο ερευνητής Mahjoob Zweiri, από το Πανεπιστήμιο του Κατάρ.

Israel’s campaign to crush Hamas enters its second month with its forces battling the Palestinian militants in Gaza City, despite mounting calls for a ceasefirehttps://t.co/zbaJKz5jtW pic.twitter.com/hqIfSr5cPA

— AFP News Agency (@AFP) November 8, 2023