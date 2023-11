Live: Στην «καρδιά» της Γάζας τα ισραηλινά στρατεύματα – Το Κατάρ μεσολαβεί για σύντομη κατάπαυση πυρός

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, μαζί με τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Δεκάδες χιλιάδες αμάχων με λευκές σημαίες εκκένωσαν από τον βορρά προς τον νότο, για να γίνουν βορά των κανονιών στη νότια και κεντρική Γάζα που βομβαρδίζονται ανηλεώς.

Τουλάχιστον 10.569 έχουν σκοτωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, όπου εκεί οι νεκροί ανέρχονται στους 1.400.

Πλέον στο Ισραήλ είναι παράνομο να ανήκει σε κάποια ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ένα μέλος εγκωμιάζει την Χαμάς.

Αναφορές για νέο χτύπημα στη Τζαμπάλια

Ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Νετανιάχου «παύση» των μαχών στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ με τη σειρά του ζητά η μεταπολεμική Γάζα να ελέγχεται στρατιωτικά από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και Αραβικές χώρες.

Αρνήθηκε η Αίγυπτος την στρατιωτική φύλαξη της Γάζας, μόλις πέσει η Χαμάς.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς αναφέρει πως η οργάνωση κατέστρεψε περισσότερα από 100 ισραηλινά τεθωρακισμένα.

06:25 Το αιματοκύλισμα στη Γάζα συνεχίζεται

05:35 Μία μεραρχία 10.000 εφέδρων επιχειρεί στη Γάζα

Ολόκληρη μεραρχία εφέδρων έχει αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για τις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) στον παλαιστινιακό θύλακα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των IDF.

Μια μεραρχία αριθμεί τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, είναι η πρώτη φορά από τον πόλεμο του Λιβάνου, το 1982, που αναπτύσσεται ολόκληρη μεραρχία σε «εχθρικό έδαφος».

Η 252η μεραρχία του ισραηλινού στρατού, η οποία επιχειρεί από το Σάββατο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αποτελείται από τέσσερις ταξιαρχίες πεζικού και μια ταξιαρχία τεθωρακισμένων.

04:56 Πολύνεκρη επίθεση των ΗΠΑ στη Συρία

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι που συνδέονταν με οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν σκοτώθηκαν σήμερα σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ντέιρ Εζόρ, στην ανατολική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν αμυντικό πλήγμα σε εγκατάσταση στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιείτο από τους Φρουρούς της Επανάστασης και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», αναφέρει για το ίδιο θέμα, σε ανακοίνωση Τύπου, ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Οστιν.

03:24 Περισσότεροι από 100 Αμερικανοί Δημοκρατικοί προτρέπουν τον Μπάιντεν να λάβει μέτρα για την προστασία των Παλαιστινίων

Περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου προέτρεψαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να λάβει μέτρα για την προστασία των Παλαιστινίων που ζουν στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ζήτησαν να υπάρξει προσωρινή προστασία μέσω του καθορισμού των παλαιστινιακών εδαφών ως Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς και/ή της έγκρισης της Αναβολής Αναγκαστικής Αναχώρησης.

Και τα δύο προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση από την απομάκρυνση και άδεια εργασίας σε επιλέξιμους ξένους υπηκόους που βρίσκονται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα τους

03:01 Το σχέδιο για τη Γάζα πρέπει να περιλαμβάνει «διακυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων» λέει ο Μπλίνκεν

Οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να κυβερνήσουν τη Γάζα μόλις το Ισραήλ τερματίσει τον πόλεμό του κατά της Χαμάς, δήλωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη, όπως αναφέρει το Reuters, αντιδρώντας στην ιδέα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια επ’ αόριστον.

«Καμία επανακατάληψη της Γάζας μετά το τέλος της σύγκρουσης. Καμία προσπάθεια αποκλεισμού ή πολιορκίας της Γάζας. Καμία μείωση του εδάφους της Γάζας», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Τόκιο.

«Πρέπει να περιλαμβάνει διακυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων και η Γάζα να ενοποιηθεί με τη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

02:37 Εντείνονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera από το Χαν Γιούνις, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ωρών, η κύρια συγκέντρωση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών έχει αυξηθεί στις νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Συγκεκριμένα, στην πόλη Χαν Γιουνίς, όπου δύο κτίρια κατοικιών καταστράφηκαν ολοσχερώς σε δύο διαφορετικές αεροπορικές επιδρομές.

Μόλις πριν από λίγα λεπτά, ένας άνδρας περπατούσε στο δρόμο δίπλα μας κρατώντας το μικρό του αγόρι που σκοτώθηκε από τα ισραηλινά πυρά.

Επίσης, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων και κεντρικών περιοχών της Λωρίδας της Γάζας.

Οι άνθρωποι που απομακρύνονται από τις βόρειες και κεντρικές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας βλέπουν τους ίδιους βομβαρδισμούς με αυτούς που συμβαίνουν στις βόρειες περιοχές.

Έτσι, κυριολεκτικά, δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην περιοχή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει διάφορες περιοχές χωρίς να σταματά.

02:12 To Ισραήλ πέρασε νόμο περί Παθητικής Κατανάλωσης της Τρομοκρατίας με ποινή ενός έτους φυλάκισης

Ο δρακόντιος αυτός νόμος τροποποιεί το άρθρο 24 του αντιτρομοκρατικού νόμου του Ισραήλ για να συμπεριλάβει ένα νέο αδίκημα, το οποίο ορίζεται ως η «συστηματική και συνεχής κατανάλωση δημοσιεύσεων τρομοκρατικής οργάνωσης υπό συνθήκες που υποδηλώνουν ταύτιση με την τρομοκρατική οργάνωση».

Το αδίκημα αυτό επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους. Ο νόμος είχε ετοιμαστεί πριν τις επιθέσεις της

Όπως υπογραμμίζει η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ «Για παράδειγμα, εκείνοι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ύποπτοι για κατανάλωση τρομοκρατικών δημοσιεύσεων περιλαμβάνουν ένα άτομο που ανήκει σε μια ομάδα στο Facebook όπου κάποιος μοιράζεται βίντεο που τεκμηριώνουν τρομοκρατικές πράξεις, ή ένα άτομο που είναι μέλος μιας οικογενειακής ομάδας WhatsApp, όπου ένα άτομο δημοσιεύει περιστασιακά επαίνους για την τρομοκρατία – ακόμη και αν το άτομο αυτό δεν εμπλέκεται στις εξτρεμιστικές απόψεις του εκδότη».

Ο νόμος αφορά την παθητική κατανάλωση, χωρίς το άτομο που διαβάζει την αναρτήσεις να αντιδράσει θετικά, να σχολιάσει ή να προτρέψει σε κάτι.

01:47 Επιβεβαιώνεται η κατάρριψη drone των ΗΠΑ από την Υεμένη (βίντεο) – Παραδοχή από το Πεντάγωνο

Πηγές από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ παραδέχθηκαν την κατάρριψη drone από τις δυνάμεις του Ανσάρ Αλλάχ (γνωστοί και ως Χούθι).

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει πως το drone πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο.

Πηγές από την Υεμένη υποστηρίζουν πως το drone πετούσε στον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Via RNN: https://t.co/aLCV2DsJk9 🇾🇪 Yemeni Armed Forces:

—

Yemeni air defenses shoot down an American MQ9 plane while it was carrying out hostile missions as part of military support for the «israeli» enemy entity over the airspace of Yemeni territorial waters. 11-8-2023 AD pic.twitter.com/FPRIvnmqOt — Amrit (@Amrit_HxH) November 8, 2023

Σε δήλωσή του, ο ο εκπρόσωπος Τύπου ταξίαρχος Γιαχία Σαρί τόνισε ότι «καμία εχθροπραξία δεν θα αποτρέψει την Υεμένη από την εκτέλεση επιχειρήσεων κατά της ισραηλινής οντότητας κατοχής για την υποστήριξη του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού».

01:24 Ισραηλινοί αξιωματούχοι φάνηκαν να απορρίπτουν τις αναφορές για διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση 10 έως 15 ομήρων

Ο Αμικάι Στάιν του κρατικού δικτύου Kann news επικαλέστηκε ισραηλινούς αξιωματούχους λέγοντας ότι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε τριήμερη εκεχειρία «μόνο για την απελευθέρωση ενός σημαντικού αριθμού ομήρων».

Israeli officials add that if Hamas gets 72 hours of a ceasefire for every 10-15 hostages he will do it again and again: «He is playing with us», said the officials https://t.co/LzOHauJfoi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 8, 2023

01:02 Το Πεντάγωνο προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν περαιτέρω δράση για να «προστατεύσουν τους ανθρώπους μας, τις εγκαταστάσεις μας

Το Πεντάγωνο προειδοποίησε επίσης «κατά οποιασδήποτε κλιμάκωσης» στην ανακοίνωσή του με την οποία επιβεβαιώνει τη σημερινή επίθεση των ΗΠΑ σε εγκατάσταση στη Συρία.

«Το προσωπικό των ΗΠΑ θα συνεχίσει να διεξάγει αποστολές κατά του ISIS στο Ιράκ και τη Συρία», ανέφερε.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι το προσωπικό των ΗΠΑ έχει αντιμετωπίσει δεκάδες επιθέσεις στη Συρία και το Ιράκ τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

00:37 Οι ρωσικοί πύραυλοι εναντίον πλοίων της Χεζμπολάχ απειλούν τα ναυτικά σκάφη των ΗΠΑ

Οι απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα προς τις ΗΠΑ σε ομιλία που εκφώνησε την περασμένη εβδομάδα ήταν μια αναφορά σε πυραύλους κατά πλοίων που αποκτήθηκαν από τη Ρωσία, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές στο Λίβανο που γνωρίζουν τον οπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας.

Αυτό το οπλοστάσιο περιλαμβάνει τον ρωσικής κατασκευής πύραυλο Yakhont, ο οποίος έχει βεληνεκές 300 χιλιομέτρων (186 μιλίων).

Αυτοί οι πύραυλοι δόθηκαν από την Συρία στην Χεζμπολάχ ως αντάλλαγμα για την στήριξη της οργάνωσης στον Μπασάρ Αλ-Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

00:20 Επίθεση με drone σε αμερικανική βάση στο Ιράκ

Σύμφωνα με το Reuters άλλη μία επίθεση έγινε σε αμερικανική βάση στο βόρειο Ιράκ.

00:14 Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι οι Χούθι κατέρριψαν αμερικανικό drone

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Fox News ότι οι Χούθι κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στις ακτές της Υεμένης.

00:14 Νέοι βομβαρδισμοί στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι

Συνεχίζονται αμείωτοι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Στα δυτικά της Γάζας χτυπήθηκε από μαχητικά ο προσφυγικός καταυλισμός Αλ Σάτι.

00:04 «Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στο Κατάρ δείχνει ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει»

Αν και ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς- πρώην διπλωμάτης στη Μέση Ανατολή – είναι ένας από τους πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που επισκέπτονται την περιοχή εν μέσω πολέμου, η δική του παρουσία έχει μεγάλη σημασία, σημειώνει ο Rami Khouri, καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού.

«Ο Μπερνς γνωρίζει τη Μέση Ανατολή καλύτερα από οποιονδήποτε από αυτούς που διευθύνουν τη διπλωματία από την Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Khouri στο Al Jazeera.

«Έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια στη Μέση Ανατολή και γνωρίζει καλά πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και τι πρέπει να γίνει. Οπότε αυτό είναι σημαντικό», είπε.

«Δεύτερον, το να φέρεις τον διευθυντή της CIA έχει πολιτική σημασία, άρα κάτι σημαντικό συμβαίνει. Αν η δουλειά του είναι να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στις διάφορες αραβικές ομάδες ή απλώς να βρει μια λειτουργική λύση που θα ικανοποιεί όλους – είναι πολύ νωρίς για να το πούμε».

Νωρίτερα η WSJ ανέφερε ότι ο Μπερνς πρότεινε στον Αλ Σίσι η χώρα του να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που ο Αιγύπτιος πρόεδρος αρνήθηκε.

23:45 Η μητέρα της Παλαιστίνιας ακτιβίστριας Ahed Tamimi δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της

Η γνωστή Παλαιστίνια ακτιβίστρια από την πόλη Nabi Saleh της Δυτικής Όχθης ξυλοκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησης, ανέφερε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του AJ+ Dena Takruri, επικαλούμενη τη μητέρα της Tamimi.

«Η μητέρα της έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν δικηγόρο που επισκεπτόταν μια άλλη γυναίκα Παλαιστίνια κρατούμενη. Η εν λόγω κρατούμενη ενημέρωσε τον δικηγόρο της για την κατάσταση της Ahed και τους ζήτησε να ενημερώσει την οικογένειά της», δήλωσε η Takruri.

Η 22χρονη συνελήφθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εν μέσω μιας διευρυνόμενης ισραηλινής εκστρατείας συλλήψεων και καθημερινών επιδρομών σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η οικογένεια της Ahed δεν είχε κανέναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί της και βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι σχετικά με την κατάστασή της», δήλωσε η Takruri.

UPDATE: Ahed Tamimi is being held at Damon Prison in Israel and was beaten, according to her mother. Her mom received a call from a lawyer who was visiting another female Palestinian prisoner. That prisoner informed her lawyer of Ahed’s status & to notify her family (continued) pic.twitter.com/mgopa8ythZ — Dena Takruri (@Dena) November 8, 2023

23:40 Κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία: Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση στα νότια της χώρας

Νωρίτερα αναφέραμε ότι υπήρχαν πληροφορίες για εκρήξεις στη Δαμασκό. Πριν από λίγο τα Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νότια Συρία.

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν κάποιες υλικές απώλειες.

23:33 WSJ: Ο Σίσι απέρριψε πρόταση του επικεφαλής της CIA για να αναλάβει η Αίγυπτος τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ που επικαλείται ανώτερους Αιγύπτιους αξιωματούχους ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι συναντήθηκε με τον διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς και απέρριψε την πρόταση να αναλάβει η Αίγυπτος τη διαχείριση της ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι να πάρει τον έλεγχο η Παλαιστινιακή Αρχή μετά την ήττα της Χαμάς.

Ο Σίσι και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Αμπάς Καμέλ, συζήτησαν την πρόταση με τον Μπερνς, ο οποίος επισκέφθηκε το Κάιρο στο πλαίσιο περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα έπαιζε ρόλο στην εξάλειψη της Χαμάς, καθώς χρειάζεται την ομάδα για να βοηθήσει στη διατήρηση της ασφάλειας στα σύνορα της χώρας με τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

23:23 Εισέβαλε στο ματς Κοπεγχάγη – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρατώντας σημαία της Παλαιστίνης

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στα γήπεδα ανά τον κόσμο. Στο ματς του Champions League Κοπεγχάγη – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό κρατώντας την παλαιστινιακή σημαία. Η ασφάλεια του γηπέδου τον απομάκρυνε λίγο αργότερα.

A protester ran onto the field and flew the #Palestine flag during Kopenhagen v Manchester United. pic.twitter.com/xP9yShUca1 — Quds News Network (@QudsNen) November 8, 2023

23:11 Αποσύρεται η μομφή κατά Ρεπουμπλικανού βουλευτή που είχε συγκρίνει τους Παλαιστίνιους με τους ναζί

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Hill, επικαλούμενο πηγή των Δημοκρατικών, αναφέρει ότι το ψήφισμα για τη μομφή κατά του Ρεπουμπλικάνου Μπράιαν Μαστ αποσύρθηκε.

Η Δημοκρατική βουλευτής Σάρα Τζάομπς είχε προσπαθήσει να ασκήσει μομφή κατά του Μαστ για τα σχόλια που έκανε από το βήμα της Βουλής την περασμένη εβδομάδα.

Ο βουλευτής είχε δηλώσει: «Συνολικά, θα ενθάρρυνα την άλλη πλευρά να μην πετάει τόσο ελαφρά τη καρδία την ιδέα των αθώων Παλαιστινίων αμάχων, όπως λέγεται συχνά. Δεν νομίζω ότι με ελαφρά τη καρδία θα χρησιμοποιούσε τον όρο αθώοι ναζιστές πολίτες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Η απόσυρση του ψηφίσματος μομφής ήρθε λίγες ώρες αφότου η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την πρόταση μομφής κατά της Παλαιστίνιο-Αμερικανίδας βουλευτή Rashida Tlaib για την κριτική της στο Ισραήλ.

22:55 Μία μονάδα ντους για κάθε 700 άτομα στα καταφύγια του ΟΗΕ

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες προειδοποίησε ότι οι εγκαταστάσεις της φιλοξενούν πολύ περισσότερους από την προβλεπόμενη χωρητικότητά των χώρων εν μέσω εκτεταμένων εκτοπίσεων σε όλη τη Γάζα.

Πολλά σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις «δεν έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων και δεν διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις για να παρέχουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα άσχημη όσον αφορά την πρόσβαση σε τουαλέτες και ντους.

Κατά μέσο όρο, 160 άτομα που βρίσκουν καταφύγιο σε σχολικές εγκαταστάσεις της UNRWA μοιράζονται μία μόνο τουαλέτα, ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι υπάρχει μία μονάδα ντους για κάθε 700 άτομα στα καταφύγιά της.

22:41 Πλήγματα των IDF στον Λίβανο

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, οι IDF έπληξαν στόχους και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο σε απάντηση προηγούμενων πυρών. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν στρατιωτικές δομές και «τεχνολογικά μέσα» της οργάνωσης, τα οποία, σύμφωνα με τον στρατό, χρησιμοποιούνταν για την καθοδήγηση επιθέσεων.

Επιπλέον, οι IDF στόχευσαν μια ομάδα «τρομοκρατών» στο λιβανέζικο έδαφος, οι οποίοι δρούσαν κοντά στην περιοχή Μπιρανίτ.

22:37 Το νοσοκομείο Al Awda στη Γάζα κλείνει πτέρυγες λόγω έλλειψης καυσίμων

Το νοσοκομείο Al Awda στη Γάζα ανακοινώνει το κλείσιμο του ακτινολογικού και του χειρουργικού τμήματος, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω της έλλειψης καυσίμων.

22:32 Εκρήξεις στη Δαμασκό

Το Συριακό Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό. Την αναφορά μεταδίδει η Haaretz.

22:27 «Το Κατάρ περιμένει μια απάντηση από τους Ισραηλινούς»

Οι διαπραγματεύσεις του Κατάρ για την απελευθέρωση 12 ομήρων (οι έξι Αμερικανοί), σε αντάλλαγμα με μια «ανθρωπιστική τριήμερη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα έχουν μπλοκάρει.

Οι συζητήσεις προσκρούουν στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός και στο αν θα περιληφθεί στη συμφωνία και η βόρεια Λωρίδα της Γάζας. «Το Κατάρ περιμένει μια απάντηση των Ισραηλινών», πρόσθεσε πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς.

22:21 Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη συνέχιση του πολέμου με τις ανθρωπιστικές παύσεις – Περισσότερα από την ομιλία Αρούρι

Περισσότερα από την ομιλία του αναπληρωτή επικεφαλής της Χαμάς:

Ενώ οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τις ανθρωπιστικές παύσεις, στην πραγματικότητα «υποστηρίζουν τη συνέχιση του πολέμου» στη Γάζα, παρέχοντας άνευ όρων στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στο Ισραήλ.

Τα αραβικά και ισλαμικά έθνη, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, δεν είναι σε θέση να «πάρουν ούτε μία πρακτική απόφαση», για να τερματίσουν την ισραηλινή επίθεση.

«Καλώ τα αραβικά και ισλαμικά κράτη να πάρουν πρακτικές αποφάσεις ενάντια στην κατοχή, και τις ΗΠΑ».

Ο Αλ Αρούρι κάλεσε τα αραβικά κράτη που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ να διακόψουν τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

22:12 Συγκλονιστικές φωτογραφίες μετά από βομβαρδισμό

Ο δημοσιογράφος Motaz Azaiza δημοσίευσε στο προφίλ του στο Facebook φωτογραφίες μετά από βομβαρδισμό στη Γάζα.

21:38 Χαμάς: Το καλύτερο είναι να πάρετε τους ομήρους σας ζωντανούς – Ανταλλάξετέ τους

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι σε τηλεοπτικό μήνυμά του κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να «σκοτώσει όλους τους ομήρους του» ενώ σημείωσε ότι δεν μπορεί να «ξεφύγει από μία συνολική προσφορά», εννοώντας την ανταλλαγή τους με τους Παλαιστίνιους που κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ εξαπολύθηκε για διάφορους λόγους, είπε ο Αρούρι, κυρίως για να «διασφαλιστεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία του λαού μας, η οποία ξεκινά με την ελευθερία των πολιτικών μας κρατουμένων».

Η Χαμάς δεν θα αφήσει τους Παλαιστίνιους κρατούμενους «όλα αυτά τα χρόνια» να παραμείνουν στις ισραηλινές φυλακές.

«Όλοι οι φυλακισμένοι μας πρέπει να απελευθερωθούν από τις φυλακές», δήλωσε ο Αρούρι, προσθέτοντας ότι η ομάδα έκανε μια προσφορά και επανέλαβε την ετοιμότητά της για μια «συνολική συμφωνία».

«Πάρτε όλους όσους έχουμε και δώστε μας όλους τους κρατούμενους που έχετε», είπε, αναφερόμενος στους αιχμαλώτους που συνελήφθησαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Απευθυνόμενος προς το Ισραήλ, ο Αρούρι είπε: «Το καλύτερο είναι να πάρετε τους ομήρους σας ζωντανούς. Ελάτε μπροστά και συμφωνήστε σε μια ανταλλαγή τώρα».

21:22 «Οι ΗΠΑ αγοράζουν χρόνο στο Ισραήλ»

Ο αναλυτής Marwan Bishara σχολιάζει στο AJ την έκκληση για ανθρωπιστικές παύσεις των εχθροπραξιών που ακούγεται όλο και πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες, εκτιμώντας πως πρόκειται απλώς για μία κίνηση που βοηθά το Ισραήλ να κερδίσει χρόνο στην στρατιωτική επιχείρησή του στη Γάζα.

«Η ενότητα της Δύσης καταρρέει υπό την πίεση της κοινής γνώμης και της πίεσης που προκαλούν οι ισραηλινές σφαγές. Αλλά οι Αμερικανοί προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για το Ισραήλ.

Όλοι μιλούν για «ανθρωπιστική παύση» που ωστόσο απορρίφθηκε από τον ΟΗΕ.

Οι ανθρωπιστικές παύσεις έχουν σκοπό να σταματήσουν τους σκοτωμούς για λίγες ώρες ή μερικές ημέρες, προκειμένου να συνεχιστούν οι σκοτωμοί και η γενοκτονία.

Νομίζω ότι όλη αυτή η φόρμουλα της ανθρωπιστικής παύσης είναι φάρσα, αλλά νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα την «αγοράζει» μόνο και μόνο επειδή το Ισραήλ «δεν αγοράζει» μια κατάπαυση του πυρός.

21:09 172 τραυματίες κατάφεραν να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας

Ο Ashraf al-Qudra, εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, αναφέρει ότι 172 τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι και οι συνοδοί τους κατάφεραν να φύγουν από τη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα για να δεχτούν νοσηλεία εκτός του θύλακα.

Δήλωσε ακόμα ότι δεκάδες άνθρωποι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση πεθαίνουν καθημερινά, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να τους εμποδίζει να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Χιλιάδες τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση απλώς «δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία σε νοσοκομεία στη Γάζα», πρόσθεσε.

21:05 Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παύση πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε νέα δήλωση απέρριψε για ακόμα μία φορά το ενδεχόμενο για προσωρινή παύση πυρός.

«Θα ήθελα να βάλω τέλος σε κάθε είδους ψευδείς φήμες που ακούμε από κάθε είδους κατεύθυνση και να επαναλάβω ένα ξεκάθαρο πράγμα: Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας», δήλωσε.

20:52 Ο Λευκός Οίκος περιγράφει τις «ανθρωπιστικές παύσεις»

Ο Κίρμπι παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσε μια ανθρωπιστική παύση, ενώ σημείωσε ότι πιθανότατα θα χρειαστούν περισσότερες από μία.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μια παύση θα ήταν:

προσωρινή και μικρής διάρκειας, «ώρες έως ημέρες» ανάλογα με το τι θα χρειαζόταν και σε συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο.

«Έτσι θα μπορούσε να υπάρχει μια συμφωνία ότι για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα σε αυτές τις συμφωνημένες συντεταγμένες, θα υπήρχε μια παύση στις μάχες», είπε ο Κίρμπι.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν, ή δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν, μάχες εκτός αυτής της ζώνης κατά την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι από την ισραηλινή πλευρά, καθώς εξετάζουν κάθε πρόταση, θα σκεφτούν τον πιθανό αντίκτυπο στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο έδαφος ή στον αέρα».

20:48 Ισραηλινός στρατός: Η Χαμάς χάνει τον έλεγχο στον Βορρά»

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντανιέλ Χαγκάρι, προχώρησε σε αυτόν τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για την πρόοδο των μαχών.

«Είδαμε 50.000 κατοίκους της Γάζας να μετακινούνται από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας προς τα νότια. Μετακινούνται επειδή καταλαβαίνουν ότι η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο στο βορρά», δήλωσε ο Χαγκάρι. «Η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο και συνεχίζει να χάνει τον έλεγχο στο βορρά».

Είπε και πάλι ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ έχει επιτρέψει ανθρωπιστικές παύσεις σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές για να επιτρέψει στους κατοίκους να μετακινηθούν νότια.

20:44 «Έχουμε πέσει από τον γκρεμό» – Τι λέει ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Volker Turk έφτασε στη Ράφα της Αιγύπτου, που συνορεύει με την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας το πέρασμα ως τις «πύλες ενός ζωντανού εφιάλτη».

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα -όπου έχει επιτραπεί η διέλευση περιορισμένου αριθμού φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα- είναι μια σανίδα σωτηρίας για τους Παλαιστίνιους που έχουν εγκλωβιστεί στον βομβαρδισμένο θύλακα, αλλά μια «άδικα, εξωφρενικά αδύναμη βοήθεια».

Ο Turk είπε επίσης ότι οι συνάδελφοί του είναι μεταξύ των πολλών Παλαιστινίων που αγωνίζονται να προμηθευτούν τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα. Παραμένουν παγιδευμένοι και «υποφέρουν άγρυπνες νύχτες γεμάτες αγωνία, οδύνη και απόγνωση».

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «δώσει τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη», ζητώντας κατάπαυση του πυρός και επείγουσα παράδοση μεγάλων ποσοτήτων βοήθειας.

«Έχουμε πέσει από τον γκρεμό. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», είπε.

In #Rafah I was at the gates to what is a living nightmare in #Gaza. I feel, at my core, the pain and immense suffering of every person whose loved one has been killed. We must all feel this shared pain and end this nightmare.https://t.co/g7Te1sWfZT pic.twitter.com/ifFsXmerxo — Volker Türk (@volker_turk) November 8, 2023

20:33 Νέες απειλές του ισραηλινού στρατού για χτύπημα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Με μία φερόμενη υποκλαπείσα συνομιλία μεταξύ ενός Παλαιστίνιου και ενός μέλους της Χαμάς ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κρύβονται ηγέτες της Χαμάς όπως και σε άλλα νοσοκομεία.

Στη συνομιλία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός και δεν επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητη πηγή, φέρεται «το μέλος της Χαμάς» να λέει ότι τα ασθενοφόρα χρησιμοποιούνται από την οργάνωση για μεταφορά πολεμοφοδίων και μαχητών.

Το Ισραήλ έχει αναφέρει και άλλες φορές ότι στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κρύβονται μαχητές της Χαμάς ενώ έχει βομβαρδίσει κοντά στο κτίριο.

20:15 Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατέστρεψε τούνελ της Χαμάς κοντά σε σχολείο του ΟΗΕ

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα βίντεο της επίθεσης στο X, λέγοντας ότι είχε στόχο τούνελ της Χαμάς στη Beit Hanoun στη βορειοανατολική Γάζα.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις επιθέσεις κοντά στις εγκαταστάσεις της και έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι οι εγκαταστάσεις της χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς.

Ο διευθυντής της UNRWA στη Γάζα δήλωσε επίσης ότι 50 εγκαταστάσεις του ΟΗΕ έχουν υποστεί ζημιές από ισραηλινές επιθέσεις από τις 4 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων πέντε άμεσων χτυπημάτων.

Τότε, δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν μπορεί πλέον να παρέχει καταφύγιο σε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους ανθρώπους υπό τη σημαία του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 89 μέλη του προσωπικού της UNRWA έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη των μαχών, γεγονός που αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει ως έναν από τους υψηλότερους αριθμούς θανάτου σε προσωπικό του ΟΗΕ στην ιστορία της οργάνωσης.

20:05 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Το πέρασμα της Ράφα έκλεισε για «λόγους ασφαλείας»

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Vedant Patel δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια του κλεισίματος του περάσματος μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου.

Ο Patel δήλωσε ότι η «προσδοκία των ΗΠΑ είναι ότι μόλις επιλυθεί το πρόβλημα ασφαλείας, το πέρασμα θα ανοίξει» για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτραπεί η έξοδος ξένων υπηκόων και άλλων.

19:54 Κάθε δεύτερη οικογένεια στη Γάζα είδε το σπίτι της να καταστρέφεται

Ο Jan Egeland του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (NRC) κατήγγειλε την εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα.

Το NRC δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι περισσότερες από 220.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί σε όλη τη Γάζα, επηρεάζοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Άλλες 40.000 μονάδες έχουν καταστραφεί ή έχουν καταστεί μη κατοικήσιμες, αφήνοντας περισσότερους από 200.000 Παλαιστίνιους χωρίς στέγη, ανέφερε η ανθρωπιστική οργάνωση.

«Πώς θα μπορέσουμε ποτέ να παράσχουμε το στοιχειώδες ελάχιστο της στέγης για αυτόν τον πολύπαθο λαό;» έγραψε ο Egeland στο Χ. «Πώς μπορεί κανείς να μην υποστηρίξει μια κατάπαυση του πυρός τώρα;»

19:48 Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην τελευταία επίθεση στην Τζαμπάλια

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας ανέφερε ότι η ισραηλινή αεροπορική επίθεση είχε στόχο ένα «κατοικημένο σπίτι, κοντά στο νοσοκομείο al-Yemen al-Saeed» στο κέντρο του προσφυγικού καταυλισμού.

Ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί σε ξεχωριστή επίθεση στην Τζαμπάλια.

Ένα σπίτι που ανήκει στην οικογένεια Χαλίλ χτυπήθηκε επίσης στο κέντρο του προσφυγικού καταυλισμού, πρόσθεσε το υπουργείο.

19:38 IDF: Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες μια μεραρχία εφέδρων συμμετέχει ενεργά στη μάχη

Μια πλήρης εφεδρική μεραρχία συμμετέχει ενεργά σε μάχη για πρώτη φορά από τον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου.

Η εφεδρική ταξιαρχία 252 επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας και συμμετείχε στην κατάληψη του ελέγχου της πόλης Beit Hanoun στα βόρεια.

Ο διοικητής της ταξιαρχίας, ταξίαρχος Μοράν Ομέρ, δήλωσε: «Η ταξιαρχία της Εφεδρείας είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή: «Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την ταξιαρχία και ολόκληρο το σύστημα εφεδρείας. Προετοιμαζόμασταν γι’ αυτό εδώ και χρόνια και τώρα είναι καθήκον μας να αποκαταστήσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στους πολίτες μας».

19:30 Χαμάς: Το ζήτημα των αιχμαλώτων παραμένει προτεραιότητα

Ο Αμπού Ομπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ δήλωσε ότι η οργάνωση συνεχίζει να προτεραιοποιεί την υπόθεση των ομήρων. «Τονίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για την απελευθέρωσή τους είναι μέσω μιας ολοκληρωτικής ή σταδιακής ανταλλαγής αιχμαλώτων», ανέφερε.

Δήλωσε ακόμα ότι η ομάδα κρατά αιχμάλωτες γυναίκες, όπως και ασθενείς και ηλικιωμένους, αλλά αντίστοιχα και το Ισραήλ κάνει το ίδιο στις φυλακές του.

«Το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο μέσω μιας ανταλλαγής», πρόσθεσε.

19:20 Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές παύσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι οι ανθρωπιστικές παύσεις θα επιτρέψουν τη βοήθεια να φτάσει στην περιοχή.

Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η κλιμάκωση του πολέμου σε περιφερειακή σύγκρουση.

«Το Ιράν, η Χεζμπολάχ και άλλες ομάδες δεν πρέπει να κλιμακώσουν», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

19:10 Αύξηση των ισραηλινών επιθέσεων την τελευταία ώρα

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, ενημερώνει για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα την τελευταία ώρα.

Σε ρεπορτάζ από το Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, ο Abu Azzoum λέει ότι ένα αυτοκίνητο έγινε στόχος κοντά στο νοσοκομείο al-Yemen στη βόρεια Γάζα.

Οι βομβαρδισμοί του πυροβολικού συνεχίστηκαν επίσης στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι.

«Αυτές οι αδυσώπητες επιθέσεις που έλαβαν χώρα την τελευταία ώρα είναι μαζικές», προσθέτει.

18:58 Το Ισραήλ ανακοίνωσε ακόμα έναν νεκρό στρατιώτη – Στους 32 συνολικά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο 20χρονος λοχίας Noam Yosef Abou σκοτώθηκε σήμερα.

Ο θάνατος αυτός ανεβάζει τον αριθμό των ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τις 31 Οκτωβρίου, όταν το Ισραήλ κλιμάκωσε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα, σε 32, σύμφωνα με τον απολογισμό στον ιστότοπο του στρατού.

18:54 ΜΜΕ που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ: Διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και 3ημερη κατάπαυση του πυρός

Το κανάλι Al-Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, με έδρα το Λίβανο αναφέρει ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τριήμερη κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 12 αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς, οι μισοί από τους οποίους είναι Αμερικανοί υπήκοοι.

18:46 Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν αμερικανικό drone στην Υεμένη

Ο εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ για την υποστήριξη του Ισραήλ.

«Καταρρίψαμε ένα αμερικανικό αεροσκάφος στα χωρικά ύδατα της Υεμένης και στο πλαίσιο της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς την ισραηλινή οντότητα», ανέφερε η ομάδα στο Telegram. «Οι εχθρικές κινήσεις δεν θα αποθαρρύνουν τις δυνάμεις μας από το να συνεχίσουν να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της ισραηλινής οντότητας».

Οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ορισμένα από αυτά καταρρίφθηκαν από μέσα του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η σχετικά περιορισμένη ικανότητα της ομάδας καθιστά απίθανη την προοπτική να ανοίξει ένα νέο μεγάλο μέτωπο στον πόλεμο.

18:36 Βετεράνοι του ισραηλινού στρατού: Εφαρμόζεται το δόγμα Νταχίγια

Η ομάδα βετεράνων του ισραηλινού στρατού που επικρίνουν την ισραηλινή κατοχή δήλωσε ότι φαίνεται να χρησιμοποιείται το δόγμα Νταχίγια με βάση τις δηλώσεις ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων και την έκταση της καταστροφής στον βομβαρδισμένο θύλακα.

«Το δόγμα Νταχίγια διατυπώθηκε στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006. Η βασική αρχή του ήταν δυσανάλογες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον πολιτικών δομών και υποδομών», εξήγησε το Breaking the Silence σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν το δόγμα ισχύει πράγματι εδώ, όπως φαίνεται, τότε οι μαζικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες στοχεύουν σκόπιμα στην καταστροφή υποδομών και περιουσιών που ανήκουν σε αθώους πολίτες».

Everyone’s blood is boiling. We all know someone who was murdered, kidnapped, who is still missing. Many are talking about revenge, about erasing Gaza, referring to its residents as “2.5M terrorists,” discussing forcible transfer. But what’s actually happening on the ground?🧵 — Breaking the Silence (@BtSIsrael) November 8, 2023

18:31 HRW – Ως έγκλημα πολέμου πρέπει να διερευνηθεί η ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρο

«Για να αποδείξουν ότι το χτύπημα ήταν νόμιμο οι Ισραηλινοί πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να επιμείνουν ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές χρησιμοποιούσαν ένα ασθενοφόρο ως μέσο μεταφοράς».

18:20 Μαζικοί τάφοι για μη αναγνωρισμένες σορούς

Δεκαπέντε άτομα που σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί μετά από 48 ώρες. Μαζικοί τάφοι ανοίγονται για τις εκατοντάδες σορούς.

18:10 «Φτάνει πια» – Ο ΟΗΕ για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη

Ο Μάρτιν Γκρίφιθς λέει ότι οι συνθήκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη γίνονται «όλο και πιο δύσκολες».

Επισήμανε την αύξηση του αριθμού των Παλαιστινίων που σκοτώνονται και τραυματίζονται – συμπεριλαμβανομένων των παιδιών – καθώς και τους αυξανόμενους εκτοπισμούς από τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και των εποίκων.

The situation is getting increasingly dire in the West Bank. Since October 7: 158 Palestinians were killed, including 45 children. Over 2,400 were injured. At least 250 of them children And over 1,000 were displaced – including 424 children. Again, enough is enough. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 8, 2023

18:03 Δίωξη του Ισραήλ σε βάρος θρησκευτικού ηγέτη στην Ιερουσαλήμ

Η Εισαγγελία του Ισραήλ άσκησε δίωξη σε βάρος θρησκευτικού ηγέτη της Ιερουσαλήμ για υποκίνηση τρομοκρατίας και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 20 Οκτωβρίου, ο άνδρας σε κήρυγμα του σε τζαμί στη συνοικία Beit Safafa στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο παρακολούθησαν 350 πιστοί. Ζήτησε «νίκη για τους μουτζαχεντίν όπου κι αν βρίσκονται» και κατέληξε με την ευχή για «υγεία, νίκη και παράδεισο για όλους τους μάρτυρες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 50χρονος Odeh Na’im παρείχε συμβουλές για διάφορα θέματα στο θρησκευτικό δικαστήριο και ηγείται των προσευχών της Παρασκευής σε διάφορα τζαμιά.

17:56 Αιγυπτιακά ΜΜΕ: Η Αίγυπτος πλησιάζει σε συμφωνία για ανθρωπιστική παύση και απελευθέρωση ομήρων

Την είδηση μεταδίδει ο δημοσιογράφος της Haaretz, Jack Khoury.

17:42 Επικίνδυνη και απελπισμένη η έξοδος για τους Παλαιστινίους της Β. Γάζας

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στη Δυτική Όχθη, Alan Fisher, η μετακίνηση των Παλαιστινίων γίνεται μετ΄εμποδίων. Χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν με τα πόδια, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και τραυματίες. Κρατούν λευκές σημαίες καθώς φοβούνται επίθεση και κινούνται σε μεγάλες ομάδες που δίνουν μία αίσθηση ασφάλειας.

Ξεκινούν ένα ταξίδι νότια προς ένα μέλλον που δεν έχουν ιδέα τι επιφυλάσσει.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στο βόρειο τμήμα της Γάζας έχουν απομείνει μόνο περίπου 100.000 άνθρωποι. Πριν από λίγες ημέρες ανθρωπιστικές οργανώσεις έκαναν λόγο για 500.000 που παραμένουν στη Γάζα.

Υπάρχουν αναφορές ότι σε σημεία βρίσκονται μπλόκα από τις ισραηλινές δυνάμεις που προχωρούν σε συλλήψεις.

17:27 «Φοβόμαστε άμεσο χτύπημα στο νοσοκομείο Al Quds» – Έχουν καταστραφεί τα πάντα σε απόσταση 15 μέτρων

Από την Κυριακή η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Al Quds δέχεται απανωτούς βομβαρδισμούς αναφέρει η Νεμπάλ Φαρσάχ, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

«Μιλάμε για βομβαρδισμούς σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από το κτίριο του νοσοκομείου. Τα περισσότερα κτίρια γύρω από το νοσοκομείο έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. Οι βομβαρδισμοί πλησιάζουν όλο και πιο κοντά και φοβόμαστε άμεσο χτύπημα στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Al Jazeera.

Οι περισσότεροι από τους δρόμους που οδηγούν στο νοσοκομείο Al Quds έχουν κλείσει, αναγκάζοντας τους γιατρούς και τα ασθενοφόρα να ακολουθούν τον μοναδικό, δύσβατο και μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο προκειμένου να φτάσουν στους τραυματίες.

«Έχουμε περίπου 500 ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Έχουμε 15 ασθενείς στη ΜΕΘ. Είναι τραυματίες και είναι διασωληνωμένοι. Έχουμε νεογέννητα σε θερμοκοιτίδες. Έχουμε 14.000 εκτοπισμένους, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά», δήλωσε η Φαρσάχ.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να διχοτομούν τη Λωρίδα της Γάζας, οι βόρειες περιοχές υποφέρουν από έλλειψη ιατρικών προμηθειών και φαρμάκων, πρόσθεσε, «και τώρα μας τελειώνουν τα καύσιμα».

«Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε τη λειτουργία τεσσάρων ασθενοφόρων», δήλωσε ακόμα.

«Πριν από λίγες ημέρες, ήταν αδύνατο να παρέχουμε ψωμί στους ασθενείς και στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Επίσης, η πρόσβαση σε νερό έχει γίνει πολύ δύσκολη».

Λόγω της έλλειψης καυσίμων, η Ερυθρά Ημισέληνος έχει αρχίσει να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

Κλείσιμο των γεννητριών μετά τις 9 το πρωί.

Κλείσιμο του χειρουργικού τμήματος.

Στήριξη στις δεξαμενές οξυγόνου και κλείσιμο των γεννητριών οξυγόνου.

17:16 Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ – Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για την αντίδραση του Ισραήλ

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στον πόλεμο. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Κέντρου Έρευνας Δημοσίων Υποθέσεων του Associated Press-NORC, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, το 44% των πολιτών αναφέρεται στο Ισραήλ ως συμμαχική χώρα που μοιράζεται τα ίδια συμφέροντα και τις αξίες με τις ΗΠΑ.

Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 14% σε σύγκριση με δημοσκόπηση τον Αύγουστο, όπου μόνο το 32% των Αμερικανών συμμεριζόταν αυτή την άποψη.

Μόνο το 36% δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά ή πολύ σημαντικό να παρέχεται βοήθεια στον στρατό του Ισραήλ. Ενώ το 40% των Αμερικανών δήλωσε, ότι η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει παρατραβήξει.

Επιπλέον, το 38% δήλωσε ότι η αντίδραση του Ισραήλ ήταν περίπου σωστή και μόνο το 18% δήλωσε ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά.

17:01 Η αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου καλεί την κυβέρνηση να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ

Η Petra De Sutter κάλεσε την κυβέρνηση του Βελγίου να υιοθετήσει κυρώσεις κατά του Ισραήλ και να διερευνήσει τα περιστατικά βομβαρδισμών νοσοκομείων και προσφυγικών καταυλισμών στη Γάζα.

«Είναι καιρός για κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί είναι απάνθρωποι», δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός.

«Είναι σαφές ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για τις διεθνείς απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός».

Η De Sutter πρόσθεσε ότι οι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου θα πρέπει να αποκλειστούν από την ΕΕ.

16:54 Βομβαρδισμός κοντά σε σχολείο

Βίντεο που ανέβασε στο Telegram το κανάλι Quds News Network δείχνει επίθεση σε σχολείο το οποίο λειτουργεί ως καταφύγιο.





16:46 Το Ισραήλ δεν έχει «καμία πρόθεση» να επανακαταλάβει τη Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει «καμία πρόθεση» να επανακαταλάβει τη Γάζα ή να την ελέγχει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο ανώνυμο υψηλόβαθμο ισραηλινό αξιωματούχο.

«Εκτιμούμε ότι οι τρέχουσες επιχειρήσεις μας είναι αποτελεσματικές και επιτυχείς και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δεν θα είναι απεριόριστες ή για πάντα».

Τα σχόλια αντανακλούν μια θέση που εκφράζεται από διάφορους Ισραηλινούς ηγέτες από τη Δευτέρα.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant δήλωσε ότι στο τέλος του πολέμου ο ισραηλινός στρατός θα έχει «απόλυτη ελευθερία» δράσης στη Γάζα χωρίς περιορισμούς στις επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα σε αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι το Ισραήλ θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα για «αόριστο χρονικό διάστημα».

16:39 Αντιμέτωποι με ισραηλινά μπλόκα οι κάτοικοι της βόρειας Γάζας που εκκενώνουν προς τον Νότο

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καλεί τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να μετακινηθούν προς τα νότια.

Οι παρατηρητές του ΟΗΕ εκτιμούν ότι έως και 15.000 άνθρωποι έχουν περάσει από τον «διάδρομο» κατά μήκος της κύριας αρτηρίας κυκλοφορίας, της οδού Salah al-Din. Είναι τριπλάσιος αριθμός από αυτόν που υπολογιζόταν στις 6 Νοεμβρίου.

Η πλειονότητα, μεταξύ των οποίων παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία, έφυγαν με τα πόδια με ελάχιστα υπάρχοντα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ορισμένοι ανέφεραν ότι χρειάστηκε να περάσουν από ισραηλινά σημεία ελέγχου για να φτάσουν στις νότιες περιοχές και ότι έγιναν μάρτυρες συλλήψεων από τις ισραηλινές δυνάμεις.

16:28 IDF: «Έχουμε καταστρέψει 130 τούνελ της Χάμας»

Όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν καταστρέψει από την έναρξη του πολέμου 130 τούνελ της Χαμάς και μάλιστα δημοσίευσαν και βίντεο από τη δράση των μονάδων του μηχανικού.

כחלק מפעילות הכוחות הקרקעיים ברצועת עזה, מתקיים מאמץ לחשיפת והשמדת המנהרות של ארגון הטרור חמאס, ומתחילת הלחימה הושמדו 130 פירים. בפעילות לוחמי צוות קרב חטיבה 460 לאיתור והשמדת תשתיות תת קרקע, אותו מספר פירי מנהרות ומפקדת חמאס והושמדו על ידי כוחות ההנדסה של החטיבה >> pic.twitter.com/4I6CsttswJ — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 8, 2023

«Στο πλαίσιο της δραστηριότητας των χερσαίων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, γίνεται προσπάθεια αποκάλυψης και καταστροφής των σηράγγων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και από την έναρξη των μαχών έχουν καταστραφεί 130 σήραγγες», αναφέρουν οι IDF.

16:11 Βομβαρδισμοί κοντά στο νοσοκομείο Al Quds

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από το βράδυ της περασμένης Τρίτης κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Κουντς έχουν κόψει όλους τους δρόμους που οδηγούν σε αυτό, δήλωσε την Τετάρτη η Παλαιστινική Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS).

💢A video showing the damage caused by the IOF targeting of the vicinity around the Al-Quds Hospital multiple times in the past period. 🏥This intense shelling has caused significant damage to the building and injuries to patients and dozens of internally displaced people.… pic.twitter.com/O7T4NwRoHh — PRCS (@PalestineRCS) November 8, 2023

«Όλοι οι δρόμοι προς το νοσοκομείο είναι κλειστοί. Οι ιατρικές ομάδες δεν μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο για να φτάσουν στους τραυματίες», ανέφερε η PRCS σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

❌Israeli bombardment has been ongoing since last night in the vicinity of Al-Quds Hospital from the western side. 🚑All roads to the hospital are closed. Medical teams are unable to leave the hospital to reach the injured persons.#Gaza #GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/RvG1SMMvSZ — PRCS (@PalestineRCS) November 8, 2023

Το νοσοκομείο Al Quds, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης της Γάζας, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος έχει απειλήσει να το βομβαρδίσει.

Επίσης, μια αυτοκινητοπομπή επτά οχημάτων της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού δέχθηκε πυρά, όπως ανακοίνωσε.

Η αυτοκινητοπομπή μετέφερε σωτήριες ιατρικές προμήθειες σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και στο νοσοκομείο Al Quds, στη Γάζα όταν δέχθηκε το χτύπημα.

The health-care system in Gaza is under severe strain. New footage in #Newsroom ➡️ Convoy of 7 vehicles delivering medical supplies to Al-Quds hospital @PalestineRCS came under fire.

➡️ ICRC war surgeon reports on lack of supplies & critical situation. 👉https://t.co/cQ7oLoRunm pic.twitter.com/AOOUYCx1Wz — ICRC (@ICRC) November 8, 2023

16:00 Πλωτό νοσοκομείο στέλνει στη Γάζα η Ιταλία

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας δήλωσε ότι η χώρα θα στείλει ένα νοσοκομειακό πλοίο με 170 άτομα προσωπικό στις ακτές της Γάζας.

Ο Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε ότι μεταξύ του προσωπικού περιλαμβάνονται 30 άτομα που έχουν εκπαιδευτεί για επείγοντα ιατρικά περιστατικά, προσθέτοντας ότι η Ιταλία εργάζεται επίσης για την αποστολή ενός νοσοκομείου στη Γάζα.

Το πλοίο θα αναχωρήσει την Τετάρτη.

15:49 Το Ισραήλ βομβάρδισε τζαμί στο Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα

Σύμφωνα με το Al Jazeera μόλις εκατό μέτρα μακριά από το νοσοκομείο Νάσερ, ένα τζαμί – το μεγαλύτερο στην περιοχή – καταστράφηκε ολοσχερώς σε αεροπορική επιδρομή.

Το ανησυχητικό σε αυτή την αεροπορική επιδρομή είναι ότι βρίσκεται στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου – ενός κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην πλαϊνή πύλη του νοσοκομείου και επίσης μιας πολυσύχναστης αγοράς με πάρα πολλούς ανθρώπους να ψωνίζουν εκεί για τα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης.

Υπάρχει επίσης ένας φούρνος δίπλα στο τζαμί, όπου εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτιζαν ουρά για ψωμί.

المسجد الثاني خلال دقائق .. طيران الاحتلال يدمر مسجد خالد بن الوليد في منطقة المعسكر غرب خان يونس بعد دقائق من تدمير مسجد الصحوة في السطر الغربي للمدينة pic.twitter.com/g2B093DcCV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023

Πρόκειται για μια αεροπορική επιδρομή χωρίς προειδοποίηση. Δεκάδες άνθρωποι έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στα νοσοκομεία. Δεν είναι γνωστό πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

15:34 Διαμεσολάβηση Κατάρ για απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα σύντομη κατάπαυση του πυρός

Το Κατάρ μεσολαβεί για την πιθανή απελευθέρωση 10-15 ομήρων με αντάλλαγμα μια σύντομη κατάπαυση του πυρός.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή. Το Κατάρ μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την πιθανή απελευθέρωση 10-15 αιχμαλώτων με αντάλλαγμα μια κατάπαυση πυρός μιας ή δύο ημερών στη Λωρίδα της Γάζας.

15:28 Η κατάσταση στη Γάζα με τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ σε εξέλιξη

Ο Χισάμ Ζακούτ του Al Jazeera Arabic περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στη πόλη της Γάζας και ενώ η χερσαία επίθεση του Ισραήλ σε συνδυασμό με τους ανελέητους βομβαρδισμούς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα από το Ντέιρ ελ-Μπαλά έστειλε τις εξής ενημερώσεις:

Σε λάθε σπίτι που έχει μείνει όρθιο στη Γάζα, βρίσκονται μέσα πολλές οικογένειες, επειδή έχουν βρει καταφύγιο αφού είτε εκτοπίστηκαν είτε τα σπίτια τους καταστράφηκαν.

Τα ασθενοφόρα και οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν τους ανθρώπους που είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια λόγω των συντριμμιών και των κατεστραμμένων δρόμων.

Οι οικογένειες δεν μπορούν να βρουν μέρος για να θάψουν τους αγαπημένους τους γιατί τα νεκροταφεία είναι γεμάτα.

15:18 Το νοσοκομείο Al Quds ξεμένει από καύσιμα

Το νοσοκομείο Al Quds της Γάζας αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη καυσίμων και αναμενόταν να ξεμείνει από καύσιμα σήμερα, Τετάρτη, γι’ αυτό και περιόρισε κάποιες από τις λειτουργίες του, όπως ανέφερε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Σήμερα, το νοσοκομείο Al Quds περιόρισε τις περισσότερες λειτουργίες σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη χρήση καυσίμων και να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε η ανθρωπιστική οργάνωση.

⭕️Today, PRCS Al Quds hospital curtailed most operations in an attempt to ration fuel use and ensure a minimum level of services over the coming few days.

🏥The hospital is facing an acute shortage of fuel and was expected to run out of fuel today.#Gaza#NotATarget pic.twitter.com/4YjNJgTLXV — PRCS (@PalestineRCS) November 8, 2023

15:08 IDF: Παρατείνεται κατά μία ώρα το παράθυρο εκκένωσης – Αποχωρούν χιλιάδες άμαχοι από τη βόρεια Γάζα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι παρέτειναν κατά μία ώρα το παράθυρο για τον διάδρομο εκκένωσης από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράι δήλωσε στο X, πρώην γνωστό ως Twitter, ότι ο διάδρομος θα κλείσει τώρα στις 3 μ.μ. τοπική ώρα (8 π.μ. ώρα Ελλάδας) αντί για τις 2 μ.μ. τοπική ώρα.

«Σε απάντηση της μεγάλη ανταπόκρισή σας από τις πρωινές ώρες, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τη λειτουργία του ασφαλούς διαδρόμου στον δρόμο Σαλάχ αλ-Ντιν για τη μετακίνηση των κατοίκων στα νότια της Γουάντι Γάζα με επιπλέον ώρα! Για την ασφάλειά σας, συμμετάσχετε στους χιλιάδες που κατευθύνθηκαν στη νότια περιοχή Γουάντι Γάζα από τις πρωινές ώρες, γι’ αυτό αδράξτε την ευκαιρία μέχρι τις τρεις το μεσημέρι για να προστατέψετε τον εαυτό σας και τα μέλη της οικογένειάς σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#عاجل يا سكان غزة، تلبية لاستجابتكم الكبيرة منذ ساعات الصباح قررنا تمديد عمل الممر الآمن على طريق صلاح الدين لانتقال السكان الى جنوب وادي غزة بساعة إضافية! من أجل سلامتكم انضموا الى الالاف الكبيرة التي توجهت منذ ساعات الصباح الى منطقة جنوب وادي غزة فانتهزوا الفرصة حتى الساعة… pic.twitter.com/nKwJHsmNtm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2023



Οι IDF υποστηρίζουν ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκενώνουν τη βόρεια Γάζα μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στον δρόμο Σαλάχ αλ ντιν.

Οι IDF δημοσιεύσαν βιντεοσκοπημένο υλικό που δείχνει τη μετακίνηση αμάχων προς το νότο, πολλοί από τους οποίους φαίνονται να κρατούν λευκές σημαίες και να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά.

החל מהשעה 10:00 אלפי תושבים מצפון הרצועה נענו לקריאות צה״ל ועושים בשעה זו את דרכם לדרום הרצועה, מדרום לנחל עזה, דרך כביש צלאח אלדין pic.twitter.com/6MAi5Ye5yJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023

14.54 Το Instagram ανέστειλε τον λογαριασμό του Μάνορ Σόλομον

Το Instagram ανέστειλε τον λογαριασμό του ποδοσφαιριστή της Τότεναμ και της εθνικής ομάδας του Ισραήλ, Μάνορ Σόλομον.

Ο Σόλομον ήταν πολύ ενεργός από την αρχή του πολέμου. Μεταξύ άλλων, ο Σόλομον τάχθηκε κατά της UEFA για την απροθυμία της να καταδικάσει τη Χαμάς.

Ο λογαριασμός του Σόλομον έκλεισε μετά από πολλές αναφορές από φιλοπαλαιστινιακούς διαδικτυακούς χρήστες, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο ποδοσφαιριστής τον χρησιμοποιούσε για προπαγανδιστικούς σκοπούς υπέρ του Ισραήλ.

14:41 Χωρίς ψωμί η βόρεια Γάζα – Δυσκολίες και στον νότο

Κανένα αρτοποιείο στη βόρεια Γάζα δεν παραμένει ανοιχτό λόγω έλλειψης καυσίμων, νερού και αλεύρου, σύμφωνα με την ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ (OHCA), καθώς και λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί πολλά από αυτά.

Το OHCA σημείωσε ότι απελπισμένοι άνθρωποι εισέβαλαν στα τρία τελευταία εναπομείναντα αρτοποιεία και πήραν σχεδόν 38 τόνους αλεύρι σίτου.

Η πρόσβαση στο ψωμί στο νότο είναι επίσης δύσκολη, ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι ο μοναδικός μύλος που λειτουργεί στη Γάζα δεν είναι σε θέση να αλέσει σιτάρι λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων.

14:30 «Ελπίζω ότι η κατάσταση πολέμου με το Ισραήλ θα γίνει μόνιμη» λέει μέλος της Χαμάς

Σε έναν «μόνιμο» πόλεμο ελπίζουν τα μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στους New York Times.

Στόχος τους με τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ήταν να «αλλάξουν ολόκληρη την εξίσωση» και να ανανεώσουν την προσοχή στην παλαιστινιακή υπόθεση, σύμφωνα με τα λόγια του Khalil al-Hayya, μέλους του Πολιτικού Γραφείου της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει την εξίσωση ήταν μια σπουδαία πράξη, και χωρίς αμφιβολία, ήταν γνωστό ότι η αντίδραση σε αυτή τη μεγάλη πράξη θα ήταν μεγάλη», λέει. «Έπρεπε να πούμε στους ανθρώπους ότι η παλαιστινιακή υπόθεση δεν θα πεθάνει».

Ο Al-Hayya και άλλα μέλη της Χαμάς, όπως αναφέρεται, απορρίπτουν την ιδέα ότι θέλουν να κυβερνήσουν τη Γάζα, αντ’ αυτού εκφράζουν την υποστήριξή τους για ατέρμονες συγκρούσεις.

14:19 «Τα παιδιά μας λιμοκτονούν» – Μητέρες από τη Γάζα ζητούν βοήθεια

«Τα παιδιά μας λιμοκτονούν. Χρειαζόμαστε επειγόντως αλεύρι. Παρακαλούμε την ανθρωπότητα να δείξει συμπόνια. Πρέπει να ανοίξει η συνοριακή διάβαση. Έχουμε υπομείνει τεράστια δεινά εξαιτίας των βομβαρδισμών. Οι πυρκαγιές του πολέμου πρέπει να σβήσουν» λέει στο Al Jazeera, η Najma al-Amwasi, η οποία έφυγε από τη βόρεια Γάζα. «Δεν μπορούμε να βρούμε φαγητό και δεν υπάρχει αλεύρι. Ο κόσμος περιμένει σε μεγάλες ουρές για νερό. Θέλουμε απλώς να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και να επανενωθούμε με τις οικογένειές μας» λέει μία άλλη μητέρα.

14:12 Η Ερυθρά Ημισέληνος παρουσιάζει την καταστροφή κοντά στο νοσοκομείο al-Quds

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δημοσίευσε πλάνα από την έκταση των ζημιών μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κοντά στο νοσοκομείο al-Quds. Στο βίντεο – όπως ακούγονται οι συνεχιζόμενες επιθέσεις – φαίνονται οχήματα της Ερυθράς Ημισελήνου κατεστραμμένα και δρόμοι γεμάτοι με συντρίμμια όταν στοχοποιήθηκαν κοντινές πολυκατοικίες.

14:06 «Αρνούμαστε να λάβουμε τα έσοδα εκκαθάρισης μετά την πειρατεία εκατοντάδων εκατομμυρίων σεκέλ από το Ισραήλ»

«Η παλαιστινιακή ηγεσία αρνείται να λάβει τα έσοδα από την εκκαθάριση μετά την πειρατεία εκατοντάδων εκατομμυρίων σεκέλ από το Ισραήλ και τον καθορισμό όρων για μη πληρωμή στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος Χουσεΐν αλ-Σέιχ στο X.

The Palestinian leadership refuses to receive the clearance revenues after Israel’s piracy of hundreds of millions of shekels and setting conditions for non-payment to the Gaza Strip. The unity of the land and the people is a non-negotiable Palestinian decision, and the aspects… https://t.co/jI9CYKgfHE — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) November 8, 2023

13:54 Οι Παλαιστίνιοι στη βόρεια Γάζα χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Η εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Alyona Synenko μιλώντας στο Al Jazeera δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια».

«Υπάρχουν άμαχοι στο βορρά και στην πόλη της Γάζας. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν φαγητό, πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης και, το πιο σημαντικό, που δεν μπορούν να βρουν κανένα μέρος για να είναι ασφαλείς. Δεν μπορούμε απλώς να αγνοήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.

»Είναι ακόμα εκεί και χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια. Το να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανθρωπιστικός χώρος ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν βασικές προμήθειες αποτελεί επίσης υποχρέωση βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

13:45 Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκενώνουν τη βόρεια Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκενώνουν τη βόρεια Γάζα μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στον δρόμο Salah a-Din.

Οι IDF δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει την κίνηση αμάχων προς τα νότια, πολλοί από τους οποίους διακρίνονται να φέρουν λευκές σημαίες και να κρατούν τα χέρια τους στον αέρα.

החל מהשעה 10:00 אלפי תושבים מצפון הרצועה נענו לקריאות צה״ל ועושים בשעה זו את דרכם לדרום הרצועה, מדרום לנחל עזה, דרך כביש צלאח אלדין. pic.twitter.com/JZeq3HyUaL — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 8, 2023

More residents from North Gaza are moving towards the south. Residents from East Shati RC, which has been relentlessly bombed, sought refuge at Al-Shifa, which is already sheltering tens of thousands. Finding no available space there, they made the decision to head further south. pic.twitter.com/RmVi0YlYUT — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 8, 2023

13:34 «Πού είναι το πόδι μου» – Η φρίκη των ακρωτηριασμένων παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας

Συγκλονίζουν οι κραυγές των ακρωτηριασμένων παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ξαναβάλτε μου τα πόδια μου», ουρλιάζει η 13χρονη Λαγιάν αλ Μπαζ, κάθε φορά που την ξυπνάνε οι πόνοι στο κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται μετά τον ακρωτηριασμό της.

Το παιδί αρνείται να ακούσει για τεχνητά άκρα κάτι ούτως ή άλλως πάρα πολύ δύσκολο στον παλαιστινιακό θύλακα όπου λείπουν ακόμα και τα πιο στοιχειώδη για την επιβίωση. «Δεν θέλω τεχνητά πόδια, θέλω να μου ξαναβάλουν τα πόδια μου, μπορούν να το κάνουν», διαμαρτύρεται η Λαγιάν πάνω στο κρεβάτι της, στην παιδιατρική πτέρυγα.

13:26 39 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων αναφέρει ότι 39 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις, μεταξύ των οποίων 34 Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και ένας Λιβανέζος, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Σκοτώθηκαν από αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμούς ή πυροβολήθηκαν.

13:14 Το ισραηλινό κοινοβούλιο ψηφίζει νόμο που απαγορεύει την παρακολούθηση περιεχομένου υπέρ της τρομοκρατίας

Η Κνεσέτ (κοινοβούλιο του Ισραήλ) ψήφισε νόμο που απαγορεύει τη συστηματική παρακολούθηση τρομοκρατικού περιεχομένου, καθώς αυτό υποδεικνύει ταύτιση με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σε περίπτωση μάλιστα που κάποιος κριθεί ένοχος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ενός έτους. Ο νόμος ψηφίστηκε ως προσωρινό μέτρο μες ισχύ δύο χρόνων.

13:03 «Υπήρχαν παιδιά με σοβαρά εγκαύματα σε όλο τους το σώμα»

Η Emily Callahan, αμερικανίδα νοσοκόμα η οποία ήταν στη Γάζα μαζί με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα περιγράφει την σκληρή πραγματικότητα στην περιοχή λίγο πριν φύγει για την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα.

«Υπήρχαν παιδιά με τεράστια εγκαύματα στο πρόσωπο, στον λαιμό, σε όλα τα άκρα τους», λέει στο CNN.

Η Callahan ανέφερε ότι το νερό και το φαγητό ήταν απελπιστικά λίγα. «Ή θα πεθαίναμε από την πείνα ή θα ξεμέναμε από νερό».

Υπήρχαν τέσσερις τουαλέτες για τους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας, προσθέτει. Η Callahan λέει ότι η προσωπική της ασφάλεια διακυβεύτηκε, καθώς θυμωμένοι ντόπιοι κατηγόρησαν την ίδια και το υπόλοιπο προσωπικό ότι είναι Ισραηλινοί ή προδότες.

«Η καρδιά μου είναι στη Γάζα και θα μείνει στη Γάζα» δηλώνει χαρακτηριστικά.



12:56 Στη Δυτική Όχθη αύριο ο Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τις αρχές περίπου 20 οικισμών το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Δυτική Όχθη. Την Παρασκευή αναμένεται να συναντηθεί με τις αρχές των συνοριακών κοινοτήτων της Γάζας που επλήγησαν από την επίθεση της Χαμάς πριν από ένα μήνα.



Μετά τη δημοσίευση της είδησης για τη συνάντηση στη Δυτική Όχθη, το γραφείο του Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι είχε ήδη αρχίσει να συντονίζει τη συνάντηση με τις αρχές των συνοριακών κοινοτήτων της Γάζας και ότι ο ίδιος είχε ήδη συναντηθεί με ορισμένους από αυτούς και είχε μιλήσει με όλους στο τηλέφωνο.



Το υπουργικό συμβούλιο πολέμου θα πραγματοποιήσει συζήτηση το βράδυ της Τετάρτης στη βάση της Κεντρικής Διοίκησης στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου έχει επίσης προγραμματιστεί η συνάντηση του πρωθυπουργού με τις αρχές του εποικισμού.

Το γραφείο του Νετανιάχου εξήγησε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «υπό το φως της προειδοποίησης των αξιωματούχων ασφαλείας για σοβαρή κλιμάκωση της ασφάλειας» στη Δυτική Όχθη.

12:50 Στις 10.569 οι νεκροί στη Γάζα

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι 10.569 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πολιορκημένη λωρίδα από τις 7 Οκτωβρίου.



Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 4.324 παιδιά, 2.823 γυναίκες, 649 ηλικιωμένους.

Άλλοι 26.475 άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Επίσης, τουλάχιστον 2.550 άνθρωποι αγνοούνται, εκ των οποίων 1.350 παιδιά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους πιστεύεται ότι έχουν πεθάνει και είναι σήμερα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

12:43 15.000 άμαχοι εγκατέλειψαν τη Γάζα την Τρίτη

Ο αριθμός των αμάχων που εκκενώνουν τη βόρεια Γάζα αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εισέρχονται και οι αεροπορικές επιδρομές και οι επιθέσεις του πυροβολικού συνεχίζονται.



Περίπου 15.000 άνθρωποι διέφυγαν την Τρίτη, σε σύγκριση με 5. 000 τη Δευτέρα και 2. 000 την Κυριακή, δήλωσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.



Οι άμαχοι διαφεύγουν κατά τη διάρκεια μιας τετράωρης προθεσμίας που ορίζεται καθημερινά από τον ισραηλινό στρατό. Οι περισσότεροι άνθρωποι που φεύγουν είναι παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρίες.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι παραμένουν στην περιοχή μάχης – πολλοί από αυτούς βρίσκουν καταφύγιο σε νοσοκομεία ή σχολεία του ΟΗΕ. Οι παρατηρητές του ΟΗΕ λένε ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας έχουν εκτοπιστεί.

12:36 Βίντεο με την έκρηξη σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν μια μεγάλη έκρηξη μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο χθες το βράδυ.

Η αεροπορική επιδρομή έγινε ως απάντηση σε πυρά ρουκετών κατά του βόρειου Ισραήλ.

תיעוד תקיפת מטרת טרור של ארגון הטרור חיזבאללה שבוצעה אמש pic.twitter.com/NlunpF8U1O — Israeli Air Force (@IAFsite) November 8, 2023

12:28 Οι IDF ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός ακόμη στρατιώτη

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του στρατιώτη που σκοτώθηκε στις μάχες στη Γάζα, του λοχία Jonathan Chazor, μέλος της μονάδας ειδικών δυνάμεων Shaldag. Ο Chazor, 22 ετών, ήταν από το Katzir στο βόρειο Ισραήλ.

Sgt. Eersteklas Jonathan Chazor,22, een soldaat in de elite Shaldag-eenheid van de luchtmacht, werd gisteren gedood tijdens een gevecht tegen Hamas-terroristen in de noordelijke Gazastrook. Moge hij rusten in vrede. https://t.co/ze5XkzshSs pic.twitter.com/LpdlOYfBCG — Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) November 8, 2023

12:17 «Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε λύση δύο κρατών»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλίβερλι δήλωσε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των G7 στο Τόκιο ότι: «Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σαφής. Είναι αμετάβλητο. Θέλουμε να δούμε μια λύση δύο κρατών»



Ο Κλίβερλι πρόσθεσε ότι «το συντομότερο δυνατό, μια κίνηση προς μια φιλειρηνική παλαιστινιακή ηγεσία είναι το πιο επιθυμητό αποτέλεσμα«.

12:08 Το Indonesian Hospital στη Γάζα ξεμένει από καύσιμα

Το νοσοκομείο της Ινδονησίας στη βόρεια Γάζα θα σταματήσει να λειτουργεί, καθώς τα καύσιμα για τις γεννήτριες θα εξαντληθούν εντός της ημέρας, προειδοποίησε ο διευθυντής του.

«Οι γεννήτριες θα ξεμείνουν από καύσιμα σε 24 ώρες«, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Atef al-Kahlout. Είπε ότι η κύρια γεννήτρια του νοσοκομείου είχε ήδη σταματήσει.

«Εάν το νοσοκομείο δεν εφοδιαστεί με καύσιμα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, οι εργασίες του θα σταματήσουν εντελώς«, προειδοποίησε ο al-Kahlout.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη, τον ΠΟΥ και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να παρέμβουν για να εξασφαλίσουν ασφαλή περάσματα για τους τραυματισμένους Παλαιστίνιους στη νότια Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να μεταφερθούν στην Αίγυπτο για θεραπεία.

«We complain to God for this injustice!» that was the expression of the Director of the Indonesian Hospital in Gaza, Dr. Atef Al-Kahlot. It is reported that the hospitals in Gaza are becoming more crowded with patients in addition to the lack of medicine to treat patients. pic.twitter.com/5m6PbaLmv6 — Denial_aden (@denialaden) November 8, 2023

11:57 Περισσότεροι από 600 ξένοι υπήκοοι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τη Γάζα

Τα ονόματα περισσότερων από 600 ξένων υπηκόων και των εξαρτώμενων μελών τους που επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα προς την Αίγυπτο δημοσιεύθηκαν από τις παλαιστινιακές αρχές.

Ο κατάλογος χωρίζεται σε εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων, της Ουκρανίας και του Καναδά – με ονόματα που γενικά περιγράφονται ως παλαιστινιακής, διπλής ή διεθνούς υπηκοότητας.

Το πέρασμα της Ράφα – επί του παρόντος η μόνη οδός εισόδου και εξόδου από τη Γάζα – άνοιξε ξανά για τους πολίτες την 1η Νοεμβρίου. Έκλεισε το Σάββατο και άνοιξε ξανά τη Δευτέρα, επιτρέποντας στους ξένους και σε ορισμένους τραυματισμένους Παλαιστίνιους να φύγουν.

11:50 Το Ιράν δεν πρέπει να «αποσταθεροποιήσει» τη Μέση Ανατολή

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 προειδοποίησαν το Ιράν για κλιμάκωση κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να περιορίσει τις συμμαχικές ένοπλες ομάδες της.

«Καλούμε το Ιράν να απέχει από την παροχή υποστήριξης στη Χαμάς και από την ανάληψη περαιτέρω δράσεων που αποσταθεροποιούν τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και άλλων μη κρατικών φορέων, και να χρησιμοποιεί την επιρροή του σε αυτές τις ομάδες για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων«, ανέφεραν οι υπουργοί σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες στην Ιαπωνία.

Το Ιράν έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο έντονες φωνές κατά του ισραηλινού βομβαρδισμού της Γάζας και έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ και τον στενότερο σύμμαχό του, τις ΗΠΑ, ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επεκταθεί.

11:44 «Πιθανό έγκλημα πολέμου» η επίθεση του Ισραήλ σε ασθενοφόρο

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) λέει ότι ένα ισραηλινό χτύπημα σε ασθενοφόρο θα πρέπει να διερευνηθεί ως πιθανό έγκλημα πολέμου και προειδοποίησε τα κράτη να μην προμηθεύουν όπλα που χρησιμοποιούνται σε παράνομες επιθέσεις.

Η HRW δήλωσε ότι επαλήθευσε βίντεο από τον τόπο του συμβάντος με τουλάχιστον 21 νεκρούς ή τραυματίες – μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά – κοντά στο κατεστραμμένο όχημα την Παρασκευή.

«Η ανάγκη ασφαλούς μεταφοράς τραυματιών σε νοσοκομεία είναι κρίσιμη στις ένοπλες συγκρούσεις, οπότε οι νόμοι του πολέμου παρέχουν ειδική προστασία για τα ασθενοφόρα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό«, δήλωσε ο διευθυντής της HRW για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική Λάμα Φακίχ.

«Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και τα ασθενοφόρα πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να προστατεύονται σε όλες τις περιστάσεις. Τα κράτη διακινδυνεύουν συνενοχή αν συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στον ισραηλινό στρατό, δεδομένου του πραγματικού κινδύνου να χρησιμοποιηθούν σε παράνομες επιθέσεις«.

11:32 Περικυκλωμένος από τις IDF ο Νο2 της Χαμάς;

Δημοσίευμα του Skynews, που επικαλείται πληροφορίες του ανταποκριτή του, Mark Stone, αναφέρει ότι το Ισραήλ περικύκλωσε τον ηγέτη της Χαμάς, Yahya Sinwar σε ένα καταφύγιο.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έγιναν από τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το που βρισκόταν ο ηγέτης της ένοπλης οργάνωσης ή τι θα γινόταν στην συνέχεια. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

BREAKING: Israeli defence minister Yoav Gallant has confirmed that the IDF forces are in the heart of Gaza City. He added that Hamas’s Gaza leader has been surrounded in a bunker. Sky’s @Stone_SkyNews shares the latest on everything we know so far.https://t.co/DM1iYrkFbp pic.twitter.com/j2FATQhZx6 — Sky News (@SkyNews) November 7, 2023

11:26 Οι IDF συνέλαβαν 37 καταζητούμενους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, τουλάχιστον 10 από τους οποίους συνδέονται με τη Χαμάς

Σε μια κοινή ανακοίνωση την Τετάρτη, οι IDF, η ισραηλινή συνοριακή αστυνομία και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 37 καταζητούμενους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα αναγνωρίστηκαν ως πράκτορες της Χαμάς.

Στην πόλη Qalqilya της Δυτικής Όχθης, οι δυνάμεις συνέλαβαν τρεις καταζητούμενους Παλαιστίνιους και ανέκριναν αρκετούς άλλους. Επιχειρώντας στην πόλη Birzeit της βόρειας Δυτικής Όχθης, οι δυνάμεις εντόπισαν και κατέσχεσαν τον εξοπλισμό της Χαμάς σε αποθήκες κοντά στο πανεπιστήμιο της πόλης.

11:12 Επιχείρηση διάσωσης κατοίκων μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Shujaiya



Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν ως στόχο την πυκνοκατοικημένη συνοικία Shujaiya κοντά στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Αυτό το βίντεο στο Instagram από τον Παλαιστίνιο ακτιβιστή Noah al-Shaghnobi δείχνει διασώστες να βοηθούν τους παγιδευμένους στο κατεστραμμένο κτίριο και κάτω από τα συντρίμμια.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι πιστεύεται ότι διασώθηκαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nooh AL-shaghnobi (@nooh.xp)

11:05 «Καμία επανακατάληψη της Γάζας μετά το τέλος της σύγκρουσης» ξεκαθαρίζει ο Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των G7 στο Τόκιο, όπου τα μέλη συμφώνησαν σε μια ενιαία απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης για «ανθρωπιστικές παύσεις«.



Ωστόσο, ο Μπλίνκεν έθεσε τις διπλωματικές απαιτήσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσει μια πορεία προς τη «διαρκή ειρήνη και ασφάλεια«.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι τα βασικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μη βίαιη εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ούτε τώρα, ούτε μετά τον πόλεμο. Καμία χρήση της Γάζας ως πλατφόρμας για τρομοκρατικές ή άλλες βίαιες επιθέσεις.

«Καμία επανακατάληψη της Γάζας μετά το τέλος της σύγκρουσης. Καμία προσπάθεια αποκλεισμού ή πολιορκίας της Γάζας. Καμία μείωση στο έδαφος της Γάζας. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι καμία τρομοκρατική απειλή δεν μπορεί να προέρχεται από τη Δυτική Όχθη«, δήλωσε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους.



Πρόσθεσε ότι η μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα πρέπει να έχει στο επίκεντρό της τις φωνές και τις προσδοκίες των Παλαιστινίων και να ενοποιήσει τη Γάζα με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη για κάποια μεταβατική περίοδο στο τέλος της σύγκρουσης, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη ο παλαιστινιακός λαός να έχει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης» τόνισε ο αμερικανός υπουργός. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

10:57 Οικογένεια και ιερείς οι εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου

Eγκλωβισμένοι σε μοναστήρι στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν 8 Έλληνες, την ώρα που κλιμακώνεται η χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή που ελέγχει η Χαμάς.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων, είναι συνεχώς σε επαφή με τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου μέσα στην πόλη της Γάζας και τα στοιχεία τους έχουν δοθεί στους Ισραηλινούς και τους Αιγύπτιους.

10:50 Νέα εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας

Ο εκπρόσωπος των IDF Avihai Adrei ενημέρωσε τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ότι ο στρατός επιτρέπει, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, τη μετακίνηση νότια μέσω του δρόμου Salah al-Din μεταξύ 10:00 και 14:00.

Ο Adrei κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να εκμεταλλευτούν τον χρόνο και να μετακινηθούν νότια.

The IDF has opened another evacuation corridor today for civilians in northern Gaza to move south: https://t.co/JLLMT0e54W — Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2023

10:27 «Δεν ξέρω που θα γεννήσω» – Το δράμα των εγκύων στην εμπόλεμη ζώνη

10:16 Η επιμονή Νετανιάχου στη Γάζα θα ροκανίσει επικίνδυνα το ΑΕΠ της χώρας του

Ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση κλιμακώνει τον πόλεμο στη Γάζα, την ίδια στιγμή παρουσίασε ένα σχέδιο οικονομικής βοήθειας 1 δισ. δολ. για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον πόλεμο. Σε μια προσπάθεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να κρατήσει όρθια την οικονομία, σαμποτάρεται από τους ίδιους του τους εταίρους. Οι εκτιμήσεις είναι ζοφερές για τα ταμεία του εμπόλεμου κράτους.

10:03 Οι G7 υποστηρίζουν την έκκληση των ΗΠΑ για «παύση πυρός»

Οι G7 ανακοίνωσαν μια ενιαία στάση για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς μετά από συναντήσεις στο Τόκιο, καταδικάζοντας τη Χαμάς, υποστηρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και ζητώντας «ανθρωπιστικές παύσεις» για να επιταχυνθεί η παροχή βοήθειας στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε δήλωσή τους, τα έθνη προσπάθησαν να εξισορροπήσουν την κριτική για τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και την πίεση για «επείγουσα δράση» για να βοηθηθούν οι άμαχοι στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα που έχουν ανάγκη από τρόφιμα, νερό, ιατρική περίθαλψη και στέγη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και της Ιταλίας τόνισαν ότι «υποστηρίζουν τις ανθρωπιστικές παύσεις για να διευκολυνθεί η επείγουσα βοήθεια, η μετακίνηση των πολιτών και η απελευθέρωση των ομήρων«.

09:47 Ολονύκτιες ισραηλινές επιδρομές με στόχο το Πανεπιστήμιο Birzeit στη Ραμάλα

Η πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Birzeit εδώ στη Ραμάλα βρέθηκε στο επίκεντρο ισραηλινής επιδρομής χθες το βράδυ.



Δεν έγιναν συλλήψεις όπως μεταδίδει το AL Jazeera, αλλά ο στρατός παρέμεινε στην πανεπιστημιούπολη για πάνω από δύο ώρες.



Τουλάχιστον 47 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν σε νυχτερινές επιδρομές. Αυτό δείχνει την αύξηση της έντασης και το πόσο συνεχίζει να επιδεινώνεται η κατάσταση για τους Παλαιστίνιους σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

09:34 Η διακυβέρνηση της Γάζας «καθαρά παλαιστινιακή υπόθεση», λέει η Χαμάς

Η Χαμάς δηλώνει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι «καθαρά παλαιστινιακή υπόθεση«, σε απάντηση των δηλώσεων των ΗΠΑ ότι το κίνημα δεν θα μπορούσε να είναι μέρος της εξίσωσης διακυβέρνησης στον θύλακα.

Η διακυβέρνηση της Γάζας ή μέρους της γης μας είναι παλαιστινιακή υπόθεση και καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να αλλάξει την πραγματικότητα ή να επιβάλει τη θέλησή της«, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπντούλ-Λατίφ αλ-Κανού.

Ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε την Τρίτη ότι η Χαμάς δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της εξίσωσης διακυβέρνησης στη Γάζα.