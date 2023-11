Ισραήλ: Το Instagram ανέστειλε λογαριασμό ποδοσφαιριστή για ισραηλινή προπαγάνδα

Το Instagram ανέστειλε τον λογαριασμό του ποδοσφαιριστή Μανόρ Σόλομον, παίκτη της Τότεναμ και της εθνικής ομάδας του Ισραήλ.

Η απόφαση να κλείσει ο λογαριασμός του Σόλομον ελήφθη ύστερα από πολλές αναφορές από φιλοπαλαιστινιακούς διαδικτυακούς χρήστες, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο ποδοσφαιριστής τον χρησιμοποιούσε για προπαγανδιστικούς σκοπούς υπέρ του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ ενεργός στον ενημερωτικό αγώνα από την αρχή του πολέμου, ενώ έχει ταχθεί κατά της UEFA για την απροθυμία της να καταδικάσει τη Χαμάς.

🚨🚨| Instagram have suspended Manor Solomon’s account after he used it to show his support for Israel.

[@Matt_Law_DT] pic.twitter.com/g5SKIWNVMk

— CentreGoals. (@centregoals) November 8, 2023