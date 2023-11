Συρία: Τουλάχιστον 9 οι νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι που συνδέονταν με οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν σκοτώθηκαν σήμερα σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ντέιρ Εζόρ, στην ανατολική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από βίντεο του Reuters).

«Εννιά άνθρωποι που εργάζονταν για οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν φιλοϊρανικές οργανώσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Αμπντελ Ραχμάν, επικεφαλής αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

BREAKING: The U.S. has launched airstrikes on a weapons storage facility used by militant groups linked to Iran and Iranian-backed groups in retaliation for continued attacks on American forces in Iraq and Syria, according to the secretary of defense. https://t.co/vQ1mHpeCvs pic.twitter.com/0SBCK3FtuK

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που υπογράφεται από τον αμερικανό υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν, δυο μαχητικά F-15 έπληξαν «αποθήκη όπλων», σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού στη Συρία και στο Ιράκ.

Following a series of attacks against U.S. persons in Iraq and Syria, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted an air strike against a facility in Syria used by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated groups. We will take all necessary measures to… pic.twitter.com/KoLGWbnaxo

