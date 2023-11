Πόλεμος στη Γάζα: Περικυκλωμένος από τις IDF ο Νο2 της Χαμάς,Yahya Sinwar

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Γάζα, με τους ισραηλινούς να σφυροκοπούν τις υποδομές της Χαμάς και τις χερσαίες επεμβάσεις να πληθαίνουν. Δημοσίευμα του Skynews, που επικαλείται πληροφορίες του ανταποκριτή του, Mark Stone, αναφέρει ότι το Ισραήλ περικύκλωσε τον ηγέτη της Χαμάς, Yahya Sinwar σε ένα καταφύγιο.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έγιναν από τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το που βρισκόταν ο ηγέτης της ένοπλης οργάνωσης ή τι θα γινόταν στην συνέχεια.

Ο δημοσιογράφος του Skynews που βρίσκεται στο Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, αναφέρει ότι όσα είπε ο Γκαλάντ είναι σημαντικά σε περίπτωση που ισχύουν, ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι «Αυτό που χρειάζονται οι Ισραηλινοί είναι ένα βραβείο.»

Πρόσθεσε δε ότι «Πρέπει να είναι σε θέση να διεκδικήσουν μια σημαντική νίκη… και αν μπορέσουν να ανακοινώσουν ότι σκότωσαν τον ηγέτη της Χαμάς, αυτό θα ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή». «Θα προκαλούσε σίγουρα μια απάντηση από τη Χεζμπολάχ, σύμμαχο της Χαμάς στο βορρά», είπε.

BREAKING: Israeli defence minister Yoav Gallant has confirmed that the IDF forces are in the heart of Gaza City.

He added that Hamas’s Gaza leader has been surrounded in a bunker.

Sky’s @Stone_SkyNews shares the latest on everything we know so far.https://t.co/DM1iYrkFbp pic.twitter.com/j2FATQhZx6

