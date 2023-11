Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Τουλάχιστον 37 οι νεκροί από τους νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, που συνεχίζει να αποτελεί καθημερινό στόχο του Ισραήλ, στη Σάμπρα στα δυτικά και την Καν Γιουνίς στα νότια.

Συγκεκριμένα τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά από νέο βομβαρδισμό κοντά σε νοσοκομείο στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, ενώ δέκα βρήκαν τον θάνατο μετά από χτύπημα στην Καν Γιουνίς στον νότο.

Στα δυτικά το Ισραήλ χτύπησε στη Σάμπρα όπου σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι. Τουλάχιστον ένας νεκρός μετά από νέα ισραηλινή επιδρομή και στη Δυτική Όχθη.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί συνολικά 35 ισραηλινοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, άλλοι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν μετά από μάχες με τη Χαμάς στη Γάζα. Πρόκειται για τον 29χρονο αρχιλοχία Eliyahu Benjamin Elmakayes, από την Ιερουσαλήμ, και τον 20χρονο επιλοχία Noam Yosef Abou, από τη Ντιμόνα.

