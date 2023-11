Γάζα: «Ολόκληρη η περιοχή αφανίστηκε» – Η σφαγή στη Τζαμπάλια και το δράμα των αμάχων στη Γάζα

Ο Καμάλ Μασούντ βρισκόταν στο σπίτι του με τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά του το απόγευμα της Τρίτης στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στην Λωρίδα της Γάζας. Συζητούσαν για το πώς να επιβιώσουν από έναν βομβαρδισμό όταν χτύπησαν οι ισραηλινοί πύραυλοι.

«Ολόκληρη η περιοχή αφανίστηκε», δήλωσε ο Μασούντ τηλεφωνικά στην Washington Post, λίγες ώρες αφότου μια σειρά ισραηλινών επιδρομών κατέστρεψαν τη γειτονιά του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ισοπεδώνοντας αρκετά κτίρια κατοικιών και αφήνοντας διάτρητους κρατήρες στο μπετόν.

Περισσότεροι από 110 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με τους γιατρούς σε δύο κοντινά νοσοκομεία, σε αυτό που φαίνεται να είναι η πιο θανατηφόρα αεροπορική επίθεση του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου.

Ο τελικός απολογισμός παρέμενε ασαφής, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, επειδή τα θύματα εξακολουθούσαν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

Ο Μασούντ και η οικογένειά του επέζησαν. Αλλά 30 από τους συγγενείς του σκοτώθηκαν, είπε, μεταξύ των οποίων και παιδιά ηλικίας μόλις 2 μηνών.

«Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην εισβολή», είπε για τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Το χτύπημα στη Τζαμπάλια προσφέρει μια ματιά στην καταστροφή που προκάλεσε σε όλη τη Γάζα ο αδυσώπητος αεροπορικός πόλεμος του Ισραήλ και στους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι καθώς οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στον θύλακα. Τουλάχιστον 8.796 κάτοικοι της Γάζας έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, και 22.219 έχουν τραυματιστεί.

Με τον γεωεντοπισμό των άκρων της καταστροφής και τη σύγκρισή τους με δορυφορικές εικόνες, η The Post διαπίστωσε ότι η κλίμακα των ζημιών εκτεινόταν σε περίπου 50.000 τετραγωνικά πόδια – σχεδόν στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου – και ότι το χτύπημα ανέτρεψε ή σημάδεψε περισσότερα από δώδεκα κτίρια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το χτύπημα – το πρώτο από τα τρία που έπληξαν τον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό μέσα σε λίγο περισσότερο από 24 ώρες – στόχευσε και σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Χαμάς, τον Ιμπραήμ Μπιάρι.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε την Τετάρτη ότι και άλλοι μαχητές σκοτώθηκαν μαζί με τον Μπιάρι, αλλά δεν έδωσε αριθμό. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αλί Μπαράκα δήλωσε στην εφημερίδα The Post την Τετάρτη ότι ο Μπιάρι ήταν «καλά» και δεν βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης.

«Ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τις υποδομές της (η Χαμάς) δεν μας αφήνει άλλο τρόπο», δήλωσε ο Χαγκάρι, υποστηρίζοντας ότι η κατάρρευση των σηράγγων της Χαμάς (σ.σ. Διαψεύδονται τα περί σηρράγων) συνέβαλε στον υψηλό αριθμό των νεκρών. «Εργαζόμαστε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» συμπλήρωσε.

Ο Χαγκάρι δεν ήταν σε θέση να παράσχει έναν υπολογισμό για τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν, λέγοντας ότι η αξιολόγηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ερωτηθείς από τον Γουλφ Μπλίτζερ του CNN το βράδυ της Τρίτης σχετικά με το γιατί ο στρατός προχώρησε στην επίθεση σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, ένας άλλος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ, δήλωσε ότι ήταν ένας «πολύ περίπλοκος χώρος μάχης».

«Αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες, πολλοί αθώοι πολίτες – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – και σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό, σωστά;» τον ρώτησε ο Μπλίτζερ του CNN.

«Αυτή είναι η τραγωδία του πολέμου», απάντησε ο Χεχτ.

Οι νεκροί και οι τραυματίες από την Τζαμπάλια κατέκλυσαν τα νοσοκομεία που βρίσκονταν στα πρόθυρα να κλείσουν και τις ομάδες διάσωσης που ήδη πάλευαν με την μεγάλη κλίμακα της καταστροφής.

Μέχρι το βράδυ, οι κάτοικοι προσπαθούσαν να ξεθάψουν ανθρώπους από τους πυρακτωμένους σωρούς θρυμματισμένου τσιμέντου, οπλισμού και ξύλου. Στα νοσοκομεία, αιμόφυρτα σώματα, που μεταφέρθηκαν σε στρώματα και αυτοσχέδια φορεία, γέμισαν κάθε διαθέσιμο χώρο στο πάτωμα. Τα κρεβάτια ήταν ήδη γεμάτα. Σειρές από πτώματα τυλιγμένα σε λευκά σάβανα ήταν στοιβαγμένα μπροστά.

Πολλά σωστικά συνεργεία δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο σημείο λόγω έλλειψης καυσίμων και εξοπλισμού, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας.

«Κανείς που βρισκόταν εκεί δεν βγήκε αλώβητος. … Ακόμα και αν υπήρχε κάποιος που συνδέεται με τη Χαμάς, θα είχε νόημα να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο;» αναρωτήθηκε.

Ο Μαρκ Γκαρλάσκο, στρατιωτικός σύμβουλος της ολλανδικής οργάνωσης PAX for Peace και πρώην ερευνητής εγκλημάτων πολέμου του ΟΗΕ, δήλωσε ότι οι κρατήρες που ανέλυσε σε εικόνες της περιοχής μετά την καταστροφή προκλήθηκαν πιθανότατα από βόμβες Joint Direct Attack Munitions, ή JDAM, που χρησιμοποιούσαν καθυστερημένο φυτίλι.

Μια σύγκριση των δορυφορικών εικόνων που δόθηκαν στην The Post από την Maxar Technologies, σε συνδυασμό με φωτογραφικά και βιντεοσκοπημένα στοιχεία, αποκαλύπτει τουλάχιστον πέντε ξεχωριστά σημεία πρόσκρουσης όπου χτύπησαν οι βόμβες. Τουλάχιστον ένας κρατήρας είχε διάμετρο περίπου 40 πόδια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της The Post, γεγονός που σύμφωνα με τον Garlasco υποδηλώνει ότι ένα από τα πυρομαχικά ήταν περίπου 2.000 κιλά.

Several Israeli airstrikes targeted apartment buildings in Gaza’s largest refugee camp, #Jabalia.

At least 50 people were killed, including 19 family members of an Al Jazeera employee. Over 150 were injured with numbers expected to rise. pic.twitter.com/NuejstLtrp

