Ισραήλ-Χαμάς: «Φρικαλεότητα το χτύπημα στη Τζαμπάλια – Ο κόσμος απρόθυμος κι ανίκανος να δράσει» λέει ο ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλαν τις επιθέσεις στον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό της Γάζας που έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών ακόμα αμάχων.

«Πρόκειται για την τελευταία φρικαλεότητα που πλήττει τον λαό της Γάζας, όπου οι μάχες έχουν εισέλθει σε μια ακόμη πιο τρομακτική φάση – με ολοένα και πιο τρομακτικές ανθρωπιστικές συνέπειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ.

«Η 7η Οκτωβρίου και τα επακόλουθά της θα αφήσουν ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στο Ισραήλ, ένα έθνος έμεινε σοκαρισμένο μετά τη βίαιη δολοφονία περίπου 1.400 ανθρώπων. Οι οικογένειες περισσότερων από 200 ομήρων συνεχίζουν να ζουν σε αγωνία, χωρίς να είναι σίγουρες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων» αναφέρεται.

Έχουν χάσει κάθε πίστη στην ανθρωπότητα και κάθε ελπίδα για το μέλλον. Στη Δυτική Όχθη, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Η βία και το κλείσιμο των σημείων ελέγχου σημαίνουν ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, θέσεις εργασίας, υγειονομική περίθαλψη και άλλες βασικές υπηρεσίες.

Εν τω μεταξύ, ο κόσμος μοιάζει ανίκανος ή απρόθυμος να δράσει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί» τονίζει για την απελπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση.

«Με απλά λόγια, χρειαζόμαστε τα μέρη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Και χρειαζόμαστε εκείνους που έχουν επιρροή να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των κανόνων του πολέμου, να αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση και να αποφύγουν την επέκταση.

Η αποτυχία να δράσουμε τώρα θα έχει συνέπειες πολύ πέρα από την περιοχή, διότι πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση» κατέληξε ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ.

October 7th and its aftermath will leave indelible scars on the lives of millions.

Meanwhile, the world seems unable, or unwilling, to act.

Failure to act now will have consequences far beyond the region, because this is a global crisis.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 1, 2023