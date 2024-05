Ο 51χρονος Elliot Dugan βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια καταδίωξής του από την Αστυνομία του Λος Άντζελες ενώ επέβαινε σε μια Lamborghini αξίας 250.000 δολαρίων την οποία είχε κλέψει.

Το υλικό από την κάμερα του περιπολικού δείχνει έναν αστυνομικό να πλησιάζει αρχικά το σταθμευμένο όχημα, καθώς είχαν εντοπίσει τον Dugan να κοιμάται στο τιμόνι επάνω.

Τελικά κατέληξαν να συνειδητοποιούν οι Αρχές πως το supercar ήταν κλεμμένο καθώς ο 51χρονος δεν είχε την άδεια κυκλοφορίας. Επιπλέον εκκρεμούσαν εναντίον του πολλαπλά εντάλματα σύλληψης.

Αφού ο αστυνομικός ζήτησε από τον Dugan να βγει έξω από το όχημα, εκείνος αρνήθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Los Angeles police have released new video of a stolen Lamborghini fleeing officers at speeds over 100 mph before a violent crash that shredded the vehicle and killed the driver. https://t.co/v569AHFlfh pic.twitter.com/nLDKf6xdYy

Στο βίντεο φαίνεται πως ο 51χρονος τρέχει με απίστευτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα μετά από λίγα λεπτά να πέφτει με φόρα πάνω σε διαχωριστική νησίδα, το αυτοκίνητο να κόβεται στα δύο και εκείνος να βρίσκει ακαριαίο θάνατο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία το σώμα του εκσφενδονίστηκε.

Δείτε το βίντεο της καταδίωξης:

NEW: 51-year-old Elliott Dugan lost his life after crashing a stolen Lamborghini at 113mph during a police chase in Los Angeles.

Initially pulled over for sleeping at the wheel, Dugan fled as officers discovered his multiple felony warrants.

The chase ended horrifically as… pic.twitter.com/fKGR3llhJE

— Hank (@HANKonX) May 9, 2024