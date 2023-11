ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί σε τροχαίο κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης διακινητή μεταναστών

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μετανάστες από την Ονδούρα, έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη στην πολιτεία Τέξας (νότιες ΗΠΑ) σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία άνδρα που βάραιναν υποψίες ότι ήταν διακινητής, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Ο οδηγός που προκάλεσε το μοιραίο δυστύχημα μετέφερε πέντε μετανάστες χωρίς χαρτιά και προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία κοντά στην πόλη Μπέιτσβιλ, περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στο Τέξας.

Καθώς προσπαθούσε να κάνει προσπέραση, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δυο επιβαίνοντας σε αυτό, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Ο ύποπτος και οι πέντε επιβάτες του επίσης σκοτώθηκαν, συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα ήταν παράτυποι μετανάστες από την Ονδούρα.

Αφότου ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε περίπου έξι εκατομμύρια επαναπροωθήσεις στα νότια σύνορα με το Μεξικό.

NEW: 11/8, @TxDPS is investigating a two-vehicle fatal crash on US 57 near Batesville. The driver in a Honda passenger car from Houston suspected of human smuggling was evading from Zavala COSO when the driver passed an 18-wheeler in a no-passing zone. The driver drove head-on… pic.twitter.com/KdxZ7wmvkk

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) November 8, 2023