Σοκάρει το βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος, οι οποίες κατέγραψαν ένα τροχαίο δυστύχημα σε γειτονιά στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών Αρχών, οδηγός ήταν μία 73χρονη γυναίκα η οποία βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Στα πλάνα βλέπουμε το αυτοκίνητο να έχει αναπτύξει τρομακτική ταχύτητα, έπειτα να αιωρείται για λίγα δευτερόλεπτα και να καταλήγει επάνω σε σπίτι, καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος του.

Η Αστυνομία εικάζει πως η ηλικιωμένη γυναίκα πιθανότατα να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας εξού και η υψηλή ταχύτητα. Φέρεται μάλιστα πως προσέκρουσε σε ανάχωμα, λίγο πριν προσκρούει στο σπίτι.

«Δεν επρόκειτο για απλή περίπτωση υπερβολικής ταχύτητας, αλλά μπορεί να ήταν αποτέλεσμα επείγοντος ιατρικού περιστατικού», δήλωσε στο δίκτυο KSDK εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της κομητείας του Σεντ Λούις, σύμφωνα με τη New York Post.

Speeding driver killed when car goes airborne, smashes into Missouri home https://t.co/hkqweZce3m pic.twitter.com/eYA3clsSGP

— New York Post (@nypost) July 19, 2023