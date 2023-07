Ένας οδηγός λεωφορείου σκοτώθηκε και περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, σε αυτοκινητόδρομο στη νότια Τσεχία.

«Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες ένας από τους οδηγούς πέθανε ακαριαία. Δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν και στα δυο λεωφορεία» ανέφερε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα Δευτέρα κοντά στο Μπρνο, σε έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει αυτή την τσεχική πόλη με την πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα.

Μιλώντας σε τσεχικά μέσα ενημέρωσης, μέλη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

Είκοσι έξι ασθενοφόρα και τρία ελικόπτερα αναπτύχθηκαν για την περίθαλψη των τραυματιών, τόνισαν διασώστες.

