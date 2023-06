Δώδεκα νεκροί είναι ο απολογισμός μετωπικής σύγκρουσης λεωφορείων στην Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, κοντά στην πόλη Ντιγκαπαχάντι.

«Νωρίτερα σήμερα, ιδιωτικό λεωφορείο με προσκεκλημένους γαμήλιας δεξίωσης συγκρούστηκε μετωπικά με αστικό λεωφορείο κοντά στο Ντιγκαπαχάντι, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι επτά να τραυματιστούν» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Odisha | 10 people died and 8 injured in a bus accident in Ganjam district, on Sunday late night. Injured were immediately rushed to the MKCG Medical College in Berhampur for treatment.

«Two buses collided in which 10 people died. The injured were immediately admitted to MKCG… pic.twitter.com/OE3G3BhMFl

