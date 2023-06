Ένα σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο έχασαν τις ζωές τους πέντε γυναίκες, σημειώθηκε στην Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες της New York Post, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένα τζιπ που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στην Μινεάπολη, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας πέντε νεαρές γυναίκες, λίγες ώρες πριν από το γάμο της φίλης τους.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV

— Liz Collin (@lizcollin) June 18, 2023