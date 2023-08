Τουλάχιστον εννέα Ιρανοί προσκυνητές σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό, στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο Ιράκ, όπως ανέφεραν δύο ιατρικές πηγές.

At least nine #Iranian pilgrims died and dozens were injured when a bus carrying them collided with a truck in the southern Iraqi city of Nassiriya, two medical sources say. #Iraq https://t.co/nF6qRtFP3h

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2023