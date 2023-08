Το Ιράκ, μια χώρα που είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένη σε συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, υποφέρει σήμερα για δεύτερη συνεχή ημέρα από κύμα καύσωνα με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν έως τους 51 βαθμούς Κελσίου, συνθήκες που είναι δύσκολες για πολλούς Ιρακινούς που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Το θερμόμετρο έφθασε τους 50 βαθμούς στην πρωτεύουσα Βαγδάτη χθες και σήμερα αναμένεται να ξεπεράσει το όριο αυτό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άμερ αλ-Τζάμπρι, εκπρόσωπος της ιρακινής μετεωρολογικής υπηρεσίας, κάνοντας λόγο για «κύμα καύσωνα».

«Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα παρατηρηθούν (σήμερα) στο νότο με 51 βαθμούς να προβλέπονται για τις περιοχές Σαμάουα, Νασιρίγια, Ντιουανίγια και Νατζάφ», σημείωσε ο ίδιος.

Σε ορισμένες επαρχίες, όπως σε αυτή του Ντι Καρ (νότος), οι αρχές μείωσαν τις ώρες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν λίγο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Τζάμπρι, αλλά η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει «αυξημένες θερμοκρασίες έως τα τέλη Σεπτεμβρίου».

Πολλοί είναι οι Ιρακινοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εγκαταστήσουν κλιματιστικό στα σπίτια τους. Στη χώρα, παρόλο που είναι πλούσια σε πετρέλαιο, το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν λειτουργεί επαρκώς και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι διαθέσιμο κάθε ημέρα για λίγες μόνο ώρες λόγω έλλειψης συντήρησης και δυναμικότητας.

Και αυτοί οι Ιρακινοί που πρέπει να εργαστούν σε εξωτερικούς χώρους κάνουν λόγο για μαρτύριο. Όπως ο Φαλέχ Χασάν, 41 ετών που παραδίδει ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα τα οποία κουβαλά στην πλάτη του. «Η ζέστη είναι απερίγραπτη, αλλά αναγκαζόμαστε να εργαστούμε. Δεν έχουμε άλλη δουλειά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χασάν, πατέρας έξι παιδιών.

Σε μια διασταύρωση στη Βαγδάτη, ένας τροχονόμος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε ότι κάνει «τρία, τέσσερα και κάποιες φορές πέντε ντους στη σειρά» όταν επιστρέφει σπίτι του. «Αλλά συνεχίζω να έχω την εντύπωση ότι είμαι στη ζέστη», δήλωσε.

Το Ιράκ βιώνει αυτή τη στιγμή την τέταρτη συνεχή χρονιά ξηρασίας που έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και απουσία βροχοπτώσεων.

This is Iraq 🥹

The temperature is 48 degrees Celsius

The electricity works for 12 hours a day only, and when it works, the air conditioner cannot work because of the weak electricity and the very hot weather#temperature #iraq pic.twitter.com/eWEBJ8aTg7

— Mustafa Ibadi (@IFFJHIM) August 3, 2022