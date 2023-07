Κόσμος

Πέθανε ο σπουδαίος ερμηνευτής Τόνι Μπένετ στα 96 του

Ο Τόνι Μπένετ στην 70χρονη καριέρα του έχει ερμηνεύσει τις μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to Riches» και «Because of You» και έχει διασκευάσει τα τραγούδια «Fly Me to the Moon», «The Very Thought of You», «MacArthur Park» και «For Once In My Life».