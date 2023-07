Όλα ξεκίνησαν όταν διαδηλωτές κατά του Ισλάμ, είχαν πάρει άδεια από τις σουηδικές αρχές να κάψουν το Κοράνι έξω από την ιρακινή πρεσβεία την Πέμπτη.

Ένας, μάλιστα, εκ των διαδηλωτών είναι Ιρακινός μετανάστης που είχε κάψει ξανά το Κοράνι έξω από τζαμί της Στοκχόλμης τον περασμένο Ιούνιο.

Στη δεύτερη αυτή εκδήλωση, οι διαδηλωτές κλώτσησαν και κατέστρεψαν εν μέρει ένα βιβλίο που είπαν ότι ήταν το Κοράνι, αλλά απομακρύνθηκαν δίχως να προχωρήσουν στο προγραμματισμένο κάψιμο.

Σε απάντηση αυτών των εκδηλώσεων στη Σουηδία, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε από νωρίς την Πέμπτη έξω από τη σουηδική πρεσβεία στη Βαγδάτη κυματίζοντας σημαίες και πινακίδες που έδειχναν τον ισχυρό Ιρακινό θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη Muqtada al-Sadr, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Σαντρ, μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Ιράκ, εξουσιάζει εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, τους οποίους έχει καλέσει κατά καιρούς στους δρόμους, συμπεριλαμβανομένου του περασμένου καλοκαιριού όταν κατέλαβαν την βαριά οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης και συμμετείχαν σε θανατηφόρες συγκρούσεις.

Ωστόσο, στη συγκέντρωση της Πέμπτης, οι υποστηρικτές του αλ Σαντρ «ξέφυγαν» και αποπειράθηκαν να κάψουν τη πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν για το δεύτερο προγραμματισμένο κάψιμο ενός Κορανίου στη Στοκχόλμη.

Just IN:— Hundreds of protesters stormed into the #Swedishembassy in #Iraq and set it on fire today in a furious protest of plans for another #Quran burning in #Stockholm.

— Swedish Foreign Minister Tobias Billstrom said the embassy staff were safe, but accused the Iraqi… pic.twitter.com/lEwtaZNMJU

— The Pakistan Telegraph (@TelegraphPak) July 20, 2023